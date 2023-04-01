«Я свободный, ветреный и влюбчивый»: как 40-летний Сергей Лазарев в одиночку воспитывает двоих детей

Певец Сергей Лазарев перестал скрывать свое отцовство, когда его первенцу было два года. Сейчас у артиста двое детей: Никите уже восемь лет, а Ане — пять. В своих интервью Лазарев подчеркивает, что вполне справляется с ролью отца-одиночки, ведь ему часто помогают няня и его родная мать Валентина Викторовна. «Газета.Ru» в день рождения Сергея Лазарева рассказывает о том, как сложилась личная жизнь финалиста «Евровидения».

Долго скрывал рождение детей

close 100% Сергей Лазарев с сыном Никитой lazarevsergey/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Сергей Лазарев впервые стал отцом в 2014 году. Суррогатная мать родила артисту сына, которого он назвал Никитой. Два с половиной года певец скрывал информацию о том, что стал родителем, и не показывал сына общественности. В 2016 году папарацци засняли Сергея Лазарева с Никитой, когда они посещали один из московских храмов.

В 2017 году певец поделился снимком с Никитой в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Спасибо за все моей семье и моему любимому сыну Никите. Настало время мне его вам показать, так как он уже совсем большой, и я так им горжусь и люблю! Желаю всем добра, мира, здоровья, пусть в ваших семьях все будет благополучно», — сопроводил Сергей Лазарев пост подписью.

О рождении первенца Лазарев сообщил всем близким, кроме родного отца — Вячеслава Юрьевича. Мужчина ушел из семьи, когда Сергей был еще маленьким.

«О рождении сына я ему не сказал. Он не входил в круг близких людей, которым я доверил этот секрет. Тогда мы снова перестали общаться. Никиту он так и не увидел вживую», — цитирует артиста издание Starhit.

В 2017 году отца Сергея Лазарева не стало. Причиной смерти стала открывшаяся язва. Артист рассказывал в программе «Секрет на миллион», что у его отца долго болел живот, однако он боялся идти ко врачу, думая, что у него найдут рак.

«Это такой идиотизм! Это такая ужасная глупая смерть!» — заявлял Сергей Лазарев в программе Леры Кудрявцевой в 2019 году.

В этом же шоу артист поделился со зрителями новостью — год назад у него родилась дочь Аня. Девочку выносила и родила та же суррогатная мать, что и старшего сына артиста.

«Раньше у меня было одно солнце. А теперь у меня два солнца. И теперь я еще быстрее бегу домой, еще больше радуюсь, еще больше воодушевлен и окрылен», — прокомментировал артист появление дочери.

Сталкивается с критикой

close 100% Сергей Лазарев с детьми Никитой и Аней lazarevsergey/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Сергей Лазарев воспитывает детей сам и часто сталкивается с критикой со стороны общественности. Многие осуждают певца за то, что он обратился за услугами суррогатной мамы, чтобы завести детей.

«Потенциальная суррогатная мать добровольно идет на это, проходит беседы с психологами, которые выявляют, насколько она готова к такой работе. Женщины, которые решают быть суррогатными матерями, делают доброе дело для других, тем самым решая свои финансовые вопросы при полной анонимности», — цитирует Сергея Лазарева Lenta.ru.

Кроме того артист отметил, что не видит ничего страшного в том, чтобы воспитывать детей в одиночку.

«Важен осознанный выбор, важно хотеть детей, а способ — второстепенный вопрос», — приводят слова артиста журналисты Lenta.ru.

В 2022 году активисты раскритиковали Сергея Лазарева, предположив, что его дочери не хватает материнской заботы, и даже хотели лишить звезду родительских прав, пишет «Вокруг ТВ». Тогда финалист «Евровидения» заявил, что справляется со своими обязанностями, и напомнил, что у его дочери есть бабушка Валентина Викторовна, которая часто помогает.

«Люди, которые навешивают ярлыки, ничего обо мне не знают. Я справляюсь со своими обязанностями, у меня хорошая семья», — признался артист.

В этом же году в интервью изданию «7 Дней» Сергей Лазарев отметил, что сам ходит на родительские собрания детей в школу и детский сад. Однако из-за работы у него не всегда получается это делать.

«Иногда меня подменяет моя мама», — заявил певец.

Не балует детей

close 100% Сергей Лазарев с детьми Никитой и Аней lazarevsergey/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Сергей Лазарев часто рассказывает о своих детях в интервью. Известно, что и Аня, и Никита увлекаются творчеством. Оба танцуют в коллективе «Тодес». Кроме этого, Никита Лазарев занимается еще в театральном кружке. В 2021 году Сергей Лазарев впервые выступил на сцене со своим сыном, исполнив с ним песню «Это все она» на ежегодной музыкальной программе «Взрослые и дети».

В интервью изданию «7 Дней» артист признавался, что его дети знают слово «нет». Никита и Аня не избалованы.

«Мои дети, безусловно, знают слово «нет». И горы новых игрушек я им не покупаю. Наоборот, учу ценить вещи, постоянно с ними разговариваю на тему, что деньги с неба не падают», — заявил артист.

При этом Сергей Лазарев отметил, что считает, что лучше потратить деньги на образование детей или совместные поездки с ними.

В 2022 году, рассказывая о методах воспитания детей в интервью Лауре Джугелии, певец признался, что старается избегать «культа папы» в семье.

«Я не хочу культа папа в семье. Ругаю маму, если она включает им (детям) мои песни. Не хочу, чтобы ребенок воспринимал меня как артиста из телевизора», — рассказывал Лазарев.

Жениться на планирует

close 100% Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева lazarevsergey/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В 2019 году во время беседы с журналом «Hello!» Сергей Лазарев признался, что его дети пока не спрашивают о том, где их мама. При этом артист отметил, что не видит проблемы в неполной семье, ведь сам он рос как раз в такой.

«Не вижу проблемы в том, что я родился в неполной семье. Главное — что в детстве мама одарила меня любовью. И воспитала меня прекрасным человеком. Что касается моих детей… Никита пока не задает вопросов. Я ему объясняю, что бывают разные семьи. К примеру, моя племянница растет без папы (родной брат Сергея Лазарева Павел погиб в 2015 году в ДТП — прим. «Газета.Ru»), потому что брата не стало несколько лет назад. Анютка еще мала. Дети окружены любовью, они не брошены», — заявил Сергей Лазарев.

Артист редко рассказывает о личной жизни. О его романах практически ничего не известно. С 2008 по 2012 год он состоял в отношениях с телеведущей Лерой Кудрявцевой. После разрыва они сохранили дружеские отношения.

В феврале 2023 года в интервью Арману Давлетярову Сергей Лазарев рассказал о том, почему не женится.

«Я, может, скажу ужасную вещь. Для меня институт брака — некие рамки, которые не всегда хорошо влияют на отношения внутри пары. Когда оба свободны, всегда есть ощущение, что они могут потерять. Свадьба — это прекрасный день, но штамп в паспорте очень часто расслабляет. Я свободный, ветреный и влюбчивый», — заявил Сергей Лазарев.