«Советские детские книги проигрывают современным по всем пунктам»

Недавно увидела текст о том, нужны ли советские мультфильмы современным детям. Как и автор, я не отношусь к тем людям, которые считают, что со времен их детства ничего хорошего не придумали и продолжают пичкать детей устаревшими историями.

Только проверенные книги

Предвосхищая возмущение «да на старых книжках мы людьми выросли», скажу, что я как раз тот человек, который рос на произведениях Волкова, Гайдара и Носова. Я регулярно приносила из местной библиотеки пачки книг и буквально «проглатывала» их.

Мой читательский дневник был самым толстым в классе, а учительница ставила меня в пример всем детям.

О советской классике у меня оставались самые теплые воспоминания – до тех пор, пока я не перечитала ее во взрослом возрасте.

Когда Даня только родился, я начала собирать домашнюю библиотеку. Покупала то, что любила когда-то сама: и новые издания, и букинистику, и переизданные в старом оформлении знакомые книги. Предвкушала, как мы будем разучивать Барто и Чуковского, а позже – вместе замирать, читая о приключениях Элли или Электроника, как станем смеяться над историями о Незнайке.

Мама, мне скучно

Первые сомнения у меня зародились, когда двоюродная сестра подарила маленькому Даньке переводную книгу про голодную гусеницу современного модного издательства – такой успех Барто с Чуковским и не снился. После этого я купила еще несколько современных книжек и должна была признать, что они нравятся ребенку куда больше.

Но настоящим откровением для меня стало чтение любимого «Волшебника Изумрудного города». В некоторых местах Данька откровенно зевал – уж больно затянутая и нравоучительная оказалась книжка.

В «Незнайке» меня удивило другое – агрессивное отношение, как сейчас бы сказали, буллинг, в адрес главного героя и снова бесконечные нравоучения. Казавшиеся смешными рассказы про школьников поразили морализаторством и «картонными» персонажами: хулиган, которого надо перевоспитать, занудная отличница, справедливый учитель.

close 100% Freepik.com

Гарри Поттер вместо октябрят

В качестве эксперимента я купила сыну первый том «Гарри Поттера» и это был полный восторг. Он слушал историю, раскрыв рот, а после окончания попросил купить все книжки. Оказалось, что истории Рика Риордана про богов-олимпийцев гораздо веселее мифов Куна, а Мария Парр – в миллион раз лучше Гайдара.

А главное, эти книги по-настоящему добрые и смешные, учат любить, дружить и быть собой, а не ходить строем.

Я поняла: советские детские книги проигрывают современным по всем пунктам.

Теперь я убеждена, что любить старые книги можно в двух случаях – из упрямства, что раньше трава была зеленее, и если слаще морковки ничего не ел, а увлекательнее Незнайки ничего не читал. В остальных случаях хорошо бы расширить горизонты и понять, что со времен нашего детства появились новые книги и мультфильмы. Ну или дальше убеждать себя, что лучшее лакомство – это хлеб с вареньем, лучшая игрушка – железный конструктор, а лучшая книжка – «Сказка о Мальчише-Кибальчише».