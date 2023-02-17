Ребенок просыпается ночью: что делать и каковы причины

Младенцы часто просыпаются ночью. Это является распространенной проблемой у детей до года. Педиатр Ирина Назарова и психолог Наталья Валькова перечислили основные причины ночных пробуждений и рассказали, как наладить режим дня.

Почему ребенок плохо спит ночью и что с этим можно сделать

«Согласно статистике, с проблемами сна у младенцев сталкиваются около 84% родителей. Но это не повод для паники, потому что для детей от 0 до 1 года частые пробуждения во сне являются нормой», — отметила психолог Наталья Валькова.

По словам педиатра медицинского центра «Андреевские больницы — НЕБОЛИТ» Ирины Назаровой, в зависимости от возраста младенца могут быть разные причины того, почему ребенок плохо спит ночью и просыпается.

«Повод для внезапных пробуждений всегда есть. Сразу после рождения дети много спят. На сон уходит большая часть суток. Крики и плач для новорожденного — единственный способ сообщить о том, что ему что-то не нравится, в этом состоит основная причина, почему ребенок просыпается», — объяснила врач.

Как добавила Назарова, если в первые месяцы жизни плохой сон может быть связан с болезнью или дискомфортом, то начиная с шести месяцев беспокойный сон детей объясняется сменой режима дня, перевозбуждением и другими факторами.

Причины беспокойного сна у новорожденных до 6 месяцев

Дискомфорт

«Новорожденный ребенок часто просыпается ночью по нескольким причинам: от голода или жажды, из-за тесной одежды или мокрого подгузника, а также из-за переедания», — отметила Назарова.

Колики

По словам врача, нарушенный режим сна и бодрствования в этот период может быть связан с проблемами со здоровьем. Зачастую грудничок не может уснуть из-за кишечных колик — повышенного газообразования, которое возникает из-за недостаточного развития желудочно-кишечного тракта.

«При такой проблеме иногда достаточно поносить ребенка на руках и помассировать ему живот. В некоторых случаях приходится прибегать к лекарствам или специальным медицинским трубкам для выпускания газа. Колики могут возникать и при грудном вскармливании, и при употреблении смесей», — отметила Назарова.

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Отит

Как добавила педиатр, еще одной причиной, почему ребенок плохо спит, может быть отит, при котором у младенцев не будет повышаться температура, поэтому воспаление в ушах сможет определить только специалист.

Нарушение работы нервной системы

Как предупредила педиатр, новорожденные могут плохо спать, если нервная система малышей имеет некоторые нарушения в работе.

«Тревожное поведение свойственно при недоношенности, тяжелой беременности, родах с осложнениями. Кроме того, если ребенок родился с асфиксией (кислородным голоданием организма — «Газета.Ru») или гематомами, это негативно повлияет на его нервную систему», — предупредила Назарова.

Почему дети до года не могут спокойно спать всю ночь

«Согласно исследованиям, в среднем новорожденный спит около 16 часов в сутки, а в возрасте года этот промежуток начинает постепенно сокращаться, поэтому ребенку достаточно около 14 часов сна», — отметила психолог Валькова.

По словам специалиста, из-за этого у детей 6-12 месяцев постепенно наступает перестройка нервной системы и режима дня, в результате чего возникают новые причины, по которым ребенок просыпается и плачет ночью.

Эмоциональное перевозбуждение

Одной из причин может быть переутомление.

«Оно проявляется в результате нарушения взрослыми гигиены сна ребенка, сюда можно отнести слишком активные игры, несоблюдение режима сна и режима питания, нервозность родителей при подготовке ребенка ко сну», — объяснила Валькова.

Освоение новых навыков

Как добавила педиатр Назарова, также дети до года могут плохо спать из-за того, что в период от 7 до 12 месяцев повышается активность, так как они учатся ползать и вставать.

«Ребенок осваивает новые навыки, нервная система получает огромную нагрузку, из-за чего он может вставать и садиться с закрытыми глазами, не просыпаясь. В этот период дети становятся более раздражительными и капризными, у них возрастает аппетит и днем, и ночью, увеличивается потребность во внимании», — предупредила Назарова.

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Что делать, если у ребенка проблемы со сном

По словам специалистов, в первую очередь детям до года нужны определенные ритуалы отхода ко сну. Это поможет сформировать привычку не пробуждаться ночью, даже если младенцы много спят днем.

Как добавили педиатр Назарова и психолог Валькова, родителям помогут следующие рекомендации, которые объяснят, как научить ребенка засыпать ночью и не просыпаться:

• Укладывать младенца спать и будить его следует в одно и тоже время.

• Необходимо исключить короткий сон за 4 часа до основного.

• Исключить эмоциональные перегрузки перед сном: активные игры, слишком громкие звуки, шум и общение ребенка с гостями, среди которых есть незнакомые младенцу лица.

• У ребенка должно быть отдельное место для сна, спать он должен один, в своей кроватке.

• В комнате должно быть темно, при этом родители должны зафиксировать, сколько времени уходит на укладывание ребенка, и не менять его. Например, выделять 15 минут или час и придерживаться этого промежутка.

• Если ребенок находится на грудном вскармливании, то матери необходимо соблюдать диету и исключить из своего рациона продукты, содержащие кофеин и стимуляторы.

• Если у ребенка проблемы с нервной системой из-за недоношенности и трудных родов, помогут массажи, длительные прогулки и прием теплых ванн.

• Решить, с какого времени и до скольки кормить ребенка перед сном. Например, запланировать ужин с восьми до полдевятого вечера. Так младенец будет подсознательно привыкать к определенному ритуалу и не просыпаться от голода и переедания из-за разных графиков кормления.

Как заключили специалисты, если приведенные советы не помогают, необходимо обратиться к педиатрам и неврологам, которые выяснят причину беспокойства малыша и расскажут, как научить ребенка засыпать по ночам.