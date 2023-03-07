Блогер Алексей Столяров: «Советую всем мужчинам после рождения ребенка нанять няню»

Это весной Алексей Столяров появится в шоу СТС «Большой побег», где он и еще четверо звезд будут проходить квесты. «Газета.Ru» поговорила с блогером о его ближайших проектах, а также расспросила о том, как он совмещает карьеру и отцовство.

— Алексей, в новом сезоне СТС вы приняли участие сразу в двух проектах. Давайте поговорим сперва про «Большой побег», который выйдет на телеканале 7 марта. В пресс-релизе говорится, что это адаптация корейского реалити-шоу. Чем вас привлекло участие в подобном проекте? Чувствовали ли вы себя словно в сериале «Игра в кальмара»?

— Вы знаете, я во многих шоу участвовал, в том числе в тех, которые выходили на СТС, но видел впервые, чтобы создатели так продумывали локации и декорации. Порой от впечатлений голова шла кругом. Казалось, что ты находишься в какой-то игре, при этом существуя в реальном времени.

Из-за того, что у нас не было ни телефонов, ни часов, мы не понимали, сколько времени. Мы жили квестом. Не было ведущих, подсказок — мы проходили испытания впятером.

С корейским сериалом «Игра в кальмара», да, есть схожесть. Там ведь тоже люди забывали, что жили своей жизнью. И когда их в первой серии спросили, хотят ли они покинуть игру, они ушли, а потом вернулись. И вот у нас было так же: мы снимали шоу полгода, но после начали скучать по тому, что происходило.

Мы очень рады, что недавно СТС выложил анонс о том, что скоро будет выпуск. У нас сразу же чатик в мессенджере оживился. Все стали писать, как хотят посмотреть. Мы очень круто сдружились за время съемок и до сих пор общаемся.

— Будете вместе встречаться, чтобы посмотреть первый выпуск?

— Да, мы теперь друзья. Конечно, у всех много дел, но мы пытаемся как-то коммуницировать. Это шоу — наша жизнь. Мы друг друга узнали с разных сторон. Бывали моменты, когда мы заходили в кадр в час дня, а выходили в три часа ночи. И когда ты в замкнутом пространстве с четырьмя людьми, это сложно. Если провести параллель — знаю, что люди, когда играют в «Элиас» или «Мафию», или проходят какие-то квесты, часто ругаются. Однако мы не поругались, а наоборот, сплотились.

— В психологическом плане было тяжело участвовать в таком шоу? Сталкивались ли вы, например, с боязнью замкнутого пространства или еще какой-то фобией?

— Нет, все было здорово. Единственная сложность — сами загадки. Иногда мы сидели в одной локации по 5-6 часов, потому что было трудно. С ребятами мне было комфортно. Все шутили друг над другом. Ну и там еще будут серии с «домами с призраками», где мы постоянно снимались в темноте. Вот там было страшно. Есть моменты, когда нас и в темноту загоняли, и всяких тварей в комнату запускали — вроде тараканов и червяков.

close 100% Шоу СТС «Большой забег» Пресс-служба СТС

— А в реальной жизни вы любите проходить квесты?

— Мы вот недавно с ребятами встречались и обсуждали, что теперь каждый квест после этого шоу неинтересен. Хотя раньше я любил посещать квест-комнаты — всегда казалось это развлечение захватывающим.

— Вы также приняли участие в шоу «Фактор страха». На первый взгляд кажется, будто у этих двух шоу много общего. И все же в чем отличие «Фактора страха» от «Большого побега»?

— «Фактор страха» — это шоу на выживание, где ты в итоге можешь выбыть. Если ты не обыграешь своего соперника, то тебя выгонят. В «Большом побеге» все на юморе, на дружбе, это доброе шоу, в котором все участники дойдут до конца.

«Фактор страха» — жесткое шоу. Когда мы только летели в самолете на Алтай, где проходили съемки, мы уже друг друга подначивали, кого выгонят, а кого не выгонят.

— И общего чата в мессенджере, наверное, после «Фактора страха» нет…

— Нет, он есть (смеется). Это все-таки шоу. В жизни мы с участниками «Фактора страха» дружим.

Самое главное, что мне понравилось: ни в «Большом побеге», ни в «Факторе страха» нет какого-то денежного приза. В «Факторе страха» деньги есть, но мы отправляем их на благотворительность.

И оба шоу очень красиво сделаны. «Фактор страха», как я сказал, снимали на Алтае. Я был там первый раз. Красота нереальная! Все испытания были интегрированы в природу, что круто. Ну и в «Факторе страха» было страшнее. Это жесткий триллер.

close 100% Шоу СТС «Большой забег» Пресс-служба СТС

— А какие у вас лично страхи? Чего вы боитесь?

— Я всегда говорю — не боятся только дураки. Если ты ничего не боишься и идешь на шоу «Фактор страха», ты явно невменяем. Шоу сделано для того, чтобы тебя испугать. Перед одним из испытаний нам специально даже замеряли пульс, чтобы понять, насколько мы волнуемся. И это очень круто. Это то, с чем ты не можешь справиться. Если ты сильно боишься, то ты не проходишь испытание.

Первое наше испытание — стрельба из лука. Даже это было страшно. Волнение испытывал, потому что боялся выбыть в первом же выпуске.

— Вы упомянули, что благодаря этому шоу впервые побывали на Алтае. Насколько мне известно, путешествуете вы часто. Недавно в Telegram-канале вы писали, что побывали в феврале в нескольких экспедициях.

— Да, у нас было много путешествий. Мы побывали в Якутске, потом вернулись в Килиманджаро, съездили также на Колыму. Я очень люблю путешествовать. И мы как раз недавно с командой думали про то, чтобы снять выпуск на Алтае.

— Постоянные поездки, участия в реалити-шоу — как в таком темпе найти время на семью и детей? Вы в одном из интервью говорили, что выходные посвящаете жене и дочери. Но как быть, если предстоят большие путешествия?

— Ну вот смотрите, сейчас я был в Якутске, у меня 25 февраля день рождения, мы с Ксюшей (Ксения Шойгу — жена Алексея Столярова. — прим. «Газета.Ru») созванивались. Вчера мы весь вечер с женой провели вместе, у нас сейчас дни без съемок, и я постоянно нахожусь с семьей.

Если так прикинуть, то мне кажется, что я больше времени провожу с семьей, чем человек, работающий пятидневку в офисе. Я «от и до» отдаюсь родным. Плюс мы сейчас поедем с женой и дочерью на 3-4 дня в Сочи в отпуск. Конечно, когда возвращаешься домой после долгих путешествий, как-то с новыми силами пытаешься компенсировать общение. И еще я успеваю соскучиться!

— Удается в долгих поездках, где часто нет связи, сообщать о себе, о своем местоположении? Ксения не волнуется?

— Да, я всегда на связи. Когда приезжаю в новую страну, покупаю симку, сообщаю жене, как я добрался, как себя чувствую. Обычно отправляю ей аудиосообщение, а она мне присылает видео или фото с дочерью. А когда я снимаю видеоролик и есть какое-то восхождение, например на Эльбрус, первое, что делаю, звоню ей по видеосвязи. И мы записываем с командой ее реакцию.

close 100% stoliarovaleksey/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

— То есть вы не из тех мужей, кто может сказать: «Отстань, я в командировке…»?

— С моей женой так нельзя делать (смеется). Я очень долго искал ее. И я считаю, если ты выбрал человека, с которым хочешь прожить всю жизнь, ты должен уважительно к нему относиться. Если ты скажешь «отстань», потом она тебе так скажет. Если за тебя человек очень переживает, это надо ценить.

— Ваша супруга не просится вместе с вами в путешествия и блогерские экспедиции?

— Она хочет этим летом вместе со мной взойти на Эльбрус. Уже планирует. Вчера об этом как раз говорили. Потом посмотрит, зайдет ей или нет.

— Когда вы не в экспедиции, то дома вы заняты работой, как и ваша жена. Кто помогает в воспитании дочери? Есть ли у вас няни?

— Конечно. У нас замечательная няня. Ксюша ее очень долго отбирала. Вообще советую всем мужчинам после рождения ребенка нанять няню, тогда у жены появится время для себя. Материнство — огромный труд. Так что надо помогать жене.

Поначалу, когда дочь была маленькая, она много внимания не требовала — корми, купай, укладывай спать, меняй подгузник. А сейчас ты уже с самого утра бегаешь за ней, постоянно надо рядом находиться. Так как работы и у меня, и у жены очень много, няня выручает.

— В ближайшем будущем вы отдадите дочь в кружки, спортивные секции?

— Уже в спорт отдали! Дочь занимается плаванием. У меня есть небольшой пунктик — я не понимаю, когда дети не умеют две вещи: кататься на велосипеде и плавать. У меня детство было спортивное. Я научился плавать, когда меня бабушка однажды просто выкинула в озеро. Я помню этот страх, когда ты не умеешь плавать. Я не хочу, чтобы у дочери была боязнь воды, поэтому мы ее отдали в бассейн. Ну и велосипед: как в детстве без него? Когда мне в жизни встречаются люди, которые не умеют кататься на велосипеде, я всегда думаю: «Как так получилось?» Это же основополагающее.

close 100% stoliarovaleksey/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

— Сами научите дочь кататься на велосипеде или доверите это профессионалу?

— Да, сам! И к тому же у нас мама президент триатлона, с этим не будет проблем. Я тоже обожаю велосипеды. Помню, как меня родители учили кататься. Это очень важный момент.

— Собираетесь в дальнейшем, как только дочка подрастет, брать ее с собой в путешествия?

— Обязательно! Я из каждой экспедиции ей камушек привожу.

— А как думаете, во сколько лет ее можно будет брать с собой?

— Вообще не представляю! Очень сложно об этом говорить, потому что даже с плаванием — она может вырасти и сказать: «Папа, мне не нравится». И я не буду препятствовать тому, чтобы она перестала заниматься. Также и с экспедициями: она сама скажет, хочет или не хочет, важно ли для нее это.

— Завершая интервью, хотела спросить вас про соцсети. Вы сейчас активны на нескольких площадках — в том числе в Telegram. Но из Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) вы не ушли окончательно, почему? Многие артисты перестали вести эту соцсеть…

— Общение с подписчиками! Это очень важно. Без подписчиков мы, блогеры, ничего не стоим. В этой соцсети у меня 700 тыс. человек. Там я могу общаться, выкладывать фотографии, видеть, что происходит в жизни у других ребят-блогеров. Я не уйду из этой соцсети. Да и вообще я есть на всех платформах.