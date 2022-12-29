9 добрых новогодних фильмов для семейного просмотра

Когда Новый год и Рождество уже на носу, а праздничного настроения нет, найти его можно в добрых и трогательных семейных фильмах. «Газета.Ru» сделала подборку таких картин.

«Клаус», 2019, Испания, Великобритания, США

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Добрая история от мультипликаторов из Испании, Великобритании и США о начале традиции дарить подарки в рождественскую ночь.

В нем утверждается банальная, но важная мысль: даже маленький хороший поступок способен вдохновить других делать добро. Даже если речь о жителях города Смеренбурга, которые десятилетиями пребывают во вражде без какой-либо причины. Зрители видят трансформацию сразу нескольких персонажей, которые из посредственных и озлобленных превращаются в участливых и наполненных радостью героев.

Зимние истории от «Горы Самоцветов», 2005-2021, Россия

close 100% Кадр из мультфильма «Горы Самоцветов»

«Гора самоцветов» — мультипликационный сборник, в который вошли более 80 серий. Каждая серия — отдельный мультфильм (длится около 13 минут), в котором рассказывается легенда или предание одного из народов России. Как минимум пять мультфильмов (собраны в зимнем сборнике на YouTube) — это зимние сказки об укладе эскимосов, хантов и манси, ительменов, а также нескольких народов Средней полосы.

Мультфильмы отличает самобытность, продуманный и незатянутый сюжет, красивая графика, большое внимание и уважение авторов к деталям жизни народов.

«Привет, бабульник!», 2020, Россия

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Российский короткометражный мультфильм о восьмилетней Машуне, которую родители «подкидывают» на Новый год бабушке, Аде Петровне. Праздник придется встречать в компании черного кота, моли и нескольких «девчонок» из молодости бабушки. Вечер обещает стать самым скучным в году, так как развлекать будут Петросян, а на ужин ждет дрожащий холодец... Но тут в гости приходит Дед Мороз. А дальше начинается что-то невообразимое — не вполне понятно, сон это, фантазия или реальность. Но самый скучный праздник превращается в вечеринку мечты, ту самую, о которой и мечтала девочка.

«Щелкунчик и мышиный король», 2004, Россия

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Российский мультфильм 2004 года о Щелкунчике и Мышином короле, в котором последний предстает скорее смешным и неуклюжим, нежели злым врагом, как это было в сказке Гофмана. Поэтому сказку можно показывать даже самым маленьким зрителям, не опасаясь, что они испугаются.

Авторы картины незначительно отходят от классического сюжета сказки, впрочем, сохраняя главную идею: любовь и преданность друзей – вот что такое настоящее чудо.

«Чебурашка. Секрет праздника», 2020, Россия

close 100% Кадр из мультфильма «Чебурашка. Секрет праздника»

Душевный новогодний мультфильм с любимыми советскими персонажами. Чебурашка все такой же милый, Крокодил Гена – серьезный и справедливый, а Шапокляк с крысой Ларисой – хитрые и вредные.

Сюжет традиционно закручен так, что Шапокляк пытается испортить всем праздник, но у нее ничего не выходит. Зритель понимает, что секрет Нового года совсем не в украшениях, елках, угощениях, а в проявлении доброты по отношению друг к другу, улыбках, чувстве общности и радости, которую можно создать без дополнительной мишуры.

«Снежинка», 2013, Россия

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Короткометражный российский фильм (можно посмотреть на YouTube) о знакомой каждому родителю ситуации – конфликт в детском саду на почве подготовки к новогоднему выступлению. Споры из-за распределения ролей и костюмов ведут к тому, что утренник не состоится. Но маленькая и мудрая девочка спасает праздник с помощью доброго слова и намерения.

«Черная молния», 2009, Россия

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Российский семейный фильм, который транслирует идею: важно думать не только о себе, но замечать, что происходит вокруг, и посильно помогать тем, кто нуждается в помощи.

Действие картины разворачивается в новогодней столице. Москвич Дима получает от отца на 21-летие старую «Волгу». Студенту экономфака МГУ такой подарок не по статусу. Парень стесняется машины, пока не узнает, что на самом деле его «Волга» — секретная разработка советских ученых и она умеет летать.

Дима использует чудоавтомобиль для работы курьером и баловства, пока не сталкивается с человеком, который пытается украсть из машины устройство, позволяющее ей летать, и использовать его в корыстных целях. Юноше ничего не остается, как противостоять злодею. Придется сорвать его планы, но для этого студенту придется стать настоящим супергероем.

«Семьянин», 2000, США

close 100% Кадр из фильма «Семьянин»

Светлый фильм с рождественской атмосферой на тему «что было бы, если...». Благодаря Санте у главного героя картины, богатого и успешного холостяка, появляется шанс взглянуть, какой бы могла быть его жизнь, если бы он предпочел карьере семью. Из мира глянца, одиночества, где приходится рассчитывать только на себя, герой попадает в мир теплой и принимающей семьи. В конце картины ему предстоит определиться, хочет ли он остаться в роли любящего мужа и отца или же вернуться к прежней жизни.

Картина стоит в одном ряду с такими фильмами, как «День Сурка» и «Неспящие в Сиэтле», и доказывает, что чудеса случаются!

«Бесконечная история», 1984, Германия

close 100% Кадр из фильма «Бесконечная история»

Строго говоря, этот фильм вряд ли можно отнести к новогодним или рождественским, но в нем царит атмосфера волшебства. События разворачиваются в двух мирах: реальном и фантастическом. В сказочной стране живут великаны, говорящие драконы, сфинксы, есть принцессы и воины.

Современных детей не удивить спецэффектами, которые производили вау-эффект в начале 90-х, но им будет близок добрый и необычный мир, где правит фантазия. А взрослые за просмотром этой картины смогут ненадолго перенестись в свое детство, где у воображения не было границ.