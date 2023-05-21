«Всегда любил раздеваться»: примерные семьянины, которые раньше танцевали стриптиз

Одни звезды, вроде Криса Пратта, с юмором вспоминают время, когда они танцевали стриптиз. Другие же, как звезда «Не родись красивой» Юлия Такшина, предпочитают не комментировать прошлое. «Газета.Ru» рассказывает о звездах, которые раньше раздевались за деньги, но ушли из профессии и стали примерными семьянинами.

Крис Пратт

Актер Крис Пратт признавался в интервью BuzzFeed, что танцевал стриптиз, когда ему было 18 лет. Он отметил, что «всегда любил раздеваться», поэтому однажды подумал, почему бы не делать это за деньги.

Звезда «Стражей Галактики» вспомнил, как выступил на нескольких мероприятиях. Самым запоминающимся был день рождения бабушки его друга.

«Это был сюрприз. Я не знаю, как они (друзья) додумались до этого, но мне заплатили 40 долларов. Знаете, я никогда не был похож на персонажа «Супер Майка» (американский фильм про стриптизеров. — Прим. «Газета.Ru»), но я получил эту работу. Хотя не был хорошим танцором», — рассказывал Крис Пратт в интервью.

В молодости актер подрабатывал не только стриптизером. Он мыл машины, рисовал картины, работал официантом, сидел с детьми и косил газоны.

Актер был женат дважды. В 2007 году он познакомился с актрисой Анной Фэрис. В 2009 году они поженились на Бали. В 2012 году у супругов родился сын, но в 2017 году звезды решили развестись.

close 100% Крис Пратт Image Press Agency/Image Press Agency/Reuters

«Мы по-прежнему любим друг друга, всегда будем ценить время, проведенное вместе, и продолжим относиться друг к другу с глубочайшим уважением», — написал тогда Крис Пратт на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В 2018 году актер начал встречаться с дочерью Арнольда Шварценеггера — писательницей Кэтрин Шварценеггер. В 2019 году они поженились в Калифорнии. В 2020 году у супругов родилась дочь Лайла. В 2022 родилась их вторая дочь Элоиза.

Крис Пратт не раз признавался в интервью, что ему нравится быть многодетным отцом.

«Я хочу иметь столько детей, сколько для меня предназначено там (наверху)», — цитируют Криса Пратта журналисты People.

В 2022 году актер Хавьер Бардем в «Шоу Эллен Дедженерес» рассказал о том, как подрабатывал стриптизером. Он сообщил, что в возрасте 20 лет поддался на уговоры друга и «вышел» из торта для его невесты на свадьбе. Торжество завершилось в одном из танцевальных клубов, где Хавьера попросили повторить эротический танец. Талант актера заметил владелец заведения и пригласил его работать стриптизером.

«И хозяин дискотеки говорит: «Ты будешь делать это у нас каждую пятницу?» Ну я сказал: «Да, конечно!» Я ведь был пьян», — признался Хавьер Бардем.

Актер отметил, что, когда наступил его первый рабочий день, он волновался. В качестве группы поддержки Хавьер пригласил на перфоманс маму и сестру.

«И в зале никого не было. Кажется, там было всего три человека… И было очень стыдно, но я это сделал!» — отметил голливудский актер, добавив, что третьим зрителем оказался владелец стриптиз-клуба.

close 100% Хавьер Бардем Keystone Press Agency/Global Look Press

Артист признался, что на этом его карьера танцовщика закончилась.

В 2007 году Хавьер Бардем начал встречаться с Пенелопой Крус, с которой был знаком с начала 1990-х. Между знаменитостями завязался роман после съемок фильма «Вики Кристина Барселона».

Актеры встречались тайно, скрывая отношения от журналистов. В 2010 году Бардем и Крус поженились на Багамах. В 2011 году у супругов родился сын Лео, а в 2013 году дочь Луна.

Актеры часто появляются вместе на красных ковровых дорожках, однако практически не комментируют семейную жизнь. В 2021 году Хавьер Бардем, продвигая свой фильм «Быть Рикардо», рассказал об актерских талантах жены. Он похвалил ее игру в кинокартине «Параллельные матери» Педро Альмодовара.

«Я очень горжусь ею. Она потрясающе сыграла», — заявил Бардем.

Бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня признавалась в интервью Cosmopolitan, что в молодости подрабатывала танцовщицей. Она занималась гоу-гоу, а также танцевала стриптиз. После того, как Боня переехала в Москву, она работала в театре варьете.

«Да, я танцевала стриптиз и гоу-гоу работала. На самом деле, в 5-6 лет я занималась гимнастикой, потом — танцами и хореографией, потом — дзюдо три года, потом занималась снова танцами, и уже в Москве я танцевала варьете», — рассказывала она журналистам.

В 2010 году Виктория Боня познакомилась с бизнесменом из Монако Александром Смерфитом. Они были вместе на протяжении семи лет. В 2012 году у них родилась дочь Анджелина.

close 100% Виктория Боня Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Виктория Боня признавалась в интервью Woman.ru, что спустя три месяца свиданий с Алексом Смерфитом сказала ему, что хочет детей. Блогер честно спросила мужчину, готов ли он к этому.

«Он, конечно, был немного шокирован от таких слов «в лоб». Женщины обычно этого не говорят прямо, боятся. Но я была убедительна и абсолютно уверена в себе. У меня не было страха его потерять, желания удержать во что бы то ни стало. И он меня удивил, сразу ответив: «Вика, я родился, когда моему отцу было 49 лет. А я хочу быть молодым отцом. Я хочу быть с тобой и готов к семье!» Только я не думала тогда, что это произойдет так быстро», — рассказывала Виктория Боня.

С 2011 года Виктория Боня живет в Монако. Несмотря на то, что экс-участница «Дома-2» рассталась с Алексом Смерфитом в 2017 году, они продолжают поддерживать дружеские отношения ради общего ребенка. Так в 2022 году бывшие возлюбленные воссоединились на дне рождении дочери Анджелины.

До того как начать сниматься в кино, актриса Юлия Такшина работала в стриптиз-клубе «Diamonds Girls». Об этом сообщает программа «Центрального телевидения» — «Голые Золушки. Девяностые».

Журналист Сергей Минаев рассказывал, что многим стриптизершам давали прозвища. В свое время Юлию Такшину называли Багирой.

«У Юли была кличка «Багира». Есть в ней действительно что-то восточное: вот эти темные глубочайшие глаза, которые тебя съедают и разъедают», — сообщал журналист Сергей Минаев в программе «Голые Золушки. Девяностые».

В начале «нулевых» Юлия бросила карьеру в стриптиз-клубе и решила стать актрисой. В 2002 году она поступила на актерский факультет Высшего театрального училища имени Б. В. Щукина в Москве (с 2003 года ВТУ имени Б. В. Щукина переименовано в Театральный институт имени Бориса Щукина. — прим. «Газеты.Ru»).

close 100% Юлия Такшина uliatakshina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В 2005 году Юлию Такшину утвердили на роль в сериале «Не родись красивой». Проект принес ей популярность. На съемках сериала актриса познакомилась с Григорием Антипенко. Они начали встречаться. В 2007 году у них родился сын Иван, а в 2009 году сын Федор. Однако в 2012 году Антипенко и Такшина расстались.

В 2017 году актриса рассказывала, что несмотря на разрыв с Антипенко, они поддерживают отношения. В интервью Wday.ru артистка отмечала, что Григорий замечательный отец.

«Гриша замечательный отец, мы ездим в отпуск все вместе с сыновьями. Там на отдыхе он поднимает их в шесть утра, идет в горы. И я рада, вижу, что мальчикам это нужно. Бывало, я не справлялась с ребятами, ну никак не слушались — не шли спать, и все. Звонила папе, чтобы он им по-мужски втолковал», — признавалась Юлия Такшина.

В 2020 году звезда «Не родись красивой» рассказала о методах воспитания детей. Она сообщила, что покупает детям игры для гаджетов только при условии, что они прочитают ту или иную книгу.

«Если просят купить какую-то игру для своего гаджета, я покупаю, но с условием, что прочитают ту или иную книгу. Как-то старший сын предложил: «Давай я тебе сделаю массаж, а ты мне заплатишь 50 рублей». Мне сделал, всем домашним. Так накопил денег и купил мне на восьмое марта коробку дорогих конфет. Это было трогательно», — цитируют актрису журналисты StarHit.