«Нет ничего постыдного в том, чтобы разнообразить свою сексуальную жизнь». Интервью с певцом Ромой Жуковым

В этом году певец Рома Жуков принял участие в съемках проекта «Суперстар». Несмотря на то, что после пятого выпуска артист покинул шоу, он не жалуется на недостаток творческой деятельности. У него много концертов и планов на следующий год. «Газета.Ru» пообщалась с артистом и расспросила его о карьере, шестерых детях, отношениях с супругой Ольгой.

— На прошлой неделе стало известно, что вы покинули проект «Суперстар». В недавнем интервью для «Вокруг ТВ» вы признались, что даже немного обрадовались этому факту. Наверняка сейчас у вас появилось больше свободного времени, чем заполните его?

— На самом деле у меня вообще нет свободного времени. Вчера был концерт в Новомосковске, сейчас в Мичуринске. У меня плотный график выступлений, я гастролирующий артист. Конечно, из-за сложившейся ситуации в нашей стране концертов стало немного меньше, но в основном выступления есть. Люди приходят, у меня полные залы. Вот сегодня выступаю в Мичуринском драматическом театре, аншлаг, билетов нет. У нас дискотека СССР. Выступаем с Сережей Васютой, с «Каролиной». Мы часто ездим в таком составе по России с концертами. Так что я не жалуюсь.

— Вы ездите с концертами в качестве сольного артиста или выступаете вместе с другими звездами 90-х?

— Да, в основном это дискотеки 90-х, выступления в клубах, ресторанах, где-то на корпоративах, днях рождения. В общем, везде! В марте приглашают в Ульяновск, там будет сольный концерт. Но в основном сборные концерты.

close 100% Шоу «Суперстар!»/НТВ

— Многие звезды 90-х, например ваша коллега Ирина Салтыкова, с которой я недавно общалась, считают, что в настоящее время не нужно выпускать новые песни, ведь зрители и поклонники хотят слышать старый репертуар. Вы согласны с этим мнением?

— Я с ней не согласен. Я с удовольствием исполняю на концертах новые песни, которые очень хорошо заходят. Даже тем, кто их ни разу не слышал. Ну как новые? Три-четыре года назад были выпущены. Получаю достаточно восторженные комментарии, мне это очень приятно.

— То есть на ваш взгляд артисту важно развиваться, показывать новый репертуар, а не жить прошлым?

— Вы знаете, артисты бывают разными. Для меня это важно, а для некоторых артистов, а я их знаю достаточно много, нет. Каждому свое. Мне нужно постоянно раскрываться, выплескивать свою энергию в музыке, текстах. Например, сейчас я помогаю своей жене Ольге с записью новых композиций. То есть творческий процесс кипит.

— Ольга планирует вместе с вами спеть?

— Мы думаем, да. Хотим записать дуэт на одну из моих песен. Оля часто стоит во время концертов у меня на «бэке», на клавишах и на микрофоне. И сама иногда исполняет что-то. Но у нее пока только две песни записаны.

— Ваша самая известная песня «Я люблю вас девочки, я люблю вас мальчики» вышла в 1989 году. Как вы думаете, в свете последних событий, связанных с запретом пропаганды ЛГБТ, не попросят ли вас ее не исполнять?

— Если бы эта песня была написана сегодня, то, возможно, были бы какие-то инсинуации. Но поскольку этой композиции через пару лет исполнится 35 лет, то все прекрасно понимают, что тогда и в голову никому не могло прийти о таком смысле.

Эта песня о любви артиста к зрителю, своим поклонникам. И это все прекрасно понимали. Поэтому композиция так популярна до сих пор.

— Если, например, вам скажут поменять строчку «Я люблю вас мальчики», вы на это пойдете?

— Нет, ну зачем? До этого на вряд ли дойдет, хотя, конечно, в наше время возможно все. Надеюсь, что этого не случится.

— До своего сольного творчества вы являлись клавишником группы «Мираж». За много лет группа сменила несколько составов. Как относитесь к нынешней деятельности группы «Мираж»?

— Я специально не слежу, но мы очень часто вместе работаем. Буквально сегодня мы общались на концерте с директором «Миража» Андреем Маликовым. Когда вижусь, всегда рад встрече и с Маргаритой Суханкиной, и Натальей Гулькиной, и Светой Разиной, и Ирой Салтыковой. Со всеми, кто участвовал в этом проекте. Сейчас «Мираж» — нормальный профессиональный коллектив, в состав которого входят Катя Болдышева и Леша Горбашов. Очень часто общаюсь с автором песен группы «Мираж» Валерием Соколовым.

— Вы вообще следите за творчеством коллег, которые начинали с вами в 90-е? Кого можете похвалить, а кого поругать?

— Я никого не собираюсь ни ругать, ни хвалить (смеется). Я рад за новые песни Саши Айвазова. Конечно, всегда радуюсь больше, чем огорчаюсь.

— Как относитесь к тому, что многие звезды 90-х записывают дуэты с блогерами?

— Это прекрасно! Мне лично тоже очень интересно. У меня есть дуэт, например, с Настей Волочковой. Хотя ее сложно назвать блогером... Но я бы с удовольствием с кем-то посотрудничал. Я за любой кипиш, кроме голодовки, как говорится.

— За музыкой каких исполнителей вы сейчас следите? Это артисты старой школы или кто-то современный?

— Я люблю хорошую музыку. Я слушаю и Аню Sti, и Мари Краймбрери — все заходит. С удовольствием включаю радио погромче в машине и слушаю. Люблю ретро, под настроение.

— Что больше трогает: старая музыка или новая?

— Это совершенно разные форматы. Если старая музыка вызывает ностальгию, то новые песни вызывают восхищение, удовольствие, эйфорию.

close 100% ladyzhukova_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

— Вы упомянули в нашей беседе вашу супругу Ольгу. Помимо музыкальной карьеры, я знаю, что она еще занимается бизнесом и вместе с вами владеет секс-шопом. Как вы пришли к этой бизнес-идее?

— Да, Ольга занимается этим магазином. Это наш семейный бизнес. Его часто называют секс-шопом, что совершенно неверно. Это не секс-шоп, а бутик для укрепления семьи Pink Rabbit by Zhukov's. В основном это товары для взрослых, но магазин считается 0+, так как есть и рюкзаки, и одежда и игрушки для детей.

— А почему вас вообще заинтересовала эта тема?

— Изначально мы с женой думали открыть салон красоты, но это немного сложный бизнес. В то же время нам часто дарили продукцию магазина «Розовый кролик» и сами мы там бывали, и в итоге, когда думали какой бизнес создать, решили купить франшизу этого магазина, тем более мы знали основателя бренда Максимилиана Лапина. А салон красоты пришлось бы открывать с нуля, а это всегда рискованно.

— Наверное есть какая-то глобальная идея у бизнеса: уменьшить количество разводов, например?

— Если говорить о морали, то мы хотим сказать, что полезно использовать подобные девайсы для разнообразия семейных отношений, если у кого-то страсть в браке угасает. И также мы хотим показать людям моего возраста, которые родились в СССР, что в секс-игрушках нет ничего плохого.

В СССР секса не было, хотя на самом деле был, просто о нем не говорили. Нет ничего постыдного в том, чтобы разнообразить свою сексуальную жизнь.

— Как вы верно сказали, у многих советских людей есть табу на секс-темы. Вы тоже родом из СССР. Как вы пришли к раскрепощению и свободе в обсуждении подобных тем?

— Я считаю себя достаточно современным человеком, несмотря на то, что мне 55 лет. Потом я очень много лет прожил за границей, я это все видел еще в 90-е. Так что мне все это далось гораздо легче. Многие люди за границу за всю жизнь не выезжают из своих городов, а мне удалось по всему миру покататься.

— Плюс молодая жена, наверное, помогает…

— Да, от этого факта не отвертеться. Жизнь семейная кипит! Я все это с большим удовольствием принимаю.

— Вы говорили в одном из интервью, что у вас с первой супругой не было «безумной любви». А со второй супругой такие чувства есть? Отношения с Ольгой иные?

— Отношения, конечно, отличаются. Как небо и земля. Мы с Ольгой счастливы и слава Богу. Мы во всем совпали, получаем от отношений друг с другом удовольствие.

— Связано ли это с разницей в возрасте, или вы просто встретили человека, который вам подходит?

— Скорее второе. Я встретил нужного человека. Плюс у нас совпали менталитеты. Если с первой женой у нас этого не было, то со второй все в порядке.

close 100% zhukovroma_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

— Есть ли сейчас среди коллег, друзей, те, кто осуждает вас за брак с Ольгой? Или таких людей уже нет?

— Были, конечно. Но я не хочу эти моменты вспоминать. Говорили, что я детей бросил. С детьми мы общаемся ежедневно по телефону, по видеосвязи. Я к ним стараюсь заезжать как можно чаще. Недавно провели время в парке развлечений.

Когда коллеги и друзья поняли, что никого я не бросил, они приутихли в своих суждениях. Ведь видят, что я в соцсетях часто выкладываю фото с детками, что я с ними общаюсь. Я помогаю финансово: старшей дочери оплачиваю обучение, старший сын вообще с нами живет третий год. Я думаю, что люди все видят, не глупые. Если раньше что-то и говорили, то сейчас об этом не вспоминают и нормально со мной общаются.

— Вы живете в Москве, но раньше жили в Сочи. Не жалеете, что пришлось переехать? Или вы планируете перебраться обратно?

— Вот зимой может быть переедем на время в Сочи. А так Москва — центр жизни. Здесь находятся места, связанные с моей деятельностью: телестудии, концертные залы, площадки. В Сочи мне приятно возвращаться, но это бывает не так часто. Пока желание не совпадает с возможностью. Приходится жить в Москве. В Сочи у меня был ресторан, но мы с партнером расстались и переехали с Ольгой в Москву. Мы бы с удовольствием купили что-то на юге. Будем идти к мечте.

— Какие планы на Новый год? Где его проведете?

— Первого января у меня уже запланированы два концерта в Москве. Новогоднюю ночь я отмечу дома, а первого числа мне на работу. Третьего января я участвую в дискотеке СССР в «Колизей Холл».

— То есть погулять 31 декабря не удастся?

— Слушайте, у нас каждый день гуляния! Хочется поработать. Сейчас жду предложения от заказчиков, может, удастся выступить на корпоративе в новогоднюю ночь.

— Какие у вас творческие планы в ближайшем будущем?

— Мы планируем с Ольгой сделать дуэт, а еще есть несколько идей для сольных песен. Хочу снять креативный видеоклип, но это будет зависеть от материала. Пока непонятно, на какую песню будет видео.

— Может быть, даже удастся пригласить поучаствовать в видео вашу подругу Настю Волочкову?

— Да-да! У нас, кстати, с Настей есть совместная песня «Ты моя вселенная». Мы планировали с ней сделать видео, но не получилось из-за ситуации на Украине. Мы думали снимать клип в Киеве. Пришлось отложить.

— А почему в Киеве?

— Там живет очень хороший режиссер Елена Винярская, с которой я до этого работал, и с Настей она тоже работала. Сейчас понятно, что ни о каком Киеве речи быть не может. Но, возможно, мы в другом месте снимем.

— После СВО отказалась ли Елена с вами работать?

— Нет, такого нет. Мы в нормальных отношениях. Просто логистически это сложно.

— То есть, несмотря на начавшиеся события, она не прекратила сотрудничества с российскими артистами?

— Я не знаю, как насчет других артистов, но с нами поработать пока возможности нет.

— 2022 год был непростым для многих в психологическом плане. Что бы вы посоветовали вашим поклонникам, слушателям, тем, кто хочет сберечь свое эмоциональное состояние в новом году?

— Смотреть меньше новостей, слушать больше музыки, и, если человек понимает, что от него ситуация не зависит, просто стараться об этом не думать. Надо себя ограждать от негатива, что в принципе я и делаю. Мы, артисты, сейчас дарим людям радость. Луч света в темном царстве. Приятно ощущать себя частью этого луча.