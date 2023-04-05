Что можно есть при ротавирусе и как лечить кишечную инфекцию у ребенка

Согласно данным Роспотребнадзора, с февраля по май на большей части территории России медики регистрируют подъем заболеваемости ротавирусом. В разгар сезона распространения инфекции «Газета.Ru» поговорила с экспертами о том, как избежать болезни и что делать в случае, если инфекция застала врасплох.

Что такое ротавирус и как он влияет на пищеварительную систему

Ротавирус — острое и заразное инфекционное заболевание. Вирус, попадая в организм, повреждает стенки кишечника, что вызывает ряд неприятных симптомов. «Симптомы могут включать: водянистую диарею (жидкий стул зеленого или коричневого цвета), рвоту, боль в животе, спазмы, высокую температуру, потерю аппетита, тошноту, сухость во рту, головокружения, вялость (следствие обезвоживания)», — перечисляет кандидат медицинских наук, врача-педиатр, сооснователь Академии врачей UniProf Ирина Юзуп.

Специалист обращает внимание, что симптомы вируса обычно появляются в течение двух дней после контакта с вирусом и сохраняются до 10 дней.

Врач-гастроэнтеролог ГУТА КЛИНИК Оксана Жигуненко отмечает, что заразиться ротавирусом довольно легко, так как он устойчив в кислой среде желудка и к действую пищеварительных ферментов.

Как объясняют специалисты, чаще всего заражение происходит из-за несоблюдения правил гигиены, употребления некачественных продуктов (вирус погибает только при термической обработке), грязной воды и при контакте с другим человеком.

«Частые рвота (более трех раз в день) и диарея (шесть и более раз в день) может вызвать самое распространенное осложнение при ротавирусе — обезвоживание, которое опасно тем, что может привести в свою очередь к осложнениям в работе других органов: сердца, печени и почек», — рассказывает врач-гастроэнтеролог, член Европейской ассоциации детских гастроэнтерологов, гепатологов и нутрициологов (ESPGHAN) Нурине Сугян. Специалист подчеркивает, что наибольшую опасность вирус представляет для детей, особенно маленьких. По словам гастроэнтеролога, у дошкольников обезвоживание может развиться очень быстро, даже в течение одного дня. Поэтому врач рекомендует при появлении симптомов кишечной инфекции не медлить с обращением за медицинской помощью.

Питание при ротавирусной инфекции

Ротавирус повреждает микрофлору кишечника и ферментные системы организма, поэтому могут возникнуть трудности с перевариванием некоторых продуктов. Так, гастроэнтеролог Жигуненко рекомендует в острый период заболевания (а лучше и на две недели после него) придерживаться строгой диеты, отказаться от употребления молока, молочных продуктов, сливочного масла, а также от продуктов, вызывающих газообразование: капусты, бобовых, винограда, белого хлеба, черного хлеба и других. Стоит на время убрать из меню концентрированные бульоны из мяса и рыбы, макаронные изделия.

Полностью отказываться от овощей и зелени при ротавирусной инфекции специалист не советует, так как клетчатка нужна организму для восстановления.

По мнению врачей, в рационе человека, заболевшего ротавирусом, должны преобладать термическим обработанные блюда без большого количества специй и без зажарок. Допустимы нежирное мясо и птица, хорошо разваренные крупы (гречка, овсянка, рис), отварной картофель, картофельное пюре на воде и морковь.

Можно ли голодать при ротавирусе

Гастроэнтеролог Сугян подчеркивает: идея, что лечение голоданием при ротавирусе помогает, – заблуждение.

«Согласно современным рекомендациям врачей, следует придерживаться дробного питания: принимать пищу интервалами – маленькими порциями, но часто, когда нет позывов к рвоте. Особенно важно это для восстановления детского организма. Лучше выбирать легкую пищу, исключив молочные, жирные и жареные продукты, свежие овощи и фрукты», — советует специалист.

Как правильно пить при ротавирусе

Восполнение объема жидкости – самый главный момент при лечении ротавируса в любом возрасте, считает врач Жигуненко. «Во время рвоты и диареи теряется много жидкости, что приводит к нарушению электролитного состава крови, а это ухудшает состояние и может привести к тяжелым последствиям», — объясняет гастроэнтеролог, добавляя, что восстановить водный баланс в организме поможет прием жидкости согласно правилу: «пить небольшими порциями, но часто».

При первых симптомах кишечной инфекции медики рекомендуют принимать готовые препараты для регидратации (например, «Регидрон», «Гидромакс» и другие), так как в них точно учтены пропорции микроэлементов. Гастроэнтеролог Сугян отмечает, «что эти лекарства не навредят ни ребенку, ни взрослому и должны присутствовать всегда в домашней аптечке». Также специалист советует иметь под рукой синтетические или минеральные энтеросорбенты – «они используются для связывания токсинов, возбудителей и уменьшения потерь жидкости». При лечении ротавирусной инфекции у ребенка могут понадобиться жаропонижающие препараты на основе парацетамола. Врач напоминает, что их рекомендуют использовать, когда у ребенка поднимается температуре выше 38 градусов.

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Что нельзя делать при ротавирусе

Специалисты не рекомендуют заниматься при ротавирусе самолечением, и особенно принимать антибиотики.

«При ротавирусе нельзя пить антибиотики. Заболевание вызывают вирусы, и антибиотики на них влияние не оказывают. Кроме того, необоснованный прием антибиотиков может вызвать устойчивость возбудителей инфекции», – обращает внимание гастроэнтеролог Сугян.

При расстройстве кишечника специалисты предостерегают от применения препаратов на основе лоперамида.

«Если причиной расстройства окажется инфекция, данные лекарства приведут к снижению моторики ЖКТ и усугубят интоксикационный синдром. Надо помнить, что усиление моторики является защитной реакцией организма при остром инфекционном поражении кишечника. Это очень важно, особенно в случае с детьми», — отметила гастроэнтеролог Сугян, добавив, что стоит отказаться и от промывания желудка в домашних условиях. «У детей это может вызвать пневмонию из-за попадания рвотных масс в легкие», — объяснила специалист.

Гастроэнтерологи подчеркивают, что причину кишечного расстройства может определить только врач. Необходимо своевременно обращаться за помощью, и тогда назначенное лечение поможет быстрее встать на ноги и избавит от множества осложнений.