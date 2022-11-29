«Обезболивающие в какой-то момент перестают работать»: невролог об ошибках при лечении головной боли

Наталья Шиндряева, доктор наук, профессор Сеченовского университета, врач-невролог клинико-диагностического центра «К9», рассказала «Газете.Ru» о популярных причинах головной боли и о том, почему нельзя лечить ее кофе или коньяком.

— На головную боль с различной регулярностью жалуются очень многие, привычно списывая ее то на усталость, то на стресс. А какие на самом деле причины головной боли наиболее популярны?

— Головная боль – одна из самых распространенных жалоб пациентов, обращающихся к неврологу. Причины бывают разными, самая частая – мышечное напряжение. Такая боль, как правило, тупая и тянущая, средней интенсивности, сопровождается болезненностью мышц шеи и плеч. Классический ее триггер, как ни банально, малоподвижный образ жизни и сидячая работа.

Другой вид головной боли – мигрень. Это уже очень серьезный диагноз, заболевание носит наследственный характер, возникает, как правило, в молодом возрасте. Для мигрени типична односторонняя боль, тошнота, светобоязнь и даже нарушения речи.

Голова может болеть при гипертонической болезни или гипотонии (повышении или понижении давления): тогда неприятные ощущения сосредоточены в области затылка.

Стресс и недосып – тоже факторы риска. Для боли при психоэмоциональном напряжении характерно чувство стянутости головы, давление в области лба или по бокам головы.

— Как можно и нельзя снимать головную боль? Как понять, какой препарат нужен?

— Для более эффективного лечения всегда важно воздействовать на причину.

При головной боли мышечного напряжения нужна нормализация тонуса мышц: иглорефлексотерапия, массаж, нестероидные противовоспалительные средства.

При мигрени необходимы специфические препараты для профилактики и купирования приступов. При вторичной головной боли — контроль артериального давления, предупреждение кризов. А вот чего делать нельзя, так это бесконтрольно принимать обезболивающие препараты.

При постоянном приеме обезболивающих может наступить блокада рецепторов и тогда терапевтического эффекта не будет: обезболивающие в какой-то момент просто перестают работать.

А еще нельзя забывать о возможном токсическом воздействии при злоупотреблении лекарствами, вплоть до поражения органов и систем.

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— При головной боли многие, чтобы облегчить ее, пьют крепкий чай, кофе, коньяк. Насколько это оправдано?

— Если причина головной боли – пониженное артериальное давление, то крепкие чай или кофе действительно облегчают состояние некоторым пациентам.

Но если дело в повышенном давлении, гипертоническом кризе, то кофе или чай, наоборот, противопоказаны. Не стоит ставить эксперименты над организмом, не зная показателей своего артериального давления.

Что касается алкоголя, при головной боли он не показан вообще никому.

- Как понять, что пора прекратить пить таблетки и идти к врачу?

— При любой первичной головной боли нужно обратиться к специалисту. Особенно если она сопровождается тошнотой, фотовспышками, светобоязнью.

При резко возникшей боли, особенно односторонней, с рвотой, нарушениями речи и движения глаз, судорогами необходимо вызывать скорую – такая головная боль может быть симптомом серьезных, угрожающих жизни заболеваний.

— Насколько опасна регулярная головная боль?

— Вообще важна не столько частота головной боли – при мышечном напряжении она может проявляться и каждый день – сколько ее характер. Еще раз повторю, что насторожить должна резкая головная боль с тошнотой и/или рвотой.

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— Какие факторы повышают риски возникновения головной боли?

— Самые частые факторы – это стресс, психоэмоциональное напряжение, нарушение режима труда и отдыха, сидячий образ жизни, гипертоническая болезнь.

Именно поэтому для лечения так важно не просто принимать таблетки, а менять образ жизни: наладить полноценный сон и не забывать про адекватную физическую нагрузку.

Из «народных» средств могут быть эффективны мягкие седативные препараты на основе трав, а также расслабляющие ванны. Из немедикаментозных – иглорефлексотерапия. Но важно помнить, что ее должен проводить квалифицированный специалист в медицинском учреждении.