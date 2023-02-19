Инклюзивное образование детей: что это такое и как оно работает в России

Принципы инклюзии
Инклюзия – процесс, который представляет собой полноценное включение людей с ментальными и физическими особенностями во все сферы жизни. Принципы инклюзивного общества изложены в Конвенции о правах инвалидов, которую Россия ратифицировала в 2012 году.
Конвенция призывает:
— создать условия недискриминации инвалидов и равенства возможностей,
— уважать особенности, достоинство и личную самостоятельность каждого,
— обеспечивать равенство мужчин и женщин,
— сделать среду доступной,
— уважать право инвалидов сохранять свою индивидуальность.
Согласно данным Федерального реестра инвалидов, в России на начало 2023 года насчитывается более 716 тысяч детей с инвалидностью. И это далеко не все, кому могут понадобиться особые условия обучения. Есть множество диагнозов, например легкая форма биполярного аффективного расстройства личности или синдром дефицита внимания и гиперактивности, наличие которых не предполагает установление инвалидности. При этом потребность детей с такими нарушениями в специальном подходе может быть не ниже, чем у ребят с аутизмом или с ДЦП. По разным данным, в России СДВГ выявляют у 7-28% младшеклассников. И части из них необходимо дополнительное внимание и условия со стороны образовательной организации, чтобы помочь им скомпенсировать их поведенческие особенности и успешно интегрироваться в коллектив.
Какие законы регулируют права ребенка на инклюзивное образование
Гарантии детей с ограниченными возможностями и детей-инвалидов на получение образования закреплены в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года и в Федеральном законе «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
«Согласно ст. 79 закона «Об образовании» общее образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) проводится в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам. В таких организациях создаются специальные условия для получения образования указанными обучающимися», — рассказывает юрист, адвокат Александр Князев.
Законом предусмотрено, что образование детей с особыми потребностями может быть организовано как в обычном классе общеобразовательной школы, так и в отдельных группах и отдельных классах обычной школы или в специализированной организации, которая осуществляет образовательную деятельность (например, коррекционной школы). Здесь многое зависит от особенностей (диагноза ребенка) и ресурсов, которыми располагает образовательная организация.
Чтобы официально получить от школы необходимые ребенку условия, родители должны прийти с установленным диагнозом в психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК), которая даст заключение для школы и рекомендации по дальнейшему образовательному маршруту для ребенка. Если ПМПК дала добро на обучение в общеобразовательной школе, то после предоставления бумаги в образовательную организацию, задача последней — организовать ребенку обучение согласно его потребностям и закону.
«Общеобразовательная школа не вправе отказать в приеме ребенка с инвалидностью или в связи с наличием у него того или иного медицинского диагноза, так как в соответствии с Конституцией РФ каждый человек, без каких-либо исключений, независимо от возраста и состояния здоровья имеет право на получение образования.
Соответственно, родители или законные представители ребенка вправе обжаловать отказ школы как в органы прокуратуры, так и в судебном порядке»,
— подчеркивает адвокат Князев, отмечая, что заключение ПМПК можно также обжаловать. Сделать это можно в центральной комиссии, деятельность которой регламентируется приказом Минобрнауки (№ 1082 от 20 сентября 2013 г. «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии»).
Специальные условия обучения
Когда ребенок с особенностями развития приходит в образовательную организацию, то последняя обязуется обеспечить ему подходящие условия для обучения. Если у ребенка двигательные нарушения, то образовательная организация занимается установкой пандуса, специальных поручней, которые помогут ученику проще передвигаться по зданию, закупает специальную мебель. Для детей с аутизмом, у которых нет интеллектуальных проблем, но есть эмоциональные, поведенческие и сенсорные, желательна организация комнаты психологическо-сенсорной разгрузки, куда можно уходить, чтобы снять напряжение.
Детский сад и школа регулирует количество детей в группах и классах, в которых есть учащиеся с особыми потребностями.
«Согласно СанПиН 2.4.2.2821–10 в комбинированных классах, где находятся здоровые дети и дети с ОВЗ, максимальное количество учащихся — не более 20 человек. В целом наполняемость классов в школе должна устанавливаться в количестве до 25 человек», — рассказывает старший преподаватель Домашней школы «ИнтернетУрок» Светлана Гусарова, подчеркивая, что перед началом работы с детьми с ограниченными возможностями педагог должен пройти дополнительную профессиональную подготовку.
Логопед, психолог, тьютор – кто входит в службу сопровождения ребенка с особыми потребностями
Учителю, даже тому, который имеет специальное образование в области работы с детьми с ОВЗ, необходима помощь коллег. Закон предполагает выделение дополнительных ставок в школе, где учатся дети с ОВЗ – на психолога, логопеда, социального педагога, тьютора, ассистента. Задача этих специалистов – в силу своих компетенций помогать учителю с формированием программы для ребенка с особенностями развития, брать на себя часть образовательных функций, помогать ученику с регуляцией поведения и соблюдения требований к учебе, следить за достижением прогресса в разных предметах и т.д.
«В современной школе темп обучения высок и подобным детям приходится сложно. Чаще всего у детей с ОВЗ сниженная работоспособность, быстрая утомляемость. По этой причине уже после 3-4 урока ребенку трудно сосредоточиться. Он отвлекается, отвлекает других, не может усидеть на месте», — рассказывает преподаватель Гусарова.
По словам педагога, разрешить подобные проблемы поможет создание определенных условий:
— подача меньшего объема информации для усвоения;
— включение ребенка в практическую деятельность;
— использование наглядности;
— постоянный контроль за процессом понимания материала.
Создать перечисленные условия – как раз одна из задач службы сопровождения. В частности, тьютора – помощника учащегося. Тьютор находится рядом с ребенком, повторно объясняет ему правила, упражнения, помогает выстраивать коммуникацию с учителем и с другими детьми.
Нормативные документы, регулирующие деятельность тьютора в образовательной организации, перечислены в одноименном разделе на сайте Института проблем инклюзивного образования МГППУ.
По мнению преподавателя Гусаровой, на помощь в решении сложностей с освоением образовательной программы может прийти инклюзивное образование онлайн – когда ребенок не ограничен пространством класса и четкими рамками урока. «В формате онлайн практически исчезает проблема отставания детей с ОВЗ от других. Учащийся может самостоятельно, с использованием информационных технологий, изучать материал и повторять непонятные темы», — отмечает эксперт.
Почему инклюзия полезна всем участникам образовательного процесса
Эксперты уверены, что от инклюзивного обучения выигрывают все участники образовательного процесса.
«Обучение среди обычных детей предоставляет возможность для детей с ограниченными возможностями здоровья перенимать необходимые социальные нормы и таким образом адаптироваться к социуму, — рассказывает кандидат педагогических наук, декан факультета коррекционной педагогики и специальной психологии Московского института психоанализа (МИП) Элеонора Кулешова, — Для здоровых детей присутствие в классе «особых» учеников дает возможность обрести опыт толерантности, внимательного отношения и заботы к другим людям. Так развитие идей инклюзии укрепляет нравственное здоровье общества».
Психолог Центра лечебной педагогики «Особое детство» Анны Кибрик согласна с коллегой из МИП в том, что инклюзивная среда положительно влияет на всех ее участников. Однако специалист подчеркивает, что положительное влияние возможно при учете одного важного условия. «В обычных детях можно воспитывать этичное уважительное отношение к особенным детям, но при условии, что взрослые создают бережную среду, — делится Кибрик, — Даже если к самым добрым первоклассникам, которых воспитывали чуткие родители, подселить аутичного ребенка и поставить руководить классом учительницу, не обученную работе с такими детьми, у которой все это вызывает тяжелые чувства и которая не может переучиться, просто потому, что она пожилой человек и не готова тратить силы на это, ничего полезного не получится». Психолог подчеркивает, что в случае реализации инклюзии на практике все зависит от взрослых: от того, какие ценности они транслируют, какую среду создают, делают ли эту среду безопасной и развивающей для всех учеников.
Проблемы в реализации инклюзивного образования в России
Первая и главная проблема — плохая осведомленность обычных людей о том, что такое инклюзия и зачем она нужна. Опрос ВЦИОМ, посвященный совместному обучению детей с особенностями и детей без особенностей, показал, что 59% россиян никогда не слышали термин «инклюзивное образование». При этом 66% респондентов заявили, что в той или иной степени положительно относятся к подобной практике.
Более половины опрошенных (57%) отметили, что по их мнению, в коллективе, где есть ребенок с особенностями, возникает риск конфликтов, агрессии и травли. Этот тезис подтверждает опыт психолога Анны Кибрик. По словам специалиста, она не раз видела, как родители обычных детей сплачиваются против особенного ребенка и его семьи. «Обеспокоенность родителей обычных детей поведением ребенка с особенностями выливается на учителя и директора, перерастает в травлю ученика с особенностями», — делится психолог. Кибрик уверена, что с такими случаями можно и нужно работать, повышая осведомленность общества о проблемах людей с особенностями, а также вести просвещение на темы буллинга: рассказывать, как защищать своего ребенка, не повредив другому.
Также Кибрик подчеркивает, что просветительская работа поможет избавить общество от «пещерных стереотипов» относительно детей с ОВЗ, которые все еще можно встретить в обществе: например, что синдромом Дауна можно заразиться или что дети с аутизмом опасны.
Директор Центра толерантности Еврейского музея Анна Макарчук видит подвижки в принятии инклюзии и реализации ее принципов на практике. Однако, по мнению Макарчук, это не всегда наполнено корректными правилами и смыслами.
«Как правильно общаться с детьми, имеющими особые образовательные потребности? Как помогать грамотно: не навязывая, не унижая показательным сочувствием? Даже в официальной документации регулярно совершаются ошибки. Например, расхожее выражение, что дети «страдают» аутизмом», — приводит пример специалист.
Макарчук уверена, что главная задача профессиональной среды — «донести, что инклюзия — это не поддержка «исключенных», а отсутствие самой категории «исключенных», это естественное объединение с учетом уникальных потребностей каждого». Для повышения инклюзивной грамотности директор Центра толерантности рекомендует послушать подкаст «ЛУЧ — лучшие уроки человечности», обратить внимание на проекты благотворительного фонда «Свет» (например, конкурс «Без исключения»), пройти Школу инклюзивного волонтера культуры.
Вторая глобальная проблема в инклюзивном образовании – кадровая: образовательным учреждениям не хватает учителей со специальной подготовкой, тьюторов и других компетентных специалистов.
«Нет налаженной системы подготовки педагогов, которые умеют работать в инклюзивном пространстве. Принципиально важным является подготовка таких учителей и их приход именно в районные школы, а не элитные, для того, чтобы в перспективе право любого ребенка с особенностями могло быть реализовано по месту жительства», — отмечает психолог Кибрик.
Опытный педагог владеет методиками интеграции ребенка с особенностями в обычный класс. Например, Кибрик рассказывает, что дети всегда с интересом реагируют на специальные коммуникативные средства ребенка с особенностями — альбом с карточками, коммуникативный планшет, кнопку, которая помогает отвечать «да/нет». Такие предметы повышают статус ребенка с ОВЗ в глазах остальных ребят. Еще, по словам, психолога, дети с удовольствием помогают.
«Если учитель грамотный, он может включить все это во взаимодействие детей», — отмечает специалист.
Третья проблема — оснащение школ и небогатый арсенал инструментов, которые образовательные организации используют, реализуя принципы инклюзии.
«Ситуация в большинстве образовательных учреждений далека от идеальной, но если говорить о каких-то хороших примерах, то активно используются возможности среды, помещений и пространств — помещения зонируются на предназначенные для учебы, отдыха и игры», — делится психолог Кибрик, отмечая, что школы все еще сильно нуждаются в средствах альтернативной и дополнительной коммуникации, специальной мебели, пособиях и учебниках.
Специалисты сходятся во мнении, что все из перечисленных проблем и задач решаемы при деятельностном участии родительского сообщества и учителей.
«Большое значение имеют родительские общественные организации, благодаря инициативе и активной деятельности которых в России и стала развиваться инклюзия в образовании. Сейчас наступил период, когда развитие инклюзии в образовании требует активной позиции педагогического сообщества. Если педагог не примет эту идею и не воплотит ее в практике образования, политические требования останутся декларациями, а административные решения приведут лишь к имитации этого процесса», — считает кандидат педагогических наук Кулешова.