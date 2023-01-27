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Тест: как воспитывались девочки Третьего рейха

Малоизвестные факты о женских подразделениях Гитлерюгенда

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German Federal Archive/ Wikimedia Commons
27 января — Международный день памяти жертв Холокоста. Геноцид был частью идеологии Третьего рейха. Нацистские партии активно распространяли пропаганду не только среди взрослых, но и среди детей. Многие знают о детской организации Гитлерюгенд, однако не всем известно, что там было подразделение и для девочек от 10 до 14 лет — Юнгмэдельбунд. Также существовал Союз немецких девушек для школьниц постарше. Пройдите исторический тест и узнайте больше об этих объединениях.

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