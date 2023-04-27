Повышены тромбоциты у ребенка: причины, симптомы, лечение

Обнаружив в анализе крови у ребенка повышенный уровень тромбоцитов, многие родители закономерно начинают паниковать. Педиатр клиники «К+31» Светлана Гельфер рассказала в своей колонке «Газете.Ru» о причинах повышения тромбоцитов и о том, что нужно делать родителям при таком показании.

Что такое тромбоциты и какие функции они выполняют в организме

Тромбоциты – это кровяные тельца, которые образуются в костном мозге. Они участвуют в процессе свертывания крови, их главная функция — останавливать в организме всевозможные кровотечения и «чинить» повреждения сосудов, образуя сгустки. Эти сгустки защищают стенки сосудов, пока те восстанавливаются.

Тромбоциты живут в организме около недели, затем образуются новые – это непрерывный процесс.

Тромбоциты также важны для регенерации поврежденных тканей и участвуют в иммунном ответе нашего тела, помогая бороться с воспалением.

Не только снижение, но и повышение уровня тромбоцитов могут привести к различным заболеваниям и сбоям в организме.

Каковы причины повышения уровня тромбоцитов у ребенка

Содержание тромбоцитов в крови у детей зависит от возраста: в среднем этот показатель составляет 150 000 – 450 000 на кубический миллилитр крови. У новорожденных уровень тромбоцитов может быть выше, чем у детей более старшего возраста.

Если число тромбоцитов превышает 450 000, можно говорить о тромбоцитозе. Он бывает двух видов.

Эссенциальный (первичный) тромбоцитоз вызван нарушениями работы костного мозга, «фабрики» тромбоцитов.

Вторичный тромбоцитоз возникает вследствие сопутствующих заболеваний и состояний. Например, при удалении селезенки, различных инфекциях, длительном стрессе, после хирургических вмешательств, при железодефицитной анемии. В редких случаях тромбоцитоз может сигнализировать об онкологии.

Какие симптомы говорят о повышенном уровне тромбоцитов и какие анализы необходимо сдать для диагностики

Часто высокий уровень тромбоцитов – случайная «находка» в анализе крови ребенка, но часто этому сопутствуют определенные симптомы:

• Частые кровотечения из носа;

• Покраснения кожи;

• Склонность к образованию синяков;

• Боли в кончиках пальцев рук и ног;

• Онемение, чувство холода в руках и ногах;

• Высокий пульс, скачки артериального давления.

Для того, чтобы диагностировать тромбоцитоз, врач назначит клинический анализ крови с подсчетом тромбоцитов и СОЭ, а также анализ на уровень сывороточного железа и коагулограмму. Иногда могут потребоваться и другие исследования.

Какие методы лечения существуют: медикаментозные препараты, диета, физические упражнения

Терапия всегда назначается врачом. После точной диагностики и выявления причин тромбоцитоза можно определить тактику лечения. Необходимо разобраться с сопутствующими заболеваниями: часто уровень тромбоцитов нормализуется естественным образом, когда ребенок выздоравливает от инфекции или восстанавливается после операции.

В других случаях врач может назначить так называемые антитромбоцитарные препараты, антикоагулянты. Самое главное – разобраться с причиной тромбоцитоза и не экспериментировать самостоятельно с лекарствами.

Если у ребенка диагностировали тромбоцитоз, стоит поработать над сменой образа жизни: включить в расписание прогулки на свежем воздухе и физическую активность, по возможности избегать стресса. Важно, чтобы ребенок употреблял достаточно жидкости (в первую очередь, воды).

Из рациона стоит исключить продукты, сгущающие кровь: например, бананы и грецкие орехи. А вот свекла, кислые ягоды, имбирь наоборот способствуют профилактике тромбоцитоза.

Какие меры предосторожности помогут избежать повышенного уровня тромбоцитов в будущем

Для профилактики нужно следить за питьевым режимом ребенка, вовремя лечить инфекционные заболевания, избегать сильных стрессов, следить за лишним весом.

Важно не паниковать и помнить, что в большинстве случаев тромбоцитоз у детей не приводит к серьезным последствиям и проходит самостоятельно. Необходимо проходить профилактические осмотры в установленные сроки и следить за показателями крови во время болезни и выздоровления ребенка.