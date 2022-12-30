Предложила родне скинуться по пять тысяч на праздничный стол и получила скандал

Семь лет назад мы с мужем купили частный дом за немалые деньги. Подкупала природа, чистый воздух и возможность собирать гостей. Я человек открытый, гостеприимный, всегда рада встречам с близкими, тем более, что все они живут относительно недалеко, если смотреть по московским меркам. Последние годы мы отмечаем Новый год большой дружной компанией: мои родители и бабушка, свекры, сестра мужа с семьей, мой брат с девушкой. Всегда было весело и душевно, хотя я немного и уставала. Но одна вещь меня всегда смущала.

Гости-дорогие

Нехорошо так говорить, но визиты гостей влетали нам в копеечку. Взрослые и дети несколько дней ели от души, пили бесконечные чаи со сладостями, а мужчины – алкоголь по вечерам. Конечно, нельзя сказать, чтобы гости приезжали с пустыми руками. Мама всегда пекла мои любимые пирожки с капустой, сестра мужа делала огромную кастрюлю «Оливье», брат привозил шампанское, а свекровь – медовик и конфеты.

Но, если честно, это и сравниться не могло с моими тратами на застолье. И это я молчу о мелочах вроде салфеток, украшений для стола и капсул для посудомоечной машины, что тоже недешево, поскольку запускать ее нужно несколько раз в день.

По моим подсчетам, никто из гостей не тратил больше пары тысяч, а мы с мужем – хорошо, если укладывались в двадцать.

Каждый раз, ставя в холодильник привезенную селедку под шубой и улыбаясь, я думала о том, сколько денег экономят наши гости. А ведь никто из них не бедствовал. Возможно, наши доходы были больше, но раз в году можно и им потратиться!

Последний год я ходила на психологические тренинги и отчетливо начала понимать, что мои границы нарушают лишь потому, что я позволяю их нарушать и беру на себя роль жертвы. Кому это нужно? В этом году я решила сделать иначе.

Свои люди – сочтемся

В этот раз я решила подойти к вопросу принципиально иначе. Составила большой список продуктов и бытовой химии – мыло и гель для душа тоже ведь на дороге не валяются. Посчитала, сколько все будет стоить, разделила на пять семей, включая нашу, и разослала всем родным. С каждого получилось по пять тысяч, учитывая масштаб вечеринки, недорого. Тем более, им не нужно ничего готовить!

Сообщения повалили шквалом.

«Ох, доча, надо было мне тебе в детстве тоже кашу за деньги варить», – от моей мамы.

«Надеюсь, это шутка. Иначе мне такой праздник не нужен», – от отца.

«Леночка, да как тебе не стыдно, с родных деньги брать», – от свекрови.

«За эти деньги мы с Сережей лучше в ресторан сходим, а не поедем за тридевять земель», – от сестры мужа.

«Лиля в шоке и я, если честно, тоже», – от брата.

Такой реакции я не ожидала. А вечером меня ждал скандал с мужем. Он обвинил меня в крохоборстве, долго извинялся перед родными и сказал, что ему не нужны никакие деньги. Сижу как оплеванная и с тоской жду праздников. Если честно, видеть никого из этих людей не хочу, и виноватой себя не считаю.