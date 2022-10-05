Альтернатива нервотрепке с ЕГЭ. Почему школьникам не надо гнаться за высокими баллами

Выбор предметов для ЕГЭ, подготовка к экзаменам, дни открытых дверей в вузах – так у одиннадцатиклассников проходит последний год в школе. Будущие абитуриенты делают один из главных выборов, а через несколько лет, не доучившись, могут отчислиться с последних курсов. В чем причина такого решения и почему оно кроется еще в выборе предметов, по которым школьник собирается сдавать госэкзамены, рассказал в своей колонке для «Газеты.Ru» преподаватель и ответственный секретарь приемной комиссии Института гуманитарных наук Московского городского педагогического университета МГПУ Павел Лакаев.

Обратная сторона доступного образования

ЕГЭ задумывался как возможность для подростков со всей России поступить в крупные вузы на желаемую специальность, нужно только сдать экзамены.

Сейчас же приемная комиссия наблюдает другую ситуацию — школьники подают документы сразу на множество направлений подготовки. Даже представить трудно уровень тревоги у подростка, который сначала подает документы на 20-30 направлений, а затем в конце приемной кампании находит себя в 10-15 рейтинговых списках и ему нужно определиться, куда подать оригинал аттестата.

В итоге абитуриент принимает решение, руководствуясь не своими предпочтениями, а баллами — выбирает то направление, куда больше вероятности поступить на бюджет.

Мы наблюдаем тенденцию, когда человек идентифицирует себя не как будущего профессионала в любимом деле, а по ЕГЭ — я сдал экзамены по русскому языку, обществознанию и истории, поэтому подаю документы туда, где требуются эти предметы. Профессии при этом могут быть даже не из одной сферы — юрист, историк, педагог. Подросток может быть изначально не сильно уверен в своем выборе, но когда он руководствуется таким принципом, то запутывается еще больше. Это большая проблема.

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Провальная тактика «поступлю, куда берут»

Тактика выбора будущей специальности только по сданным предметам и проходным баллам эффективна на этапе поступления, но во время учебы студенты, попавшие в вуз таким образом, чувствуют апатию, нежелание учиться, раздражение. Бывает, что они не выдерживают нагрузки, необходимости заниматься неинтересными им дисциплинами и отчисляются на третьем и даже на четвертом курсах.

Хорошо, если за это время не появилась ненависть к учебе, и молодой человек, пересдав экзамены, идет в другой вуз.

Чаще встречается такая картина: отчислившийся решает никогда больше не учиться и не получать высшее образование.

Стоит ли идти на бюджет на нелюбимую специальность только ради того, чтобы оказаться в университете? Если подросток хотел стать журналистом, а учится на учителя русского языка и литературы, он не получит удовольствия от процесса обучения, в случае отчисления потеряет еще больше времени, сил, денег, чем если бы изначально пошел учиться платно или пропустил год после школы, чтобы подготовиться и сдать экзамены еще раз.

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Альтернатива нервотрепке с ЕГЭ

Отличной альтернативой подготовки к нескольким экзаменам может быть победа в олимпиадах, таких как Всероссийская олимпиада школьников или Московская олимпиада школьников, «Океан знаний» и другие перечневые олимпиады. За один учебный год старшеклассник может принять участие в нескольких интеллектуальных соревнованиях, и, если не достиг успеха, повторить попытку на следующий год.

Неважно, в каком классе школьник стал победителем – дипломы, начиная с восьмого класса, засчитываются при поступлении.

Почему это проще, чем сдать ЕГЭ на высокий балл? Для поступления без вступительных испытаний (только по результатам олимпиады) нужна всего одна победа по профильному предмету, а экзаменов сдают минимум три. К тому же ЕГЭ пишут только раз в жизни, а в олимпиадах можно участвовать каждый год, много лет подряд, и шансы на успех увеличиваются.

У школьника будет много времени, чтобы понять, в каких предметах у него получается добиться успеха, к чему больше лежит душа.

Кроме того, у абитуриента не будет нервного лета, когда нужно обновлять рейтинговые списки, искать, куда можно поступить, исходя из баллов, а не личных интересов.

Диплом олимпиады нужно подтвердить и сдать ЕГЭ по профильному предмету на минимум 75 баллов, зато к другим экзаменам можно даже не готовиться. К тому же, за поступление по диплому олимпиады вузы начисляют повышенную стипендию – у нас в вузе это около 20 тысяч в первый год обучения.

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Пассивные абитуриенты = пассивные студенты

Вторая проблема, связанная с поступлением — пассивность многих абитуриентов. Классическая картина: в приемную комиссию вместе с поступающим приходит вся семья. Мамы, папы, бабушки и дедушки вместо абитуриентов заполняют бумаги, выбирают, куда подать документы, разговаривают с сотрудниками, пока любимые дети сидят рядом и молчат.

Первое, что нужно сделать родителю: оставить ребенка в покое, ведь предстоит учиться, сдавать сессию, общаться с преподавателями ему, подростку, и он должен решать, куда ему поступать.

В приемную комиссию абитуриент способен приехать один, там достаточно специалистов, которые помогут с подачей документов, покажут нужный кабинет, объяснят разницу между специальностями. Родитель может быть рядом только в качестве поддержки.

Успешная сдача экзаменов — не самое важное в жизни. Когда родители давят на ребенка, они, в каком-то смысле, отнимают у него детство. Два года подготовки к сдаче экзаменов, если они выбраны не самостоятельно, покажутся пыткой, и после 11 класса подросток уже измучен, он не готов учиться.