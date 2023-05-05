Детский гид по фестивалю «Небо: теория и практика»

В Балашихе в шестой раз пройдет семейный фестиваль воздухоплавания «Небо: теория и практика». О том, каких развлечений ожидать детям и взрослым, рассказываем в материале.

27 и 28 мая на мероприятии будут представлены авиасимуляторы, авиационные тренажеры, батутный парк, мастер-классы, авиамодельные мастерские, обучение навыкам безопасного поведения, образовательная площадка, интерактивные выставки от известных музеев техники и космонавтики и многое другое.

«На протяжении двух дней на площадке можно все трогать, крутить, собирать, залезать, смотреть и слушать. Подняв голову вверх, в небо, увидеть уникальных спортсменов и изобретателей. Стать свидетелем гонки дронов, познакомиться с современными ракетами и спутниками, самолетами и вертолетами. 8 часов каждый день у нас в небе все будет шуметь, жужжать и дымить, крутиться и вращаться», — отметил генеральный продюсер фестиваля «Небо: теория и практика» Адриан Хмельницкий.

Собрать собственную модель самолета

В рамках фестиваля у детей будет возможность приобщиться к авиамоделированию под руководством профессионалов. На трех площадках детей научат создавать метательные модели самолетов из различных материалов, делать и запускать пневматическую ракету, а также воспользоваться Катапультой братьев Райт.

Запустить свой спутник

Частная космическая компания «СПУТНИКС» предоставит детям возможность самостоятельно собрать модель спутника. Творческие уроки по созданию летательного аппарата будут проходить на протяжении двух дней на площадке «Космос». Там же организаторы оборудуют специальную зону для аэрокосмического образования. Детям покажут, как обучиться основам создания космической техники при помощи конструктора «ОрбиКрафт 3D» и технологии дополненной реальности.

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Проверить силы в интеллектуальных играх

Интересную программу для детей разных возрастов подготовило объединение культурных центров Северного административного округа Москвы. На протяжении двух дней специалисты будут предлагать ребятам поучаствовать в интеллектуальных играх «Правда или ложь. Физика вокруг нас», «Pro-профессию» и «Угадай, кто я? Около науки».

Также ребят ждут мастер-классы «И все-таки она вертится!» и «Мастерская оптических игрушек», квиз «Покорители небес» и игра-тренинг «Лаборатория чувств» про органы чувств человека. После мини-квеста по результатам активностей фестиваля участники, которые успешно справятся с заданиями, получат призы.

Попробовать себя в роли пилота

Школьникам представиться возможность полетать в тренировочных кабинах-симуляторах самолетов Як-40 и Л-39, попробовать силы на тренажере на координацию движений или в кресле Барани, а также пройти открытые уроки в Летной школе Фестиваля.

Например, на полноформатном авиатренажере Cessna 172 с четырехместной кабиной под руководством профессиональных инструкторов — пилотов гражданской авиации посетители смогут взяться за штурвал самолета, познакомиться с приборами управления, узнать о тонкостях управления воздушным судном и полетать.

close 100% Фестиваль «Небо: теория и практика»

Для самых маленьких гостей и их родителей будет организован специальный Детский аэродром. Под руководством диспетчера пилоты, вооружившись рациями, будут моделировать полет самолетов в различных метеоусловиях.

Поучиться в Академии дронов и поучаствовать в гонках

В течение двух дней на фестивале будет работать зона Академии дронов, где посетители смогут почувствовать себя настоящими спортсменами дрон-рейсинга и освоить FPV-пилотирование гоночным дроном в виртуальном пространстве симулятора DCL the Game, научиться управлять реальным квадрокоптером, поиграть в дрон-хоккей, поближе познакомиться с различными моделями FPV-беспилотников и узнать много интересного о гонках на дронах.

Инструктор Академии подробно расскажет о принципе управления и проконтролирует полет ученика. Проверить навыки дети смогут в зоне реальных полетов — пилотирование там происходит в специальном пространстве, огражденном сеткой.

Погрузиться в мир робототехники, VR или сделать сувенир на 3D принтере

В зоне «Космос» Star Engine погрузит посетителей в интерактивный мир VR, где каждый сможет полетать по солнечной системе, побывать в круизе по дальнему космосу, высадиться на луну, пристыковаться к МКС и полетать внутри станции. На площадке VR центра МГУ им. М.В. Ломоносова каждый сможет увидеть реальный элемент самолета, дополненный виртуальной визуализацией всего планера и полета на нем.

close 100% Фестиваль «Небо: теория и практика»

Специалисты детского технопарка «Калибра» представят проект образовательного 3D-принтера «МЕТЕОР», расскажут, что такое 3D-печать и научат детей обращаться с ним по специальной программе «Основы 3D-печати», которой обучают детей с 9 лет. На площадке МАИ школьники смогут проявить креативность на мастер-классах по рисованию 3D-ручками, познакомиться с роботами, с основами робототехники и собрать первого робота.

Рассмотреть шпионские штучки и другие уникальные предметы в зоне музеев

На площадке Музея Истории Науки и Техники (МИНТ) пройдет вставка «Фотографы-шпионы», объединяющая историю слежки и фотографии. В числе уникальных предметов экспозиции — фотокамера, спрятанная в часы или в пуговицу, скворечник, в котором вместо птицы «живет» фотоаппарат, штатив внутри тросточки и канистра с бензином, следящая за вами!

Научно-мемориальный музей профессора Н.Е. Жуковского представит на фестивале уникальную экспозицию «Авиация — колыбель космонавтики» и проведет интерактивное занятие «Таких берут в космонавты», где на «скамье Жуковского» нужно будет продемонстрировать умение управлять скоростью вращения тела путем изменения момента инерции, используя маленькие гири.

Кроме того, будет осуществляться запуск деревянных моделей самолетов при помощи катапульты, которую использовали для обучения Туполев, ученики Жуковского и ряд космонавтов.

Заглянуть внутрь легендарного самолета ПО-2 и вертолета гиганта Ми-6

На фестивале можно будет рассмотреть самые редкие и уникальные самолеты, вертолеты, планеры и другие летные средства. От легендарных и исторических до самых современных и недавно сконструированных. Все будут расположены на расстоянии вытянутой руки от зрителей. Многие из них примут участие в летной программе в показательных полетах. А в некоторые, например в знаменитый ПО-2 и вертолет-рекордсмен Ми-6, можно будет даже заглянуть внутрь.

close 100% Фестиваль «Небо: теория и практика»

Научиться правильно вести себя в стрессовых ситуациях

Второй год подряд на фестивале будет работать зона «Безопасность». Здесь можно будет познакомиться с оборудованием, с которым работают пожарные. На площадке Школы «ЛизаАлерт» инструкторы и добровольцы поискового отряда расскажут детям, как себя вести и что делать, если они потерялись в общественном транспорте, на улице или в торговом центре. Также волонтеры объяснят, у кого надо просить о помощи и как общаться с незнакомцами.

«Фестиваль «Небо» — семейный праздник и вместе с родителями его посещают и дети, с которыми инструкторы Школы «ЛизаАлерт» готовы провести увлекательные беседы на тему правильного поведения в случае, если они потеряются в городе или в лесу. Эти полезные советы помогут детям сориентироваться в сложных ситуациях, что особенно важно перед началом лесного сезона», — отметила инструктор школы «ЛизаАлерт» Наталия Киричева.

Во время мастер-класса «Безопасная прогулка для детей» (от 4-х лет) специалисты-психологи тренинговой компании «Вершитель» помогут детям почувствовать себя более уверенно в ситуациях, связанных с повседневной жизнью в мегаполисе: будь то переход через дорогу или внезапная встреча с бродячей собакой.

Познакомиться с детьми-планеристами

На фестивале ученики Юношеской Планерной Школы «Юный пилот» от Федерации Планерного Спорта Московской области покажут и расскажут, как научиться летать подросткам на планере. Детям продемонстрируют азы подготовки к полету, пробежки и подлеты — все то, что необходимо, чтобы чувствовать себя в небе уверенно. Заниматься планерным спортом можно уже с 12 лет.

Билеты на фестиваль уже поступили в продажу на сайте. Дети до семи лет смогут побывать на фестивале бесплатно.

close 100% Фестиваль «Небо: теория и практика»

О фестивале:

«Небо: теория и практика» проводится с 2014 года: первый бесплатный фестиваль собрал за два дня 60 тысяч зрителей. После непродолжительного перерыва в 2018-м его перезапустили на территории аэродрома «Черное» — с тех пор публика каждый год приезжает, чтобы увидеть головокружительные выступления пилотажных групп, рассмотреть авиационную технику и уникальные летные модели. С 2019 года у фестиваля изменилось название. Теперь он называется «Небо: теория и практика», а его программа расширилась большими интерактивными зонами для детей и семейными аттракционами. В 2022-м прошел юбилейный фестиваль, который собрал больше 25 тысяч зрителей. Это были два дня насыщенной программы с дрон-рейсингом, соревнованиями на вертолетах и показательными выступлениями на авиашоу.