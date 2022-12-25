Если жена согласится на повышение и станет зарабатывать больше меня, мы разведемся

Читатель «Газеты.Ru» анонимно рассказал, почему не готов к тому, чтобы жена в семье зарабатывала больше, чем муж.

Конечно, я все знаю про феминизм и равноправие. Но если оставить за скобками красивые слова про всеобщее равенство, то окажется, что семья, где главный добытчик – женщина, обречена на провал. И я буду настаивать на своем до последнего.

Мамонты и борщ

У нас с женой разница в возрасте семь лет. Когда мы с Ириной познакомились, она была студенткой, а я уже закончил институт и работал, причем по тем временам зарабатывал вполне неплохо. Мне такой расклад очень нравился: я против новомодных требований, что счет в ресторане нужно делить пополам. Что за ерунда!

Мне было приятно приглашать любимую девушку в кафе и кино, дарить ей цветы и украшения, вывозить на выходные в Питер или дом отдыха.

Подруги, которые на тот момент встречались с такими же бедными студентами, откровенно ей завидовали: они-то могли рассчитывать разве что на шоколадку да прогулку в парке за ручку или выходные в родительской квартире, когда папа и мама на даче.

Когда Ирина перешла на последний курс, мы поженились. Я сразу сказал, что за традиционное распределение обязанностей в семье. Я – добытчик, она – хозяйка и мать. Ирина не возражала, тем более , что через несколько месяцев после свадьбы она забеременела, а после защиты диплома родила.

Когда жена сидела с малышом, я из кожи вон лез, чтобы у нас все было – деньги на ипотечный взнос, страховку в медицинском центре и хорошую коляску. Уставал, но при этом гордился собой: таким и должен быть нормальный мужчина.

Деньги и уважение

Когда сыну исполнилось пять, Ира вышла на работу на полставки – сказала, что хочет самореализации. Я не был против: раз ей так важно, пусть. Работа была недалеко от дома, Саша любил садик, да и бабушка всегда была рада помочь.

Через два года у нас возник первый конфликт: Ирине предложили повышение и полную ставку, а Саше нужно было идти в первый класс. Я хотел, чтобы в этот период рядом была мама, а не бабушки.

Не знаю, чем бы закончилось дело, но оказалось, что Ира снова беременна. Она ушла в декрет, потом вышла на удаленку с небольшой, но стабильной зарплатой.

Серьезные проблемы начались у нас три года назад, когда мальчишки подросли, а жена вдруг решила, что ей надоело работать из дома и хочется делать карьеру. Бабушки по-прежнему были на подхвате, поэтому я уступил. Кроме того, у меня на работе начались проблемы и денег стало не хватать. Но месяц назад, как гром среди ясного неба, Ире предложили повышение с зарплатой больше, чем моя. Пусть всего на 20 тысяч, но сам факт!

Как можно уважать мужчину, который получает меньше тебя? И как он сам сможет себя уважать?

Я пообещал жене, что найду другую работу, чтобы денег в доме стало больше, но она ни в какую. Говорит, что это все ерунда, все равно бюджет общий, какая разница, кто сколько вложил. Но я-то видел такие пары: сначала все равно, потом женщина начинает ставить условия и решать, на что тратить деньги, потом заявляет, что рядом с ней не мужик, а альфонс. Для меня повышение жены равно разводу, и я просто не могу допустить, чтобы семья, которую мы строили все эти годы, развалилась.