«Люблю советские мультфильмы за их психоделичность и странный юмор»

Накануне Нового года «Газета.Ru» расспрашивала подростков о советских фильмах, а в этот раз поговорила о старых и новых мультфильмах. Что рассказали дети разных возрастов о любимых мультфильмах и анимационных героях – читайте в нашей подборке!

Арина, 7 лет

Я люблю старые мультфильмы, к ним меня приучила бабушка: «Снежная королева», «Дюймовочка», «Котенок по имени Гав», «Бременские музыканты». Из новых нравятся «Холодное сердце», «Райя и последний дракон», «Моана», потому что там красивые и смелые девочки, хочу быть такой.

Старые мультфильмы лучше тем, что их можно посмотреть перед сном целиком, а новые – длинные, мама разрешает только по частям, чтобы не вредить глазам.

Маша, 8 лет

Старые русские мультфильмы очень смешные – «Котенок по имени Гав», «Следствие ведут колобки», «Кто расскажет небылицу». А диснеевские – красивые, там у принцесс нарядные платья, красивые замки, они поют, танцуют. А больше всего я люблю мультфильмы Миядзаки, например, про Тоторо – он про странный, сказочный мир, смешного зверя Тоторо и двух сестер, которые едут навестить больную маму.

Таисия, 9 лет

Я люблю самые разные мультики, и старые, и новые, главное, чтобы не страшные и с хорошим концом! Люблю «Ну погоди!», потому что он смешной и похож на игру. Старые серии про Простоквашино: интересно про деревню, где все спокойно, не как в городе, и можно делать все, что угодно. Нравятся «Когда зажигаются елки», «Карлсон», «Котенок по имени Гав», потому что там про друзей и все заканчивается мило.

А еще люблю современные мультфильмы, из которых можно что-то новое узнать. Например, «Фиксики» и «Катя и Эф».

Настя, 12 лет

Советские мультфильмы мне в детстве нравились, но самыми любимыми были новые, «Фиксики». Оттуда я узнала много интересного и даже иногда дома подсказывала, как и что надо сделать. Мама раньше мучилась, когда отлепляла от сковородки и кастрюли этикетку, а теперь она это делает с помощью фена. В младших классах мне нравились «Утиные истории» и «Чип и Дейл», а совсем в детстве – «Холодное сердце», потом что там красивые песни. Я тоже пела песню Эльзы, даже однажды на детское радио дозвонилась, там ее спела и получила приз!

Вика, 12 лет

Старые мультфильмы мне очень нравятся, особенно смешные: «Путешествие муравья», «Следствие ведут Колобки» и «Ежик в тумане». Правда, когда была маленькая, иногда боялась этот мультик, особенно пугалась совы.

Из новых самые любимые – «Смешарики», там и юмор, и смысл, и интересно смотреть и в пять лет, и в 12. Их даже родители любят и все время цитируют!

close 100% Кадр из мультсериала «Смешарики» Студия Анимации «Петербург»

«Дисней» нравится не очень – они какие-то предсказуемые, сразу можно понять, что и как закончится. А вообще сейчас больше всего смотрю аниме, очень люблю там графику.

Егор, 13 лет

В детстве я любил любые мультфильмы, главное, чтобы про технику – паровозы, машинки. Конечно, любимыми были «Тачки» и «Паровозики из Чаггингтона».

Старыми советскими проникся, когда стал постарше, и сейчас очень люблю именно их: за добрую графику, отсутствие морализаторства, как в «Диснее», необычный, местами странный юмор и психоделичность – как в «Следствие ведут колобки», «Падал прошлогодний снег», «Ежик в тумане». И, конечно, «Остров сокровищ»: у него есть целые фан-клубы среди современных подростков.

Леня, 17 лет

Я не люблю споры про то, какое поколение лучше и кто на каких мультфильмах вырос. В каждый период были и хорошие, и плохие. Родители, например, рассказывали, что терпеть не могли кукольные мультфильмы и всегда расстраивались, когда их показывали по телевизору.

В детстве мне нравились разные, непонятно, по какой причине.

Например, в четыре года, по словам мамы, бесконечно мог смотреть один и тот же старый мультик про пони, который бегает по кругу, или про Снеговика-почтовика. Приезжал к бабушке и дедушке – они включали советские мультфильмы по греческим мифам или сказкам Пушкина – мне тоже нравились.

Но наше поколение, считаю, выросло на «Смешариках»: цитаты из них узнает каждый подросток. Они, правда, классные, добрые, и с кучей разных отсылок – хоть к немому кино, хоть к Хичкоку.