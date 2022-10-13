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Черепахи облетели Луну раньше американцев: угадайте верный факт о космосе

Проверьте ваши знания о космосе и узнайте новое о тех, кто его покорял

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РИА Новости
Если вас манят тайны Вселенной и вы каждый раз, вглядываясь в бездну звездной ночи, думаете, есть ли жизнь на других планетах, то вам точно понравится новый тест на «Газете.Ru». Его подготовили эксперты Летней космической школы – растущего сообщества энтузиастов космонавтики и партнер школы в 2022 году, БФ «Эмпатия» Михаила Шелкова.

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