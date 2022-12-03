Рожать или идти на аборт: что делать, если у плода обнаружена патология

Что делать, если во время беременности будущая мать узнает о патологии плода? Перед этим сложным выбором оказываются многие женщины. О том, как разобраться в своих чувствах и принять правильное решение для своей семьи, «Газете.Ru» рассказали психологи.

«Это выбор, в котором за каждое из решений она заплатит свою высокую цену»

Елена Гончарова, семейный психолог, член Российского Психологического Общества:

– Когда женщина узнает диагноз, она соприкасается с огромным клубком чувств: гнев, обида, вина, стыд, разочарование, надежда, попытка найти ответ на вопрос, почему именно с ней это произошло. Она становится перед выбором: сохранить или прервать беременность.

Это выбор, в котором за каждое из решений она заплатит свою высокую цену.

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Основной страх, с которым соприкасается женщина – это осуждение окружающих.

Выбирая прерывание беременности, женщина нередко испытывает вину за свое решение. Чем больше срок, тем сильнее это чувство. Особенно, если в семье уже растет ребенок. Кстати, в этот момент может возникнуть страх расплаты за решение, словно кто-то должен быть наказан. Это магическое мышление, но оно в будущем может повлиять на качество жизни самой женщины и ее детей.

Выбирая сохранение беременности, женщина избегает вины, но рискует столкнуться со стыдом, страхом и чувством беспомощности.

Нередко женщина боится поделиться диагнозом с родными, понимая, что может столкнуться с недоумением, осуждением и отсутствием поддержки в решении.

Здесь же возникает стыд, словно именно она виновата в диагнозе ребенка, именно из-за нее у него возникла патология. В этот момент очень важна просветительская деятельность врача, поддержка близких и помощь психолога.

Чувство беспомощности становится частым спутником осмысления, что предстоит сделать для ребенка, какой курс реабилитации пройти, насколько качество и образ жизни изменятся. Поэтому не эмоции, а рациональный взгляд на способность справиться с предстоящими сложностями должен лечь в основу конечного решения.

Некоторые женщины сохраняют беременность с мыслью о возможности после родов определить ребенка в специальный интернат. Это решение не менее сложное и вызывает те же противоречивые чувства, что и два других.

Чтобы ощущать себя стабильно и не проваливаться ни в одно из перечисленных чувств, важно удерживать свой фокус внимания на своем решении, как единственно правильном для себя в данный момент времени.

Нет ни одного человека, кто знает лучше, чем сама женщина, как поступить. Цена, которую ей предстоит заплатить, только ее; ответственность за решения предстоит нести только ей и отцу ребенка.

«Родить вполне может быть осознанным шагом, ведь заболеть может и родившийся ребенок»

Владимир Зуев, семейный психолог:

– Ребенок с особенностями развития имеет право на жизнь и право стать чудом для родителей и окружающих. Конечно, в данном вопросе практически невозможно дать совет: ситуация глубоко личная.

Самой оптимальной поддержкой будет беседа с женщиной о том пути, который ждет ее в случае сохранения беременности. Но не с позиции «сгущения красок» в негативном контексте, а обсудить: что это за заболевание, какая поддерживающая социальная и медицинская программа существует в таких случаях, на кого она может опереться, насколько она готова принять факт, что дальнейшая ее жизнь принимает другой вектор.

Со своей спецификой, но все же это материнство. И это вполне может быть осознанным шагом. Ведь заболеть может и уже родившийся ребенок.

Какая стратегия родителей будет тогда? Хорошо проговорить о страхах, волнениях женщины.

При всем этом она должна знать, что может рассчитывать на поддержку психолога при ЛЮБОМ ее решении.

Здесь выбор в любом варианте – ответственный, трудный. Отсюда и необходимость сопровождения психологом семьи женщины – от момента обращения до момента снятия актуальности вопроса.

В моей практике я встречал немало семей, чья жизнь приобрела позитивный и благословенный характер после рождения особенного ребенка. Спустя 20 лет уже можно измерить, что эти дети проживают особенную жизнь, привнося человечность и милосердие своим родителям.

«Любое решение в этой ситуации будет верным, так как оно подкреплено переживаниями и размышлениями»

Ольга Романив, семейный психолог:

– В такой ситуации люди взвешенно относятся к принятию решения, потому что на кону жизнь их ребенка и их собственная жизнь. Они анализируют свои финансовые возможности, потому что лечение, дорогостоящие препараты, последующая реабилитация лягут на плечи родителей. Нельзя не сказать о физических и психологических возможностях, потому что маленький ребенок с особенностями развития требует постоянного внимания, заботы на гораздо более длительный период, в некоторых случаях даже на всю оставшуюся жизнь.

Есть очень много примеров, когда мамы, несмотря на поставленный предварительный диагноз, сохраняли детей. Если в какой-то момент стресса или усталости они и жалели о своем решение, мы об этом никогда не узнаем, потому что в своих детей они вложились по максимуму. И они счастливы, что приняли правильное решение.

Но правильное решение в данной ситуации – понятие относительное. Потому что оно принимается индивидуально каждой семьей и каждой мамой в отдельности. Ведь именно на ее хрупкие плечи ляжет весь основной груз ответственности.

Поэтому никаких однозначных ответов или советов на тему рожать или не рожать ребенка, у которого были выявлены какие-либо генетические отклонения, нет и быть не может.

Любое решение в этой ситуации будет верным, так как оно подкреплено душевными переживаниями и тягостными размышлениями о здоровье и судьбе будущего ребенка.

Надо понимать, что это ситуация, в которой придется рассчитывать в первую очередь на себя, и хорошо, если рядом есть близкие – муж, родители, старшие дети. Это хорошее подспорье, особенно в том случае, если вас в вашем решении целиком и полностью поддерживают. Но в жизни приходится сталкиваться с разными историями. Отсюда вытекает один совет: все тщательно взвесить и принять то решение, о котором вы никогда не должны пожалеть.