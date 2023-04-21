Тест: как хорошо вы знаете столицы регионов России

Согласно опросам сервисов для планирования путешествий, на майских праздниках в 2023 году россияне займутся внутренним туризмом. Из популярных направлений – Петербург, Нижний Новгород, Сочи, Казань, Калининград. К выходным «Газета.Ru» подготовила тест, в котором можно проверить, как хорошо вы помните столицы регионов России. Мы загадали города, которые не входят в топы популярных у туристов мест и незаслуженно обделены вниманием.