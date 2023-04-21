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Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети

Тест: как хорошо вы знаете столицы регионов России

Проверьте свои знания по географии родной страны

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Ирина Алтухова/Максим Богодвид/РИА Новости
Согласно опросам сервисов для планирования путешествий, на майских праздниках в 2023 году россияне займутся внутренним туризмом. Из популярных направлений – Петербург, Нижний Новгород, Сочи, Казань, Калининград. К выходным «Газета.Ru» подготовила тест, в котором можно проверить, как хорошо вы помните столицы регионов России. Мы загадали города, которые не входят в топы популярных у туристов мест и незаслуженно обделены вниманием.

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