Черепахи облетели Луну раньше американцев: угадайте верный факт о космосе

Если вас манят тайны Вселенной и вы каждый раз, вглядываясь в бездну звездной ночи, думаете, есть ли жизнь на других планетах, то вам точно понравится новый тест на «Газете.Ru». Его подготовили эксперты Летней космической школы – растущего сообщества энтузиастов космонавтики и партнер школы в 2022 году, БФ «Эмпатия» Михаила Шелкова.