«Ждала, пока дочь вырастет, чтобы устроить личную жизнь, а теперь она флиртует с моими мужчинами»

Недавно я прочитала у вас статью, где героиня жаловалась, что мать строит глазки ее мужу. У меня же обратная ситуация – с моими мужчинами без зазрения флиртует родная дочь.

Лишь бы ребенку было хорошо

Олесин отец ушел из семьи, когда дочке было семь лет. Первые годы я и думать не могла об отношениях – развод перенесла тяжело, дочка скучала по отцу, который почти сразу после расставания пропал из нашей жизни, и я пыталась хоть как-то помочь и ей, и себе.

Когда Олеся подросла, а я поняла, что готова устраивать свою личную жизнь, начались другие проблемы. Дочери к тому времени исполнилось 12 лет, она ранняя девочка, и выглядела на все 15.

И мне, признаюсь, было страшно приводить в дом мужчину, поскольку слышала много историй о том, как отчимы совращали падчериц.

Да что там, мамин очередной муж, дядя Юра, когда я была подростком, любил отпускать в мой адрес сальные шуточки, норовил посадить на колени или хлопнуть ниже спины, когда я шла мимо. Мать говорила, что я все выдумываю, но, к счастью для всех, с дядей Юрой она довольно быстро развелась, хоть и по другой причине.

Если мужчина на свидании, разглядывая мои фото с дочерью, хотя бы позволял себе шутки про то, что «подрастает красавица» или «был бы он помоложе», это свидание становилось последним. Девочка-подросток просто не сможет дать отпор взрослому мужчине! В общем, пока Олесе не исполнилось 18, серьезных отношений у меня не было, а мужчины в нашем доме не появлялись.

Я же красивее, чем ты!

Сейчас Олесе почти 20 и я решила начать жить для себя. Но тут появилась другая неожиданная проблема – взрослая уже дочь вовсю флиртует с моими поклонниками. Сначала я решила, что это совпадение, но ситуация постоянно повторялась: стоило мне пригласить мужчину домой на ужин, Олеська надевала свои самые провокационные наряды, находила повод зайти на кухню и начинала перетягивать одеяло на себя.

Когда я пыталась ее выдворить, сначала намеками, потом прямо, включала маленькую девочку: мамочка, мне скучно, можно я посижу с вами? Конечно, гости вели себя вежливо – шутили, отвечали на вопросы, но у меня все внутри кипело.

Когда я попробовала поговорить с дочерью, она начала отпираться: да я просто хочу узнать, кто приходит к моей маме, хороший ли он человек.

А однажды не сдержалась и призналась: да, ей нравятся мои мужчины и нравится злить меня! И если она захочет, отобьет любого – внешне мы похожи, но она моложе и красивее, так что победа на ее стороне!

Забыла добавить: я родила Олесю рано, в 19 лет, мне нет еще и сорока, и я почему-то пользуюсь успехом у мужчин лет на 5-7 младше. Дочь выглядит взросло и предпочитает зрелых поклонников. Ситуация глупейшая! У меня никогда подруги не пытались отбить поклонников, а тут ребенок!

Я даже к психологу ходила, та дала совет разъезжаться. Но как это сделать? Олеся на втором курсе, оплачивать съемное жилье пока не может, да и у меня нет лишних денег. В моменты перемирия пробовала договориться, но никогда нельзя предугадать, какое у Олеси будет настроение. Неужели снова нужно ждать – на этот раз, пока дочь начнет сама себя обеспечивать?