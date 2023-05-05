«Под маской боли в спине могут скрываться такие опасные заболевания, как инфаркт миокарда»

Накануне дачного сезона Наталья Шиндряева, врач-невролог клиники К9, рассказала «Газете.Ru», как правильно лечить боль в спине и о каких заболеваниях она может говорить.

– Какие основные причины болей в спине?

– Часто причину невозможно точно определить с помощью анализов и обследований. В большинстве случаев она вызвана мышечно-тоническим синдромом – спазмом одной или нескольких групп мышц.

В результате сдавливаются сосуды и нервные окончания, ткани отекают. Все это происходит в результате долгой статической нагрузки (например, сидения за компьютером), резких движений, неудобной позы, переохлаждения, подъема тяжестей.

Менее частые причины – протрузия или грыжа позвоночного диска, артрит, остеопороз, ишиас.

– Симптомами каких неочевидных заболеваний могут быть внезапные боли в спине?

– Под маской мышечно-тонического синдрома могут скрываться такие опасные заболевания, как инфаркт миокарда. В таком случае боль отдает в левую руку, также может быть ограничена подвижность в суставе, сопутствовать тяжесть в грудной клетке.

Если резкая боль возникла после травмы или падения, нужно немедленно обратиться к врачу – вероятен перелом. Хроническая боль, которая сопровождается потерей веса, субфебрильной температурой, ознобом, может говорить об онкологических заболеваниях.

– Чем опасен подход «намажу мазью и поеду на дачу»?

– Местные средства допустимо применять во время лечения, при легких болях они могут помочь. Но если даже мазь временно облегчит состояние, от новых нагрузок и переохлаждения на даче воспаление и отек могут значительно ухудшиться.

– Что делать при сильной боли, если невозможно разогнуться, а попасть к врачу экстренно не получается?

– Всегда можно обратиться в неотложную помощь, так как нужно выявить истинную причину боли. В качестве временной меры можно принять нестероидный противовоспалительный препарат, но лучше не делать этого до консультации врача, чтобы не смазать картину.

– Какие меры предосторожности стоит предпринимать дачникам, чтобы избежать болей в спине?

– Основные рекомендации для дачников – одеваться по погоде, чередовать отдых с физической нагрузкой, не поднимать тяжести, следить за самочувствием. Очень важно не переохлаждаться и найти баланс между статической и динамической работой. То есть не проводить по несколько часов в одной позе.

– Какие существуют способы профилактики боли в спине?

– Заниматься лечебной физкультурой (ее пропишет врач), ежедневно ходить пешком, не поднимать тяжести и не переохлаждаться, проходить курсы массажа и иглорефлексотерапии. И, конечно, избавиться от лишнего веса, если он есть. Курение тоже неблагоприятно влияет на состояние мышц и позвоночника.

– Можно ли избавиться от боли в спине раз и навсегда?

– Если боль вызвана мышечно-тоническим синдромом, ее можно перевести в состояние ремиссии, но для этого потребуется изменить образ жизни. При более серьезных причинах, например, грыжах и протрузиях позвоночных дисков, бывает нужно оперативное вмешательство, чтобы боль полностью ушла.

В любом случае, без адекватной физической нагрузки и ежедневных упражнений здоровье спины невозможно.