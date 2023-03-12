Певица Нюта: «Мне говорили после распада «Ранеток»: хорошо, что еще жива и не сторчалась»

Нюта Байдавлетова запомнилась многим из-за участия в группе «Ранетки». В 2008 году она стала новой барабанщицей в коллективе. Несмотря на то, что «Ранетки» распались в 2013 году, группу до сих пор обсуждают, вспоминая продюсера Сергея Мильниченко и его романтические отношения с солистками: сперва с Лерой Козловой, а затем с Наташей Щелковой, на которой мужчина впоследствии женился. «Газета.Ru» пообщалась с Нютой «Ранеткой» и расспросила ее, как она пережила распад группы и что сейчас происходит в ее жизни.

— Я знаю, что ты ведешь блог на YouTube, и кроме этого продолжаешь заниматься музыкой. Сейчас ты больше позиционируешь себя как певица или как блогер?

— Я артист, который продолжает вести блог в различных социальных сетях. По блогосфере — мы только сегодня разговаривали на одной съемке с фотографом о том, что в наше время — неважно, кем ты работаешь, — ты всегда должен вести социальные сети и транслировать в них какой-то контент, наращивать аудиторию, привлекать внимание. Так что стараюсь все совмещать — но я 100% блогер и 100% музыкант.

— Как развивалась твоя карьера после «Ранеток»?

— После распада группы был непростой период. Я не знала, чем дальше буду заниматься. Я готова была в принципе работать в любой сфере. Но меня узнавали как участницу «Ранеток», поэтому особо не верили, что мне нужна какая-то работа. Было сложно. Затем я познакомилась с Егором Кридом, когда он только приехал в Москву и начинал строить карьеру, мы были еще подростками. Мы стали дружить, он позвал меня барабанщицей в его коллектив. Я сотрудничала с ним где-то год. Вернулась к музыке благодаря ему, как мне кажется. Он постоянно говорил — Нюта, ты творческий человек, ты должна двигаться и продолжать реализовываться. Затем начала заниматься сольным творчеством, записывала песни, а параллельно создала канал на YouTube, начала активно вести Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Так как у меня был опыт монтажа и съемок, далось мне это очень легко и я быстро влилась в блогосферу.

Я всегда мечтала поработать с Максимом Фадеевым и подала заявку в группу SEREBRO. Меня пригласили на кастинг, но Фадеев предложил сделать сольный проект. Он сказал, что мне надо петь одной, очень в меня поверил как в артистку. За что я ему очень благодарна. Получить признание от такого человека, как он — очень мотивирует. Но в его продюсерском центре в то время происходило много интриг и было очень много сложностей, поэтому спустя два года сотрудничества с Фадеевым я уже решила уходить.

— Что это были за интриги?

— Там больше дело было не в нем, а в людях, которые его окружали. Конкретные имена я не буду называть, но это были работники продюсерского центра. Насколько знаю, спустя два года он распустил центр. Опыт работы с ним был для меня лучшим, так как я хотела посмотреть изнутри, как работает гуру музыкального шоу-бизнеса. В целом, эту цель я закрыла и у меня теперь есть потрясающий опыт работы с ним.

Но как я мечтала туда прийти, так же потом хотела оттуда уйти. Меня отпустили, несмотря на серьезный контракт. Вместе со мной ушли еще пять артистов. После того как я прекратила работать с Максимом Фадеевым, я снова ненадолго «потерялась». Было тяжело себя эмоционально собрать.

close 100% Слева направо: участницы группы «Ранетки» Лера (Валерия Козлова), Женя (Евгения Огурцова), Нюта (Анна Байдавлетова) и Лена (Елена Третьякова) Екатерина Чеснокова/РИА Новости

— Пару лет назад ты стала активно выкладывать в свои соцсети видеоролики с Лерой Козловой, бывшей участницей группы «Ранетки», на место которой тебя взяли. Можешь рассказать про это сотрудничество?

— С Лерой мы подружились, когда нас — четверых «Ранеток» — пригласили выступить на детском фестивале Next на «МУЗ-ТВ» в Сочи в 2019 году. Мы туда поехали и с того момента начали общаться. Мы много времени проводили вместе, в какой-то момент я решила — почему бы не сделать совместный музыкальный проект. Я решила, что это будет интересно, тем самым закрыв тот самый давний конфликт в группе и красиво завершив историю для поклонников.

Я написала песню, мы ее выпустили, композиция называлась «Мой мальчик». Затем началась пандемия коронавируса и как-то все застопорилось. Мы не сработались. Хотя общаться нам было классно, но когда мы начали работать, все усложнилось. По темпераменту мы очень разные и цели у нас разные, как мне показалась.

— В 2021 году экс-солистка группы «Ранетки» Женя Огурцова выпустила книгу «Ранетки. Счастливый билет в ад», где рассказала о том, как себя вел с девочками продюсер группы Сергей Мильниченко. Она упомянула о домогательствах и неподобающем поведении с его стороны. Ты читала книгу Жени Огурцовой? Как относишься к тому, что она написала?

— Поскольку я пришла в группу в 2008 году, я половины вещей не знала. Я понимала, что у Сергея и Леры был конфликт (Сергей Мильниченко и Лера Козлова были в романтических отношениях в период существования «Ранеток», но в 2008 году расстались. — Прим. «Газеты.Ru»). На этом все. Сами причины конфликта мне особо не рассказывали, да и, если честно, мне на тот момент это было неинтересно, так как у меня стояла задача в короткий срок освоить барабаны. Моя цель была влиться в коллектив. Узнала о многих моментах я уже намного позже, когда повзрослела, начала заниматься с психологом и на многие ситуации уже посмотрела по-другому. Плюс Женя стала мамой и это дало ей глубокое понимание, какие неприятные вещи с нами происходили и от чего стоить защитить и предостеречь уже своих детей. Только повзрослев, мы начали разбирать многие ситуации и к нам начало приходить осознание. Мне кажется, психология открыла нам глаза на весь этот период, и именно поэтому Женя решила написать книгу. Чтобы предостеречь родителей и детей. Такое происходит не только в шоу-бизнесе. Но и в школах, спортивных секциях, и родители не будут знать, что происходит с ребенком. Страшно то, что могут и не узнать.

close 100% Личный архив певицы

— Ты с какими-то вещами, которые описала Женя, сталкивалась? Например, с тем, что продюсер заставлял вас вести «дневник месячных»?

— То, о чем она написала, могу сказать, что это невыдуманные абсолютно ситуации. Меня, конечно, видимо, ангел-хранитель оберегал от всего этого. Самая жесть меня обошла. Кроме этого, я была совсем ребенком, на момент прихода в группу мне было 15 лет, я какие-то вещи не считывала. Я сходила с ума по Tokio Hotel и хотела выйти замуж за Билла Каулитца (улыбается). Моя голова была забита другим.

— Я читала в интервью твоей коллеги по сцене Ани Рудневой, что когда ты пришла в группу, то столкнулась с буллингом со стороны поклонников Леры Козловой. Аня также говорила, что первое время, находясь в группе, ты постоянно плакала.

— Насколько помню, а в памяти каких-то вещей осталось с тех времен мало, видимо, мозг решил уберечь меня и стер много информации, я плакала, когда выходила на сцену, потому что зал скандировал «Лера!». Было тяжело, такой момент был. Но сейчас есть возможность все это отследить, проработать — я уже взрослый человек.

Я пришла в тот момент, когда у «Ранеток» был пик популярности: мы выступали в «Олимпийском» и «Лужниках», по СТС шел сериал про нашу группу. Было много эмоций и, возможно, я не могла в тот момент услышать себя. Мы спать-то не успевали. А когда такой недостаток сна, ты в целом ни о чем не думаешь. Осознание того, что со мной произошло, наступило намного позже, когда все закончилось. Какие-то определенные вещи пришлось прорабатывать с психологом.

— Что говорил тебе специалист?

— Ну то, что это на меня повлияло. Какие-то психологи отмечали: «Это хорошо, что вы еще живы и не сторчались». Потому что обычно после такого серьезного взлета, особенно в подростковом возрасте, сложно потом от этого отойти и остаться в здравом уме.

На самом деле, когда распалась группа «Ранетки», мне было 20 лет, но ощущала я себя на все 40. Этот полученный опыт сейчас мне очень помогает, потому что по жизни я больше соображаю и разбираюсь в людях.

— Хотела бы ты сейчас участвовать в музыкальном коллективе?

— Я думаю, все то, что касается группы, классно в подростковом возрасте. Когда ты уже взрослый человек, довольно сложно ужиться в коллективе. У всех уже сформировавшийся характер, свои цели. Очень сложно работать в команде, довольно часто бывают недопонимания, конфликты. А в подростковым возрасте — да. Тебе все классно, все в новинку. Но потом, повзрослев, ты начинаешь задумываться: «А это действительно то, чем я хочу заниматься?»

close 100% Личный архив певицы

— Насколько я знаю, ты попала в «Ранетки», победив в музыкальном конкурсе. Потом ты пробовала участвовать в каких-то проектах, проходила ли кастинги?

— Честно, я вообще не понимаю, сколько во мне было смелости, чтобы в 15 лет пройти кастинг. Я иногда смотрю по телевизору «Голос», всегда так волнительно за людей. Если я окажусь на их месте, я умру от страха. Я не готова через такое проходить. Поэтому, что касается кастингов, нет, не хочу. Это всегда для меня очень большой стресс. Хотя раньше я пробовалась в кино и сериалы, и даже снялась в парочке. Не знаю, как смогла пойти на кастинг в SEREBRO. Видимо, очень хотела.

— Ты с кем-то из девчонок поддерживаешь связь? Знаю, что с Леной ты раньше дружила. Общаешься с ней сейчас? Недавно она впервые стала мамой.

— Мы иногда списываемся, поздравляем друг друга с праздниками. Когда она уехала в Аргентину, общения, конечно, стало меньше. Но я рада за нее. Мне не все равно, что там у нее, что у Женьки происходит. Иногда очень скучаю по нашему общению. Поэтому мы как бы в контакте, но сейчас меньше стало возможности общаться. У каждого своя жизнь.

— А что у тебя с творчеством? Будут ли релизы в ближайшее время?

— Совсем недавно у меня вышел сингл «Кофе». Я над ним очень долго работала — примерно год. Я также являюсь автором песен для других исполнителей. Например, сотрудничаю с певицей KAYA. Я ей написала уже пять песен.

Сейчас мне интересно попробовать себя в чем-то новом. Если раньше я всего боялась, теперь я открыта к разному. Появилось второе дыхание — возможно, приму участие в каком-нибудь реалити-шоу. Ну и музыки тоже будет много.