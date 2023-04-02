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Тест: угадайте российский сериал по мему из него

Предлагаем вспомнить любимые сериалы и телепередачи из 2000-2010-х, которые разобрали на мемы

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Когда эпизоды из сериалов становятся мемом, они приобретают для зрителей особую значимость – их начинают пересылать друг другу в мессенджерах, вспоминать в разговорах и т.д. Мемы — один из показателей настоящего народного признания. «Газета.Ru» предлагает вспомнить популярные телепередачи и сериалы из 2000-2010-х, герои которых продолжают жить в массовой культуре по сей день.

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