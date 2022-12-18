Муж захотел «гулять не таясь» и предложил открытый брак

Вчера я зашла в одно из популярных женских сообществ и долго читала комментарии в теме «Изменяете ли вы партнеру». Комментариев было больше тысячи, а после чтения сложилось ощущение, что в браке изменяют все. Кто-то по большой любви, кто-то из мести или от обиды, кто-то по глупости или из-за выпивки. Может быть, прав был мой муж, когда предложил делать то же, но без вранья себе и окружающим?

Ты у меня одна

Когда мы с Даней 15 лет назад женились, то оба были «идеалистами от любви». Со всеми этими «всегда» и «никогда», «браки на небесах» и «один раз на всю жизнь». У нас даже аккаунт в социальной сети был один, «Даня и Лариса», со свадебным фото на аватарке.

От мужа у меня никогда не было секретов. Когда на работе новый коллега начал за мной активно ухаживать, я первым делом поделилась с Даней и мы вместе посмеялись. Понятно же, что у парня никаких шансов – я по уши влюблена в мужа.

Верность в браке для нас была сама собой разумеющейся. Не потому, что так надо или мораль не позволяла, просто не видели смысла. Для меня самым желанным всегда был Даня, а для него — я.

Мне казалось, брак может быть только таким, поэтому я очень удивилась, когда узнала, что у друга семьи Вадика появилась любовница. Вскоре о Лене знали все близкие Вадима, кроме, собственно, его жены. Разводиться он не хотел – быт, дети, ипотека, общий бизнес, но и с женой скучал. Поэтому, как он объяснял, «берег ее чувства» и «решал свои сексуальные проблемы».

Еще через год «налево» пошла моя подруга Ира. После двух декретов она завела няню, вышла на работу и поняла, что есть другая жизнь, вне памперсов и детских книжек.

Ира крутила романы в командировках, короткие, на пару дней, и старалась ни к кому не привязываться. Не рушить же семью из-за минутной слабости.

Чем старше я становилась, тем больше видела вокруг уставших мужчин и женщин, которым хотелось чего-то нового, «искр» и «бабочек в животе». Самое смешное, многие из них с пеной у рта отстаивали верность, а потом оказывалось, что практиковали они ее только на словах.

Лучше честно

Поначалу наши с Даней взгляды на ситуацию совпадали: мы не то, чтобы осуждали этих людей, скорее, не понимали и немного жалели. Размениваются на мелочи, глупо же.

Но последнее время муж стал рассуждать иначе. Мол, если изменяют или хотя бы мечтают об этом все, может быть, это часть человеческой сущности? Стоит ли ее отрицать? А если измена неизбежна, зачем унижать себя и партнера враньем, хитрить, изворачиваться? Может быть, лучше официально признать возможность измены в браке, попробовать так называемый открытый брак?

Ведь если кто-то действительно понравится, то не имеет значения, была измена в реальности или только в мыслях. Так для чего нужны искусственные ограничения?

Слова мужа звучат логично, но что-то в них вызывает внутренний протест. Не буду врать, я не та юная восторженная девочка, что выходила замуж, и я могу с интересом посмотреть на другого мужчину и даже невинно пофлиртовать. Но разрешить нам обоим измену в открытую – это чересчур.