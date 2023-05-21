«Подруга выгнала меня со дня рождения, потому что я пришла с детьми»

Никогда не считала себя «сумасшедшей мамашей», но по мнению моей близкой подруги — уже бывшей, — веду я себя именно так. Самое интересное, что у нее тоже есть дети, точнее, сын. Он взрослый парень, живет отдельно, и Наташа постоянно твердит — какое это счастье, выросшие и съехавшие «спиногрызы».

Дети — это не главное

Хоть мы и ровесницы, я родила гораздо позже. С первым ребенком еще ждала от подруги поддержки, но в ответ получала лишь насмешки и критику. Не выспалась? Ну а чего ты хотела, это еще лет на десять. Поправилась? Ну еще бы! И вообще, хватит уже про детей, больше тем интересных нет?

Сама Наташа про сына рассказывала крайне редко, хотя я видела, что она его любит. Но это не мешало ей делать карьеру, заниматься спортом и по вечерам встречаться с подругами, пока с ребенком сидит няня или бабушка.

«Счастливая мать – счастливые дети», – любила повторять она.

С годами мнение Наташи по поводу родительства становилось все более радикальным: она категорически не хотела второго ребенка, а стоило мне поднять тему родительства, закатывала глаза.

Приходи без спиногрызов

Но хуже всего, что Наташу явно раздражали мои дети. Если она приходила в гости, вполне могла сделать им замечание: взрослые разговаривают, не мешайте. Однажды младший ребенок шутки ради ударил ручкой по ее куску торта – она отчитала его, а торт выкинула, потому что, видите ли, руки у него могут быть грязными.

Но последней каплей стал ее день рождения. Подруга задумала вечеринку в стиле Гэтсби, пригласила фотографа, ведущего, разослала приглашения с пометкой «строго чайлд-фри», а мне еще и написала сообщение: приходи без спиногрызов, будет шумно, дымно и для взрослых.

Честно говоря, я так и собиралась. Но накануне праздника мама заболела, а муж сидеть с детьми отказался: «что это за подруга такая, к которой можно только одной?» Я подумала и решила, что он прав. Ну кому там помешают два ребенка? Неужели не найдется телевизора с мультиками и пары бутербродов? И вообще, остальные гости наверняка не такие, как Наташа.

Сколько хожу с ребятами в гости, все им рады.

Но все получилось просто ужасно. Увидев меня на пороге с детьми, Наташа впала в ярость. Она же просила! Это же ее праздник! Как я могла! Я думала, что подруга поворчит и перестанет, но она указала мне на дверь и сказала, что четко все обозначила в приглашении. И даже слезы детей ее не остановили. Конечно, я понимаю, что мы больше не будем общаться никогда. Обидно, что я так поздно поняла это, и подвергла себя такому унижению.