«Я оказалась врагом для папы на много лет»: как взрослые дети переживают развод родителей

Гипотеза о том, что с возрастом человек начинает проще относиться к разводу родителей, разбивается о множество историй, доказывающих обратное. Две из них публикует «Газета.Ru»: женщины рассказывают, как тяжело переживали расставание родителей несмотря на то, что обеим из них на тот момент уже исполнилось 19 лет. А психолог Анастасия Корнеева объясняет, как пара, планирующая расставание, может смягчить его последствия для ребенка.

«Лучше бы мои родители развелись, когда я еще не родилась» — Марина, 31 год

Родители поженились по молодости и, как часто бывает, по большой глупости и от отсутствия жизненного опыта. Через полгода после свадьбы, как рассказывает мама, стало ясно, что они с отцом «сделаны из разного теста». Был конец 80-х. Убеждение «развод равно позор на всю жизнь» еще крепко сидело в головах, поэтому родители приняли решение ничего не менять. Не успел пройти год со дня свадьбы, как родилась я. Хотя было понятно, что наша семья никуда не годится, мама и папа старались договариваться: это было адски сложно, потому что взгляды на воспитание и на жизнь в целом у них расходились приблизительно на 90 процентах. Когда я немного подросла, папа нашел работу, которая ему нравилась, и ушел в нее с головой. Мама почти в то же время ударилась в религию. Мы стали завсегдатаями служб и паломнических поездок. Это мамино увлечение только сильнее подчеркнуло пропасть, которая разделяла ее с отцом.

Мы жили в однушке, в постоянном противостоянии. При этом родители никогда при мне не ссорились и старались поддержать видимость нормальной семьи: совместные приемы пищи, выходные в кино или в парке, отдых на море. То, что очень многое из этого было ненастоящим, я поняла гораздо позже, тогда я просто чувствовала что-то не то, что в семье нет любви.

Не знаю, что за сила воли у моих родителей (или как это назвать?), но они терпели друг друга столько лет. Когда я оканчивала первый курс университета – мне было 19 лет — на одном из общих ужинов они объявили, что разводятся. Было ужасно. С них как будто бы спали маски, которые они носили много лет. Не прошло и недели, как они стали, мелочно ругаясь, обсуждать, как они поделят нашу несчастную квартирку и все немногое, что они нажили почти за 20 лет.

Я стала невольным свидетелем того, как и без того разрушенная семья разваливалась на глазах. При этом я не хотела, чтобы родители помирились или продолжали жить вместе.

Меня интересовал только один вопрос: если они так не любили друг друга, буквально до тошноты и отвращения, зачем они терпели столько лет, обманывая себя и других?

Во время очередной их стычки я не выдержала и встряла, спросив, почему они столько лет обманывали меня, притворяясь нормальной семьей. Из их ссор было понятно, что обиды друг на друга они копили месяцами и годами. Мне было сказано, что они терпели все 19 лет только ради меня. Не разводились, потому что по какой-то причине оба верили, что «дочери нужна полная семья». Удобно было с самого начала переложить ответственность на ребенка, который вез этот груз почти с самого рождения. Но, видимо, по-другому они не умели.

С момента их развода прошло уже 13 лет. Из них половину я потратила на то, чтобы переварить те годы, что мы притворялись семьей, и тот год, что мы продолжали жить вместе, когда родители сняли свои маски. Когда им все-таки удалось поделить имущество (дело почти дошло до суда), мама купила малюсенькую квартиру в Подмосковье, папа уехал жить в другой город: свою долю, полученную от продажи нашей однушки, он вложил в домик в Кирове и переехал туда. Несмотря на то, что они не виделись много лет, каждый из них продолжает жить с обидами прошлого. А мне обидно, что я стала заложником их конфликта. Я много раз думала: лучше бы они развелись до того, как я родилась. Возможно, тогда бы все сложилось по-другому. И родителям не пришлось бы терпеть друг друга 20 лет, а мне жить в тотальной нелюбви.

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«Мое место после развода родителей оказалось на коврике прошлого» — Александра, 30 лет

Когда разводились родители, мне было лет 19-20, я оканчивала университет. Училась я на дневном платно, изначально была договоренность, что я не подрабатываю, моя работа — учиться. После развода родители договорились скидываться на учебу пополам, но когда после развода подошло время очередного платежа, папа сказал, что мама достаточно много зарабатывает, чтобы оплатить полностью. В итоге папину часть оплатила бабушка...

После развода родителей мне пришлось мириться с новыми правилами, которые сочинялись на ходу, и у меня до сих пор очень много обид и негодования по поводу того, как это делалось.

Повторялась одна и та же схема: папа что-то говорит, чего-то мне обещает — потом это забывается или отменяется. С одной стороны я, конечно, догадывалась, что что-то должно поменяться после развода, он теперь с другой женщиной — моя мама больше не имеет на него влияния, какие-то процессы должны перестроиться. Но папа уверял, что для меня ничего не изменится. В итоге было еще больнее, когда он мне отказывал, а главное — от того, как он это делал. Мне казалось, что меня систематически за что-то наказывают. Есть силы зла — «мы с мамой» или «потребительницы», и силы добра, которые с нами борются и восстанавливают справедливость за былое папино унижение, — это мой папа и его новая женщина.

На самом деле начиналось все очень хорошо. Узнав о разводе родителей, я даже обрадовалась: наконец-то они перестанут предъявлять друг другу претензии, а главное — каждый из них будет любить меня отдельно. Возможно, моя семья не разваливается, а делится почкованием и скоро станет больше — в нее войдут новые партнеры моих родителей, их дети, и все мы будем жить дружно и счастливо. Я буду проводить время с каждым родителем по отдельности и не надо будет делить внимание со вторым.

Но как-то очень быстро на такие встречи папа стал брать с собой свою женщину — сначала я была даже рада, она оказалась очень интересным человеком и умела расположить к себе. А потом мне, видимо, стали указывать мое место, и оно оказалось где-то на коврике прошлого. В общем, у нас с ней возникло недопонимание, после которого папа сообщил, что дальнейшее общение будет возможно, только если я извинюсь за свое поведение — кажется, за то, что я посмотрела на нее исподлобья. С тех пор прошло уже больше десяти лет, мы с его женщиной не общаемся. А с папой только сейчас как-то пытаемся наладить контакт, в котором не присутствуют другие люди: моя мама, его женщина, наш дедушка и т.д.

Совместного имущества у родителей особо не было, здесь делить было нечего. В итоге пополам поделились друзья и родственники — я выбрала команду мамы, ее версию произошедшего и оценку папиного поведения, и оказалась для него на много лет врагом.

И очень долго и болезненно переживала, что никогда не буду у папы на первом месте: сначала там была мама, потом новая женщина. Говорят, когда я была маленькая, папа очень много времени проводил со мной и ухаживал, но я этого не помню. А в моем детском и подростковом возрасте он вел себя довольно авторитарно, потом вообще был слишком занят своей личной жизнью. В итоге хорошее в наших отношениях осталось где-то далеко, приходится все строить с нуля.

Комментирует психолог сервиса психологического консультирования «Грань.рф» Анастасия Корнеева:

Эти две очень показательные личные истории иллюстрируют тот факт, что даже взрослые дети тяжело переживают распад родительской семьи. Порой родители, живущие вместе ради детей, ошибочно полагают, что тем самым берегут детскую психику, страдают во благо. Но для любого ребенка отношения мамы и папы — источник опоры и образец. И когда это все рушится — не может не быть больно. Аргумент «ну а тебе то что, у тебя уже своя жизнь» — в корне неверен.

В восприятии ребенка мама и папа — единая система. А он сам, условно, продолжение их обоих — на 50% мама и на 50% папа. Поэтому, когда система раскалывается на две части — это уже потрясение: у каждого свои правила, теперь приходится выстраивать модель отношения с каждым заново.

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Но самое трагичное, когда двое родителей начинают поливать друг друга грязью, отвергать. Когда мама, например, высказывается в духе «твой папаша...» , это воспринимается как «50% тебя — ничтожество». И наоборот. Ведь каждый из нас вмещает в себя многое от каждого родителя, и осуждать его при ребенке — значит осуждать самого ребенка.

Любящий обоих родителей ребенок переживает за каждого из них, искренне и сильно. Когда им обоим плохо – становится не по себе и ребенку. А если добавить тот факт, что при этом приходится выбирать чью-то сторону, то ситуация становится невыносимой. Это как выбрать, какую руку дать себе отрезать – левую или правую. Неизбежны чувства вины, злости, обиды, грусти.

Чем старше дети, тем больше оттенков во всей внутренней драме им удается увидеть и тем более активную, осознанную роль им приходится занимать. Выбирать, кто прав, кого поддержать, а кого обвинить, с кем проводить время и сколько, кому что можно теперь говорить, а кому нет (как во второй истории). А может, стоило вмешаться? Мог ли я что-то исправить? Зачем это все было? Ради меня? Кому мне теперь верить и как строить свою семью?

И чем мне теперь расплатиться за вашу жертву? (Как в первом случае).

Все эти вопросы всплывают в зрелом уме выросшего ребенка, и развод родителей переносится отнюдь не легче, чем в детстве.

Но исторически сложившийся миф о необходимости поддержания мертвого театра в виде формальной семьи ради детей, к сожалению, жив до сих пор.

Как родители в этих историях могли бы поступить, чтобы не травмировать дочерей

Лучшее, что могли сделать родителе в этих историях, — это оставаться счастливыми. И не важно – в браке с кем-то или в одиночестве. Если проблемы в отношениях с супругом – решать их по мере возникновения, уделять этому время и силы. Если проблемы были неразрешимые, как в первой истории (просто не подошли друг другу – так бывает), то не мучать всех участвующих, а мирно разойтись и жить дальше.

Обе взрослые дочери были рады разводу родителей. Да, переживали и горевали – и это нормально. Но при этом испытывали радость и облегчение – значит, давно было пора.

После развода родителям стоит разделять свои роли — прекращать отношения между собой как пары, сохраняя родительские функции.

Это означает не перетягивать ребенка, как канат, на свою сторону. Дать дочери право любить отца или мать, даже если у вас буря негативных чувств. Это — ваша история, а она остается дочерью каждого из вас.

Это избавило бы от ненужных обид и позволило бы воплотить мечту каждого ребенка разведенных родителей, озвученную одной из героинь: «семья разделилась почкованием», родители оба счастливы и строят свою жизнь, и во всех домах меня любят и мне есть место.

Что сейчас могут сделать эти женщины, чтобы помочь себе

Прелесть взрослости – в свободе выбирать. В личной ответственности за свою жизнь, возможности менять ее и строить самостоятельно. Так что каждая из героинь, переживших деструктивные сценарии и не совсем здоровую модель семьи, имеет право (и возможность) на счастье.

Главное – обрести навык отделять навязанные (усвоенные в детстве без критичности) установки и сценарии и свои собственные. Не пытаться построить семью «по образу и подобию» или «вопреки», а строить так, как хочу и считаю нужным. Психотерапия, изучение семейной психологии, работа над своими травмами и изучение своих паттернов — вот надежный путь, который позволит не наступать на родительские грабли.