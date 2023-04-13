«Пил и был в раздрае полном»: как скандальный Сергей Шнуров стал примерным семьянином

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров был женат четырежды, однако, кажется, только с последней супругой нашел счастье и ушел «в тень». По словам музыканта, он живет в большой любви и не хочет возвращаться к прежнему образу жизни. «Газета.Ru» в юбилей артиста рассказывает, как сложилась семейная жизнь Шнурова.

Первая жена

Сергей Шнуров познакомился с Марией Исмагиловой, когда учился в духовной академии. Между молодыми людьми завязался роман, вскоре они поженились, а в 1993 году родилась их дочь Серафима. После появления первенца Сергей Шнуров покинул духовную академию. Он начал заниматься творчеством и в 1995-1996 годах создал группировку «Ленинград».

close 100% Сергей Шнуров с дочерью Серафимой shnrv.astnn/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

По словам первого концертного директора группировки Дениса Рубина, артист расстался с первой супругой из-за изменившегося образа жизни. Оказалось, что Мария и Сергей — «из разных миров».

«Мария, как и любая женщина, хотела уюта, домашнего очага, в общем, обычной семьи. У Сергея же началась другая жизнь. В этой жизни были музыка, клубы и, естественно, алкоголь. Не думаю, что причиной раздора стала сама группа, скорее — образ жизни», — отмечал Рубин в интервью kp.ru.

Концертный директор «Ленинграда» рассказал, что последующие спутницы Сергея Шнурова были из шоу-бизнеса, поэтому понимали его.

После того, как стало известно расставания Марии Исмагиловой с артистом, СМИ пытались узнать у нее подробности семейной жизни с музыкантом. Тогда же появились заметки о том, что бывшая жена запретила Сергею Шнурову общаться с дочерью. Однако, по словам Дениса Рубина, это было не так.

«Когда я оказался в группе, они уже развелись. Но Марию я видел раза три: спокойная, хорошая женщина, заслуживающая спокойной жизни. Тогда общаться с Серафимой Сергею никто не запрещал. Девочка даже приходила на репетиции к группе и на съемки клипа», — рассказывал концертный директор.

Сегодня Серафиме 30 лет. Она окончила философский факультет СПБГУ. В 2016 году девушка вышла замуж и взяла двойную фамилию. Теперь она Серафима Шнурова-Астанина. Ее супругом стал петербургский бармен Вячеслав Астанин.

Во второй раз

Со следующей женой Сергей Шнуров познакомился спустя несколько лет. Его избранницей стала Светлана Костицына, которая являлась директором арт-группы «Пеп-си». Затем она стала менеджером «Ленинграда».

Влюбленные поженились в 1999 году, а в 2000 у них родился сын Аполлон. Необычное имя мальчик получил в честь поэта Аполлона Григорьева.

close 100% Сын Сергея Шнурова — Аполлон Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В 2002 году Шнуров и Костицына расстались. Несмотря на разрыв, пара сохранила дружеские и деловые отношения — Светлана осталась менеджером музыкальной группы.

«Со Светой у них была настоящая любовь. Они вращались в одной среде, быстро поженились. Это были очень гармоничные отношения. Она же сменила меня на посту директора группы «Ленинград». У нее опыт в этом был, да и копеечка в семью», — рассказывал первый концертный директор «Ленинграда».

Сегодня Светлана Костицына и Аполлон Шнуров живут в Испании. В 2019 году сын лидера группировки «Ленинград» стал выпускником частной британской школы Caxton в Валенсии. Известно, что Аполлон занимается изобразительным искусством — выставка его картин прошла в музее современного искусства «Эрарта» в Санкт-Петербурге.

Роман с Акиньшиной

Сергей Шнуров познакомился с Оксаной Акиньшиной, когда ему было 30 лет, а ей — 15. В 2004 году актриса сыграла в фильме «Игры мотыльков». В это же время лидер группировки «Ленинград» написал песни к этому фильму и снялся в нескольких эпизодах.

«Этот дурак явился на съемки пьяный, просто никакой... А потом я уже осталась в его номере. «Ну чего? Раздевайся давай!» И дело пошло», — вспоминала Оксана Акиньшина в разговоре с kp.ru.

Их отношения продлились пять лет. Роман активно обсуждали в СМИ из-за того, что Акиньшина была школьницей. При этом актриса рассказывала, что Сергей Шнуров заставлял ее посещать занятия.

close 100% Актриса Оксана Акиньшина и музыкант Сергей Шнуров, 2004 год Григорий Сысоев/ТАС

«Вытаскивал меня из кровати и тащил в школу. А я хотела спать, упиралась», — признавалась актриса.

СМИ писали, что Сергей Шнуров выгнал Оксану Акиньшину из квартиры. Однако певец опроверг эту информацию в интервью Дмитрию Гордону (признан в РФ иностранным агентом).

«Я ушел от нее. Сложно говорить, сожалел или нет. Но это было правильно», — рассказывал артист.

В 2008 году Оксана Акиньшина вышла замуж за телевизионного бизнесмена Дмитрия Литвинова. В 2009 году у них родился сын Филипп. После этого актриса состояла в браке с кинопродюсером Арчилом Геловани. У супругов двое детей: Константин (2013 год) и Эмми (2017 год). В 2018 году актриса объявила о разводе с мужем, однако вскоре помирилась с ним. Позднее пара все же распалась.

В 2022 году появилась новость о том, что Геловани принял решение отобрать детей у экс-супруги. На одной из пресс-конференций журналисты поинтересовались у Сергея Шнурова, как он относится к этой ситуации. Однако музыкант ответил, что не имеет никакого отношения к бывшей возлюбленной.

«Я о таком не слышал... Детей ее взять что ли? Но какое отношение к ее детям и ее мужу имею я? С какого фига я должен помогать. У вас странное представление о жизни», — приводил слова лидера группировки «Ленинград» StrarHit.

Свадьба с балериной

Сергей Шнуров познакомился со своей третьей женой Матильдой в 2007 году на одной из вечеринок, признавшись, что девушка напомнила ему героиню картины «Царевна-лебедь» Врубеля.

close 100% Сергей Шнуров с бывшей женой Матильдой, 2016 год Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Елена Мозговая, которая позже стала известна как Матильда Шнурова, переехала в Москву из Воронежа. С 16 лет девушка увлекалась балетом. Она пыталась поступить во ВГИК, однако это ей не удалось. После Матильда переехала в Санкт-Петербург и стала учиться в СПбГТИ(ТУ).

В 2010 году Сергей Шнуров женился на Матильде. Артист был старше супруги на 13 лет. В 2011 Матильда открыла балетную школу для взрослых в Санкт-Петербурге. В 2012 году — основала ресторан «Кококо». Сергей Шнуров признавался, что не имеет отношения к бизнесу своей супруги. При этом Шнуровы владели брендом мужской одежды Shnurovs, который просуществовал до 2019 года.

В 2018 году Сергей Шнуров развелся с Матильдой. Один из друзей музыканта признался, что они расстались потому, что у музыканта начался новый роман. Музыкант начал встречаться с Ольгой Абрамовой, которая впоследствии стала его женой.

«С Ольгой Шнуров встречался больше года, еще при жене Матильде начал роман с ней. Матильда знала, что у Шнурова появилась девушка. Она терпела, хотела сохранить брак. Они то расходились, то вновь сходились. У Матильды сдали нервы, она в конце сама начала погуливать. В общем, охладели друг к другу и разбежались», — цитирует друга Шнурова StarHit.

В соцсетях Матильда Шнурова признавалась, что постоянно ругалась с экс-супругом. К тому же он начал пить, и это также не устраивало девушку.

«Он пил и был в раздрае полном. В какой-то момент наши отношения скатились в абсолютную ругань. После гастролей он мог прийти с каким-то очередным корешем, с бухлом, я била бутылки, он мог хлопнуть дверью и уйти куда-то», — приводит слова Матильды Passion.ru.

Еще двое детей

close 100% Сергей Шнуров с женой Ольгой Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В 2018 году Сергей Шнуров женился в четвертый раз на Ольге Абрамовой — дочери уральского миллиардера Валерия Абрамова. В 2021 году у них родился сын. Летом 2022 года Шнуров стал отцом в четвертый раз, о чем сообщил на одной из пресс-конференций.

«Я живу последние года два-три в очень большой любви. У меня замечательная жена, двое детей, пять кошек, поющий щегол в клетке — мне настолько классно!», — цитировали артиста «Вокруг ТВ».

Сегодня Сергей Шнуров редко выходит в свет со своей женой. Он также не публикует фотографии с ней.