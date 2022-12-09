Тест: как занимались сексом в Средневековье

Благородные рыцари, прекрасные дамы, а также воспевающие любовь и подвиги трубадуры… Кажется, что Средневековье со всех сторон окутано романтикой. Однако многие историки готовы с этим поспорить. Как бы там ни было, секс в эту эпоху все же существовал, и потомки жителей этой эпохи – неоспоримое тому доказательство. Как занимались сексом в Средние века? Проверьте свои знания или интуицию в тесте «Газеты.Ru»!