«Талисман в их жизни»: актеры, чья карьера началась после отношений с мировыми звездами

Дольф Лундгрен не был бы знаменитым актером, если бы в свое время не оказался в кругу друзей певицы Грейс Джонс. А актер Пит Дэвидсон стал любимцем папарацци и таблоидов, когда встречался с Арианой Гранде. «Газета.Ru» рассказывает, после отношений с какими звездами трое актеров и одна актриса стали известны.

Пит Дэвидсон и Ариана Гранде

close 100% Пит Дэвидсон и Ариана Гранде, 2018 год Evan Agostini/AP

Американский актер и комик Пит Дэвидсон в 2018 году встречался с певицей Арианой Гранде. Знаменитости были помолвлены, однако в октябре 2018 года расстались.

По информации издания TMZ, причиной разрыва стала смерть бывшего бойфренда Гранде — рэпера Мака Миллера. Артист умер от передозировки наркотиков. Ариана Гранде не винила себя в смерти экс-возлюбленного, однако решила переосмыслить свою жизнь и сосредоточиться на карьере.

После разрыва с Питом Дэвидсоном Ариана Гранде посвятила ему несколько песен. В альбоме 2018 года «Sweetener» есть песня «Pete Davidson». Она также сослалась на бывшего возлюбленного в композиции «Thank U, Next» — «Даже почти вышла замуж, и я благодарна небесам за Пита».

В 2020 году Пит Дэвидсон дал интервью Шону Эвансу, где рассказал об отношениях с Арианой Гранде. Он признался, что благодаря ей повысился его статус знаменитости. После романа с певицей комика стали преследовать папарацци.

«Это полный отстой. У меня есть семья, и эти папарацци всех смущают. Например, моя мама идет на работу — а там уже все эти чудилы с камерами. Дикость просто. Мне нравится курить травку и быть под кайфом среди людей, но это реально страшно, когда тебя фоткают в таком виде», — заявил он.

С 2018 по 2023 год комик встречался со множеством знаменитостей. В частности, с Кейт Бекинсейл, Маргарет Куэлли, Кайей Гербер, Ким Кардашьян.

В свою очередь Ариана Гранде в 2021 году вышла замуж за риелтора Далтона Гомеса, с которым была в отношениях с 2020 года.

close 100% Дольф Лундгрен с певицей и моделью Грейс Джонс, 1985 год AP

В 1980-е Дольф Лундгрен встречался с певицей Грейс Джонс. Они познакомились в Нью-Йорке. В интервью изданию Bodybuilding актер заявлял, что благодаря артистке оказался в мире шоу-бизнеса, а затем начал сниматься в кино.

«Для меня это было захватывающе, потому что я хотел этим заниматься с детства. Раньше, еще в Швеции, я много играл в театре и очень интересовался музыкой, так что это было очень естественно, и я чувствовал, что это настоящая жизнь для меня», — признавался он.

Вскоре Дольф Лундгрен начал посещать кастинги. Одна из его первых ролей была в четырнадцатой части «бондианы» — фильме «Вид на убийство». В этот же период Лундгрен получил роль отрицательного персонажа в картине «Рокки 4», а затем сыграл главную роль в «Красном скорпионе».

Успех Дольфа Лундгрена повлиял на его отношения с Грейс Джонс. Звезда боевиков говорил журналистам, что певица стала его ревновать.

«Появились другие женщины, Грейс стала ревновать и не могла с этим справиться. Люди хотели, чтобы я ходил на все премьеры. Порой я шел на мероприятие в качестве ее парня, но все фотографировались не с ней, а со мной», — цитирует актера Metro UK.

После расставания с Грейс Джонс Дольф Лундгрен встретил дизайнера украшений Анетт Квиберг. Они стали встречаться, а в скором времени поженились. В браке у супругов родились две дочери: Ида (1996 год) и Грета (2001 год).

В 2011 году Дольф Лундгрен развелся с женой. Одной из причин расставания стало то, что Анетт Квиберг хотела жить в Испании, в то время как актер предпочитал оставаться в Лос-Анджелесе.

С 2019 года Дольф Лундгрен встречается с фитнес-тренером Эммой Крокдал. В 2020 году они обручились и планировали сыграть свадьбу, однако перенесли мероприятие из-за пандемии коронавируса. Невеста младше актера на 39 лет.

Экс-возлюбленная Дольфа Лунгдгрена, Грейс Джонс, была замужем дважды: в 1989 году за продюсером Крисом Стэнли, а в 1996 году за телохранителем Атилой Алтонбей. У артистки есть сын Паулу, который родился в отношениях с фотографом Жан-Полем Гудой. Также певица является бабушкой — у нее есть внучка.

Брэд Питт и Синитта

close 100% Брэд Питт и Синитта Global Look Press/AP

Певица Синитта в конце 1980-х два года встречалась с Брэдом Питтом. Тогда актер только начинал карьеру в кино и еще не был известен. Синитта признавалась в интервью, что не следила за проектами, в которых играл ее бойфренд, для нее он был просто «милым и веселым парнем».

«Меня никогда не заботило то, хороший он актер или нет», — цитирует певицу издание «OK! UK».

По словам артистки, она рассталась с Брэдом Питтом из-за постоянных гастролей. Он жил в Лос-Анджелесе, а она находилась в туре с концертами.

«Мы не знали, как поддерживать контакт, находясь в разных странах. Мне было трудно», — рассказывала она.

В разное время Синитта встречалась со многими мужчинами, которые впоследствии стали известными. Один из них — телеведущий Саймон Коуэлл. Певица считает, что благодаря отношениям с ней и Саймон, и Брэд стали известными и богатыми.

«Я не просто встречаюсь со знаменитыми, супербогатыми мужчинами, я их создаю! В конце концов, я становлюсь талисманом в их жизни, и после меня все, к чему они прикасаются, превращается в золото», — говорила знаменитость.

В 2002-2010 годах Синитта была замужем за бизнесменом Энди Уиллнером. У них есть двое приемных детей — дочь Магдалена (2005 год) и сын Зак (2006 год).

Брэд Питт вступал в брак дважды. С 2000 по 2005 год его супругой была Дженнифер Энистон. С 2014 по 2019 год актер был женат на Анджелине Джоли. У экс-супругов шесть детей: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон, а также дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин.

close 100% Изабелла Росселлини и Мартин Скорсезе Keystone Pictures USA/Global Look Press

В 1979 году Изабелла Росселлини познакомилась с режиссером Мартином Скорсезе. Она встретилась с ним после премьеры фильма «Нью-Йорк, Нью-Йорк», чтобы взять интервью. Во время беседы 27-летняя Росселлини призналась, что не видела новую картину режиссера. В ответ Мартин Скорсезе предложил девушке посмотреть вместе «Нью-Йорк, Нью-Йорк».

«Произошла неразбериха. Я сказала ему, что завтра обязательно посмотрю фильм, но сейчас у нас интервью. И он ответил: «Хочешь посмотреть фильм сегодня вечером?» Итак, мы пообщались, а затем пошли на просмотр», — рассказывала она в интервью Vulture.

В этом же году они начали встречаться, а потом поженились. Несмотря на то, что Изабелла Росселлини — дочь известного режиссера Роберто Росселлини и не менее известной актрисы Ингрид Бергман, именно брак со Скорсезе повлиял на ее карьеру. После замужества девушка стала получать предложения о съемках от известных фотографов, например Ричарда Аведона и Брюса Вебера. Она также появилась на обложке Vogue — чем вызвала недовольство Мартина Скорсезе, пишет The Guardian. В 1982 году Изабелла Росселлини заключила контракт с брендом Lancome.

В 1983 году Росселлини и Мартин Скорсезе развелись. Причиной разрыва стала болезнь матери актрисы.

«Моя мать умирала от рака в Лондоне. Странно, что иногда горе сближает людей, а иногда нет», — цитирует актрису The List.

После расставания с Мартином Скорсезе Изабелла Росселлини вышла замуж за Джона Видеманна. В браке у них родилась дочь Элеттра (1983 год). Также супруги усыновили мальчика Роберто. Однако в 1986 году Изабелла и Джон развелись.

Затем Росселлини встречалась с режиссером Дэвидом Линчем. В 1986 году он снял ее в фильме «Синий бархат». С 1994 по 1996 год актриса была помолвлена с актером Гэри Олдманом.

Мартин Скорсезе в 1985 году женился на продюсере Барбаре де Фина. Их брак продлился шесть лет. Супруги развелись из-за измены Скорсезе.

С 1999 года режиссер женат на продюсере и редакторе книг Хелен Моррис. У них есть общая дочь Франческа, которая сейчас занимается кино.