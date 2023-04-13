«Позвольте детям самим включить плиту»: как научить ребенка правилам безопасности

Для того, чтобы обезопасить детей в интернете, на улицах и дома, есть несколько правил. О том, как их объяснить ребенку в доступной ему форме, рассказали психолог, автоюрист и специалист в сфере быта.

Безопасность в быту

По словам детского психолога медицинского центра «Андреевские больницы — НЕБОЛИТ» Маргариты Цветковой, чтобы дети знали правила безопасности в быту, каждый родитель должен объяснить их понятным для них способом.

«Учим ребенка правилам безопасности в игровой форме: в сюжетной игре можно воссоздать ситуации опасности и варианты выхода из них. Для тех, кто постарше, лучше всего проигрывать ситуации по ролям и делать это неоднократно. Подросткам можно объяснить степень опасности и последствия», — отметила специалист.

Как добавила эксперт направления «Дом» онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру Яна Матлаш, особенно важно научить ребенка пользоваться бытовыми приборами, так как в первую очередь именно они представляют опасность для маленьких детей.

«Позвольте детям самим включить микроволновку или плиту, но только под вашим присмотром. Покажите, как они работают. Отдельно нужно обратить внимание на розетки. Чтобы дети не пытались засунуть в них пальцы, выбирайте розетки с защитными крышками или шторками», — посоветовала Матлаш.

Колющие и режущие предметы нужно убирать в недоступные для детей места. Как утонила специалист, если у ребенка возникает к ним сильный интерес, можно показать, как их правильно использовать, на собственном примере.

«Обычно к трем годам навыки моторики и координации у детей достаточно развиты, и в этом возрасте они уже самостоятельно могут пользоваться столовым ножом, так как у него не острый, а скругленный конец. А вот учить ребенка обращаться с кухонным ножом стоит только к 7 годам. В этом возрасте дети уже способны самостоятельно контролировать свои действия», — объяснила Матлаш.

Взрослым также необходимо обратить внимание детей на опасность игр со спичками и зажигалками.

«Например, можно продемонстрировать опасность игр с огнем с помощью обучающего мультфильма или книги с картинками», — сказала специалист.

Эти правила помогут сохранить порядок в доме. После того, как ребенок запомнит все правила, можно завершить курс основ безопасности шпаргалками. По словам Матлаш, нужно написать на бумаге телефоны экстренных служб: пожарной охраны, скорой помощи и полиции, а также номер экстренных оперативных служб 112, и повесить этот список дома на видном месте, например, на холодильнике.

Безопасность вне дома

Как рассказала психолог Цветкова, дошкольникам и подросткам необходимо знать, какие опасности могут поджидать детей на улицах. Например, нужно объяснить им, что и незнакомые люди, и животные могут представлять угрозу для жизни и здоровья.

«Можно установить правило: вышел из школы — позвонил, пришел домой — написал. Если ребенок уже подросток, то нужно договариваться о возвращении домой в определенное время и просить предупреждать, если он задерживается», — отметила психолог.

По мнению специалиста, на прогулке детям всегда следует повторять: «Пожалуйста, никуда не уходи без меня». Для безопасности ребенку необходимо усвоить, что он должен находиться в поле зрения родителя. Кроме того, рекомендуется напоминать ему, что он всегда может позвать на помощь.

Как отметил автоюрист Сергей Смирнов, каждый ребенок должен знать не только правила поведения на улице во время прогулки, но и правила дорожного движения. Это поможет детям не попасть в ДТП. Однако специалист считает, что родителям не стоит требовать от ребенка знания всех правил.

«Расскажите ребенку про различия в сигналах светофора для автомобилей и пешеходов. Вместе с ребенком переходите дорогу исключительно по пешеходному переходу. Малыш должен знать, что выходить даже на разрешающий сигнал светофора и по зебре можно только тогда, когда он точно уверен, что его пропускают. Этого, в принципе, достаточно для того, чтобы не попасть в неприятную ситуацию», — заявил автоюрист.

Как добавил специалист, родители должны регулярно напоминать маленьким детям о том, что нужно выбирать безопасные места для игр. Также взрослые могут научить ребенка одному из главных навыков безопасного поведения — пониманию того, что даже в жилых зонах не нужно без надобности выходить с тротуара на проезжую часть.

Безопасность в интернете

По мнению психолога Цветковой, родителям следует помнить о том, что для подростков нет ничего важнее правил безопасности в сети.

«Надо обозначить ребенку опасные взаимодействия в сети: это все, что касается контактов с неизвестными людьми. Объяснить им, что не надо отвечать на сообщения от незнакомцев или вступать с ними в споры. Кроме того, родителям лучше не держать на банковских картах школьников большие суммы денег, чтобы мошенники не смогли этим воспользоваться», — посоветовала Цветкова.

Взрослым не стоит волноваться, если они недостаточно подкованы в знаниях о правилах безопасности в интернете. Нередко в школах есть консультация для родителей, на которой специалисты помогают семьям защитить своих детей.

Как заключили эксперты, все вышеперечисленные правила обезопасят как дошкольников, так и подростков от наиболее частых рисков, которые могут встретиться в быту, на улицах и в сети.