«Советские мультфильмы – худшее, что можно показать современному ребенку»

Читательница «Газеты.Ru» рассказала, почему показывает ребенку мультфильмы Диснея и Миядзаки, а не «Приключения кота Леопольда».

Моему сыну восемь лет, мне – сорок. Я представитель того самого поколения, которое выросло на «добрых советских мультфильмах» и считаю, что хуже, чем они, развлечения для ребенка просто не придумаешь. И главное, я не понимаю, на чем основан этот миф о восхитительном советском кинематографе.

Миф такой стойкий, что даже я сначала поверила – скачала пятилетнему тогда Колюне все хиты: и «Чебурашку», и «Простоквашино», и «Мешок яблок» и еще десятки мультфильмов из собственного детства. Села смотреть вместе с сыном – и не поверила своим глазам.

Нравоучения и морализаторство

Причем сразу, в лоб, с размаху. Скучный положительный герой-резонер непременно побеждает и объясняет плохому, как надо. Но правильные, в общем-то, истины про важность дружбы и необходимость делиться выглядят настолько тоскливыми, что следовать им не хочется.

А еще в старых мультфильмах полностью отсутствует посыл о том, что можно быть индивидуальностью. Какое там, торчащий гвоздь всегда забивают. Поешь «какой чудесный я» – плохо, надо петь про всех. Носишь клеши и куришь – станешь посмешищем для Зайца и всех советских детей. Буллинг, против которого мы выступаем сейчас, там культивируется и поощряется до тех пор, пока «плохой» герой не раскается и не попросит прощения.

Инфантильные непонимающие родители

В самых известных мультфильмах родители изображены как глупые и капризные дети: и охающая мама Дяди Федора, и нелепый король из «Бременских музыкантов», и мама Наташи из «Домовенка Кузи».

В это же время папа диснеевской Русалочки жертвует собой ради дочери, а папа девочек из «Тоторо» Миядзаки хотя бы заботиться о них. Здесь же кроме «умница, дочка», ничего не дождешься.

close 100% Стоп-кадр из мультфильма «Трое из Простоквашино»

Плохая графика

Ну давайте начистоту – большая часть советских мультфильмов некрасивые и халтурно нарисованные, а некоторые – откровенно жутковатые.

Отдельная тема – мультфильмы кукольные.

Даже мы в СССР, на полном безрыбье, не хотели смотреть на странных косматых зайцев или человечков со стеклянными застывшими глазами.

И вы думаете, на них захотят смотреть современные дети?

Когда мы говорим, что «те» мультфильмы были лучше, кого мы обманываем? Вспомните, как пустели дворы, когда по телевизору показывали «Утиные истории» и «Чип и Дейл спешат на помощь»! Бежал ли кто-то так домой, чтобы посмотреть великий мультфильм «Бегемот, который боялся прививок»?

Кто из нас в девяностые в здравом уме выменял бы кассету с «Томом и Джерри» на «Котенка по имени Гав»? И зачем сейчас заставлять детей смотреть этот устаревший кошмар?

Если говорить о наших мультиках, есть много прекрасных современных, от «Фиксиков» до «Смешариков», а советский мультипликационный ужас давайте оставим в прошлом, вместе с бормашинами, рейтузами и молоком с пенкой. И никто не убедит меня, что «Тачки» или «Рапунцель» хуже «старой доброй классики».