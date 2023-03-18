Тест: знаете ли вы самые известные детские стихотворения
Викторина на знание поэзии, с которой дети знакомятся еще до школы
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РИА Новости
Первое знакомство с поэзией у человека часто происходит, когда он еще не умеет говорить, и начинается с прибауток, припевок, считалочек, а также простых стихотворений советских классиков. Знание последних мы предлагаем проверить в новом тесте на «Газете.Ru». Как хорошо вы помните стихи Агнии Барто, Корнея Чуковского, Самуила Маршака и Сергея Михалкова? Предлагаем проверить прямо сейчас!