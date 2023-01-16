«В индийских школах базовая подготовка по точным наукам сильнее, чем в российских»

По словам российских экспертов, рынок онлайн-образования в Индии – перспективное направление, которое осваивают международные компании, в том числе из России. О различиях в обучении IT-профессиям российских и индийских школьников в своей колонке «Газете.Ru» рассказал основатель онлайн-школы IT-профессий Rebotica, педагог Александр Киселев.

Миллионы детей, которые хотят учиться

Стоит сразу сказать, что Индия – огромная страна с постоянно растущим населением. По данным ООН, сейчас здесь живет более 1,4 млрд человек. И что особенно важно – 360 млн младше 14 лет. Это существенно больше, чем все население России.

Конечно, у нас в стране многие уделяют особое внимание детскому образованию, но именно в Индии знания, навыки и сертификаты об обучении являются мощным социальным лифтом и главным приоритетом. Родители крайне активно инвестируют в детское образование.

В школах онлайн-профессий существует практика легкой смены курса: если с первых занятий видно, что ребенок не хочет учиться по этому направлению, ему предлагают другой, основываясь на его талантах и желаниях. Из программиста – в видеоблогеры, и наоборот. И в Индии, и в России такое встречается примерно в одинаковой степени – нечасто, но бывает.

Особый подбор преподавателей

В Индии многие онлайн-школы предпочитают принимать на работу преподавателей-девушек. Дело в том, что у индийских учеников к ним особое отношение — как к маме. Их охотнее слушают, легче воспринимают исправление ошибок, чувствуют поддержку и даже своего рода заботу. А вот учителя мужского пола воспринимаются хуже.

Образ идеального педагога в Индии — образованная и приятная в общении девушка.

А как дело обстоит в России? Здесь пол меньше влияет на восприятие преподавателя. Но все-таки существует один стереотип, только обратный — авторитетный учитель, по мнению многих, выглядит как мужчина-профессор среднего возраста. Распределение кадров по половому признаку примерно одинаковое, часто учителями становятся студенты старших курсов, которым легко найти общий язык с подростками.

Многие дети ищут в преподавателе не только знания, но и ориентир для самоопределения. Поэтому в обеих странах работает подход, при котором учитель открыто рассказывает о своих достижениях и показывает свое личное желание совершенствоваться. Принцип: «Я смог. И ты обязательно сможешь. Я постоянно учусь. И мне это нравится».

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Готовность ребенка к обучению

В индийских школах базовая подготовка по точным наукам и информатике сильнее, чем в российских. На это затрачивается больше учебных часов, да и сам уровень знаний выше. На практике это проявляется в том, что дети готовы к изучению IT-профессий в более раннем возрасте.

В Индии расположены представительства крупнейших мировых компаний, они формируют огромное число вакансий в сфере информационных технологий.

Дети с раннего возраста мечтают стать, к примеру, программистами, у нас же это направление только недавно стало набирать популярность.

Тут есть еще одна особенность — языковая. Английский — основной язык коммуникаций в Индии, а значит, с детства ребенок погружен в языковую среду, знает многие английские слова, поэтому местами сложная IT-терминология выглядит для него более простой и знакомой.

Планы уроков и подача материала

В Индии нельзя весь час заниматься только обучением, нужны небольшие перерывы и просто разговоры на отвлеченные темы. Но это не получится отнести к отличиям. Российские методисты изучали разницу в мотивации учеников в России и в Индии. Оказалось, что подходы к планированию урока в обеих странах практически одинаковы, хотя менталитет учеников и их социокультурные особенности сильно отличаются.

Геймификация уроков и заданий, использование современных технологий, погружение в профессию — все это позитивно воспринимается учениками обеих стран. Дети проще втягиваются в образовательный процесс, когда делают что-то ощутимое и интересное для них — делают свой первый сайт, собирают «ачивки», создают компьютерную игру или монтируют выпуск видеоблога. Менталитет, может, и различается, а вот любовь к играм у детей стабильна.

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Практика, результаты и вовлечение родителей

В образовательном процессе в Индии крайне важно каждое знание закреплять конкретной работой — выполнять проекты по выбранной профессии. Родители при этом любят погружаться в образовательный процесс, они с удовольствием смотрят и оценивают проекты, сделанные их детьми.

В России такого дотошного вовлечения меньше, здесь методисты и учителя больше концентрируются на мотивации самого ребенка. Выполняя проекты, дети видят конкретный результат и могут оценить свой прогресс «до/после».

Для преподавателей онлайн-школ важно, чтобы желание учиться исходило не от родителей, а от самого ребенка. Но среди школьников мало кто проявляет конкретную инициативу, поэтому, даже если ребенка «привели», задача учителя — заинтересовать, привлечь внимание и адаптировать программу. Именно обучение IT-профессиям делает процесс получения знаний более комфортным и приятным для ребенка, вне зависимости от вовлеченности родителей и страны проживания.