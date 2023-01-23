«Желаю познакомиться с католичкой без прошлого»: как знакомились в России 100 лет назад и сейчас

О каких «подругах жизни» и кавалерах мечтали люди в начале XX века и что изменилось за 100 лет? Семейный психолог и женский коуч рассуждают об изменении образа идеальных отношений и о сложностях, с которыми сталкиваются современные пары, стремящиеся к постоянным и длительным отношениям.

От материальной выгоды до принятия и любви

Одним из способов найти партнера в начале XX века было дать объявление в специальную газету. Большой популярностью пользовалась «Брачная газета», выходившая с 1906-го по 1917 годы. Каждое воскресенье однополосная газета разлеталась во все уголки Российской империи. В ней размещали объявления самые разные мужчины и женщины в поисках симпатии. По желанию подписчиков издание присылали в наглухо запечатанном конверте без штемпелей и внешних знаков. Переписка велась через редакцию газеты, ее участникам гарантировали полную конфиденциальность.

«В публикациях начала XX века большинство подписчиков ищет партнеров по браку, заинтересованы в длительных отношениях. Общая тональность объявлений носит аккуратный и даже трепетный характер. Никакого намека на фривольность. При этом довольно четко и прозрачно анонсируются экономические ожидания от брака», — комментирует объявления магистр семейной системной терапии, семейный психолог онлайн-школы «Психодемия» Ася Кочергина.

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Специалистка отмечает, что объявления указывают на сохраняющуюся патриархальность в отношениях, а также на экономическую функцию брака, где малообеспеченный жених или невеста предлагает альтернативные свои качества, вроде хозяйственности или мягкого характера, в обмен на денежную поддержку со стороны партнера. Начало XX века — период высокой турбулентности, когда социальные и экономические потрясения не позволяют отрываться от семьи. Неопределенность и отсутствие стабильности рождает запрос на надежные и длительные отношения, в которых можно положиться на близкого человека.

Психолог и женский коуч Татьяна Кругликова также считает, что раньше люди поскорее старались вступить в серьезные отношения, при этом партия должна была быть выгодной.

«В традиционном обществе людям не особо приходилось выбирать и предъявлять требования к партнерам, поскольку о браках договаривались старшие представители в семье — сами или с помощью свахи — которые прежде всего заботились об экономической выгоде», — подчеркивает Кругликова. Это частично подтверждают объявления из «Брачной газеты» — одна из полос была занята объявлениями о поиске посредника (свахи), которая была хорошо знакома с бэкграундом жениха или невесты, и понимала, как свести не только молодоженов, но и их семьи.

По мнению Кругликовой, идеал романтической чистой и неподкупной любви по-настоящему запылал пышным цветом в годы Советского союза. Этому кроме прочего способствовало отсутствие в стране частной собственности.

Если говорить о динамике построения отношений в постсоветском пространстве, то партнеры ищут преимущественно тех, кто удовлетворит их потребности в нежности, принятии и любви, отмечает семейный психолог Кочергина. Что касается бытовых и денежных вопросов — современные женщины и мужчины способны закрыть эти потребности самостоятельно, без помощи партнера. Брак и отношения — уже давно не средство выживания, хотя по мнению коуча Кругликовой, в больших городах состоятельные семьи и сейчас продолжают активно практиковать браки по расчету, хотя специалистка соглашается с коллегой в том, что эмоциональные потребности, а также увлечения и интересы человека — важны для современных людей больше остального.

Объявления и способы знакомства также ушли далеко от того, что было сто и пятьдесят лет назад.

«Длительность связи, состав пары, сексуальные предпочтения, особые привычки, — современная доска знакомств практически лишена каких бы то ни было табу и запретов начала XX века. В новой динамике построения парных отношений множество возможностей, но немало и сложностей», — подчеркивает Кочергина.

Универсальный идеал: какие требования к партнерам предъявляют в XXI веке

Одна из основных проблем, с которой сталкиваются те, кто находится в поиске отношений – ориентир на идеал, сформированный обществом. Рекомендации публичных личностей и картинка, транслируемая в социальных сетях, заставляют ориентироваться на них.

«Подверженность социально одобряемым стереотипам и убеждениям толкает нас ко все более и более высоким стандартам в поиске партнеров», — подтверждает психолог Кочергина, отмечая, что следуя за идеалом, сформированным кем-то другим, человек перестает различать, что важно ему, каких людей и какие отношения он ищет.

Поэтому перед тем, как приступать к поиску, надо в общих чертах сформулировать, каким должно быть содержание отношений, какие ценности должны объединять пару и т.д.

Важность понимания цели отношений отмечает и коуч Кругликова. По словам специалистки, требования к партнерам отличаются в зависимости от того, идет ли поиск идеального мужчины/женщины для недолгосрочных связей или мужа/жены с перспективой рождения детей. В первом случае, по мнению коуча, акцент будет на внешних данных, во втором – на личностных качествах: способности сохранять верность, включенность в семью, ответственности, эмпатии и готовности делиться любовью с детьми. Разговаривать о цели отношений и ценностях лучше «на берегу», чтобы позже не выяснилось, что ожидания не совпадают. Также не стоит выбирать партнера «по одежке», делая выводы только по фотографии, внешнему виду.

«Главное заблуждение – это ориентироваться на внешность и внешнюю атрибутику людей. Мужчина может быть щедрым и обеспеченным, но не ездить на дорогой машине и не одеваться в бренды. Женщина может быть сексуальной в постели, но при этом не носить платья с декольте. Партнера нужно узнавать, слушать свое сердце, смотреть на поступки и действия», — уверена коуч Кругликова.

Три врага крепких и долгосрочных отношений

Первый враг отношений, которые могли бы иметь перспективу развития, — отсутствие качественной эмоциональной связи. «Привычка к быстрой смене партнеров дает возможность выходить из неподходящих отношений, однако, превращаясь в закономерность, лишает человека качественной эмоциональной связи», — рассказывает психолог Кочергина.

Надо быстрее познакомиться с большим количеством партнеров, чтобы выбрать лучшего. А если один не подойдет, то в запасе будет еще пара тысяч кандидатов. При таком подходе возможность сформировать крепкий контакт теряется.

Привычка винить себя и партнера в том, что ничего не получается — еще одна причина, что долгие отношения не складываются. Психолог Кочергина советует избавиться от нее в первую очередь: «Вместо вины есть ответственность и вклад в отношения. Определившись конкретно с тем, какие отношения желанны, можно обсуждать вклад и готовность каждого эти отношения создавать».

Отношения — живой процесс, который состоит из множества стадий, циклов и трудностей. Поэтому, по мнению специалистов, важно обсуждать, формулировать правила и распределять роли. «Мы не читаем мысли друг друга, не догадываемся по вторичным признакам и силе, с которой была захлопнута дверь, нет. Единственный шанс — это создавать условия, в которых вы оба сможете спокойно поговорить и договориться. Это очень полезный навык любой пары, и отличный показатель совместного будущего», — утверждает семейный психолог. Нежелание и неспособность договариваться ведет к краху отношений.