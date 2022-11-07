«Сидит в наушниках, отвернувшись в окно»: должен ли ребенок уступать место в транспорте

В советское время стремление ребенка уступить старшим место в транспорте не только свидетельствовало о хорошем воспитании, но и считалось социальной «обязанностью» мальчиков и девочек. А должны ли проявлять подобный жест уважения современные дети и зависит ли это от возраста и пола ребенка? Своим мнением с «Газетой.Ru» поделились четыре психолога – как женщины, так и мужчины.

«Мальчику следует уступать место женщинам любого возраста»

Михаил Хорс, эксперт телеканала «МУЛЬТ», психолог, писатель, лауреат премии «Золотая Психея»:

– Следует показать детям, что это не безальтернативная обязанность, а возможность делать добрые дела. По крайней мере, одна из возможностей.

Важно, чтобы у ребенка не сформировалось мнение, что все взрослые априори лучше его. То есть мы сообщаем ему о возможности сделать доброе дело, но не принуждаем.

С какого возраста уступать место? Это зависит от того момента, когда ребенок самостоятельно начинает ездить в транспорте.

Я за то, чтобы мальчики уступали место в транспорте женщинам, а пожилым людям стоит уступать место независимо от пола.

Для чего нам нужно воспитывать эту привычку – уступать место женщинам независимо от их возраста? Для того, чтобы у мальчиков психологически не путался статус женского и мужского. Сначала попустительствуем сближению мужчин и женщин, уравнивая их права, размывая между ними разницу, а потом удивляемся, почему у нас мужчины не хотят создавать семью и нести ответственность. Все начинается с мелочей.

Конечно, не стоит навязывать ребенку совершение таких поступков, но важно объяснить ему, что мальчик априори сильнее, чем девочка, и это важная часть жизни.

«Ребенок старше 7-8 лет уже может уступить место пожилым людям, беременным женщинам, маленьким детям»

Юлия Токарчук, психолог, научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ:

– В раннем и дошкольном возрасте дети, передвигаясь на общественном транспорте, должны сидеть – в силу того, что они еще не способны полноценно управлять своим телом во время движения в транспорте. В противном случае при резком или неожиданном торможении ребенок может упасть и получить травмы.

В младшем школьном возрасте опорно-двигательный аппарат уже более развит, но костная система все еще достаточно хрупкая. Однако координация движений, скорость реакции и умение держать равновесие уже позволяют детям младшего школьного возраста ездить стоя, заняв при этом максимально безопасное положение и держась за поручни.

Поэтому ребенок семи-восьми лет уже вполне может уступить свое место пожилым людям, беременным женщинам или более младшим детям. Это поможет привить ему уважение к другим людям.

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«Пусть и девочки понимают, что есть другие «королевы жизни», которым нужно уступить место»

Владимир Зуев, семейный психолог:

– Я, как современный родитель, могу вспомнить несколько больших скандалов в общественном транспорте из-за разности культур и мнений.

Конечно, ребенок старше 12 лет должен быть научен почитать взрослых. Есть важнейший принцип древности: «Перед лицом старца вставай». Хотя однажды в автобусе моей девятилетней дочери грозно повелела встать одна «добрая старушка». Не все знают, что по правилам перевоза детей в общественном транспорте ребенок до 12 лет должен иметь выделенное место.

Общественное место – это перекресток культур и воспитаний, это тренажер почитания старших. А где еще современный ребенок научится понимать, что он не «центр Вселенной».

Хорошо, когда с 13-летнего возраста подросток «подскакивает» и уступает место «седине», а не сидит в наушниках, отвернувшись в окно и имитируя, что неожиданно заснул.

Подобные ситуации являются для ребенка возможностью для формирования. Половое различие в данной ситуации ни при чем – пусть и девочки понимают, что есть и другие «королевы жизни», только уже уставшие, которым нужно уступить место.

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«Уступать место старшим, тем, кто болен, или тем, кто слабее, – норма для здорового общества»

Наталья Лукьянова, психолог:

Социокультурные нормы сильно поменялись в течение последних 20-30 лет.

Несмотря на то, что мы живем в достаточно традиционном обществе, многое меняется на уровне ментального, физического и эмоционального развития. Например, сейчас начало пубертата обозначается возрастом восьми-девяти лет, а еще 30 лет назад речь шла о 10-11 годах. Не говоря уже о более далеком прошлом. То есть физическое взросление, обусловленное гормональными изменениями, может и стало быстрее развиваться, но при этом период детства стал гораздо длиннее, чем раньше. Поэтому и возникает дискуссия о том, с какого возраста и почему ребенок должен уступать место старшим.

С точки зрения культуры воспитания, примерно с 10 лет ребенок может быть физически достаточно устойчивым и крепким (обусловлено формированием ЦНС и костного аппарата), чтобы уступать место людям пожилого возраста.

Прежде всего, необходимо соблюдать правила и нормы перевозки пассажиров, которые приняты в нашей стране и на забывать о безопасности детей и пожилых людей. С этой точки зрения, ребенка можно держать на руках, пока это возможно.

Если говорить о культурологических особенностях, то приучать ребенка уступать место старшим, тем, кто болен или тем, кто слабее – абсолютная норма для здорового общества.