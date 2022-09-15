«Я был негодяем»: эпатажные музыканты, ставшие примерными семьянинами

С рождением детей герои этой подборки отказались от вредных привычек и стали больше времени проводить с семьями. Например, о своем примерном поведении недавно на пресс-конференции рассказал лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров. А кто, так же как и он, поменял свое отношение к жизни? Читайте в материале «Газеты.Ru»

close 100% Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Музыкант связывал себя узами брака четыре раза. Его первая жена, Мария Исмагилова, родила Шнурову дочку Серафиму. Вторая супруга Светлана Костицына подарила солисту «Ленинграда» сына Аполлона. С третьей женой, Матильдой Шнуровой, у музыканта не было детей.

В 2018 году Сергей Шнуров женился на дочери уральского бизнесмена Валерия Абрамова – Ольге Абрамовой. В 2021 году она родила музыканту сына. В 2022 году Сергей Шнуров вновь стал отцом.

Женившись на Ольге Абрамовой, лидер группировки «Ленинград» стал редко посещать светские мероприятия, отказался от концертов и начал больше времени уделять семье. В начале сентября 2022 года Сергей Шнуров выступил перед журналистами на пресс-конференции, посвященной новому концерту «Ленинграда». Он признался, что за последние несколько лет его жизнь изменилась.

«С 2019 году у меня многое произошло, в основном события на личном фронте. Я последние года два-три живу в очень большой любви. У меня замечательная жена, двое детей, пять кошек, поющий щегол в клетке — мне настолько классно! И вот исполненный этим чувством решил, почему бы мне не поделиться радостью и не дать концерт», — цитирует слова музыканта издание StarHit.

Имена своих детей Сергей Шнуров не раскрывает. Музыкант рад вновь стать папой. Он считает, что родительство – самое главное в жизни.

«Это самое важное в жизни, остальное — побочный эффект. Мне очень нравится Ольга, очень нравятся малышки — я кайфую», — рассказывал Сергей Шнуров на пресс-конференции.

close 100% Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Долгое время певец был в отношениях с Кристиной Орбакайте. В 1991 году у них родился сын Никита. Однако в 1996 году пара распалась. В программе «Секрет на миллион» на НТВ Пресняков признавался, что причиной разрыва стали измены с его стороны.

«Я был хулиганом страшным. Я гулял, пропадал ночами и все такое», — рассказывал Владимир Пресняков.



В 2001 году певец женился на модельере Елене Ленской. Однако их брак продлился недолго. В 2005 году, еще будучи женатым, Владимир Пресняков познакомился с Натальей Подольской.

«Я был негодяем, как я думал. Я хотел, чтобы меня отовсюду уволили, мне нравилось быть таким плохим, жутким, конкретно козлищем таким. Первая фраза, которую я сказал Тусе, когда ее увидел: «Ну что, крошка, поплаваем в бассейне?» Уверен был, что мне дадут по лицу. Но получилось обратное», — вспоминал Владимир Пресняков в интервью для телеканала «Мир 24».

Наталья Подольская порвала с певцом, как только узнала, что он еще женат. Она признавалась в интервью телеканалу «Мир 24», что была сильно удивлена этому факту.

«Я обалдела, если честно. И мы тогда расстались на полгода», — говорила Наталья Подольская.

Спустя время Наталья Подольская и Владимир Пресняков снова стали встречаться. В 2010 году они поженились.

Владимир Пресняков рассказывал, что в браке с Натальей Подольской бросил пить.

«Я взял — и бросил. Ну, мне просто стало плохо от этого. Но не каждый может сам справиться. У меня произошло возвращение очень мощное на сцену, без которой я жить не могу», — делился Владимир Пресняков.

Сегодня звездная пара воспитывает двоих детей. В 2015 году у них родился сын Артемий, а в 2020 году — сын Иван.

close 100% therealguf/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В 2008 году рэпер Гуф женился на бизнесвумен Айзе Ай. В 2010 году у пары родился сын Сами. Однако в 2013 году Айза ушла от Гуфа и подала на развод. Причиной разрыва стали измены со стороны музыканта, а также его наркотическая зависимость. Об этом Айза рассказывала в шоу «Детектор» на канале «Пятница!».

«Это был 2013 год. Я была у подружек, Леша опять куда-то пропал, нам нечем платить за квартиру. Я сижу, и у меня дикое равнодушие, мне все равно. И тут заходит мой друг и говорит: «Айза, я больше не могу врать. Мне звонит Леша и просит денег на проститутку». Я встала, медленно подошла к шкафу, взяла мешки для мусора. Дала их подружкам и няне и сказала: «Собирайте мои вещи и вещи ребенка». Собрали все и уехали», — рассказывала Айза в шоу «Детектор».

После расставания с Айзой рэпер Гуф вновь женился. В декабре 2021 года он расписался в ЗАГСе с моделью Юлией Королевой. В мае 2022 года девушка родила от музыканта дочь. По словам Королевой, Гуф прекрасный отец и муж.

«Этот человек сделал все возможное, окружив меня любовью, заботой и счастьем еще до беременности. И во время нее, естественно. Вы любите его осуждать при любой возможности. Но какой он последние годы, знаю только я. И я его безумно люблю, спасибо тебе», — писала девушка в социальных сеях.

Гуф также общается со своим сыном от брака с Айзой. В своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) он часто публикует снимки и видео с Сами.

A$AP Rocky

close 100% Steve Vas/Global Look Press

Рэпер и певица Рианна были знакомы с 2013 года. Сперва они просто дружили, а в 2020 году стали встречаться. Некоторое время пара скрывала свой роман, однако в 2021 году официально объявила о своих отношениях. Музыкант дал интервью изданию GQ в мае 2021 года и назвал Рианну «любовью всей его жизни». Тогда же он признался, что ему нравится быть в отношениях.

«Намного лучше, когда у тебя есть та единственная, когда ты знаешь, что она — одна на миллион», — поделился A$AP Rocky.

Рэпер рассказал журналистам, что готов стать отцом. Он объяснил, что был бы потрясающим папой.

«У меня был бы замечательный ребенок. Очень», — рассказал рэпер.

В 2022 году Рианна и A$AP Rocky стали родителями — у них родился сын. В конце мая издание Dazed приводило слова музыканта об отцовстве. A$AP Rocky поделился тем, как он будет воспитывать своего ребенка.

«Я всегда буду напоминать своим детям никогда не терять воображение, даже повзрослев. Я не буду воспитывать «святого». Я просто хочу вырастить классного ребенка», — объяснял он журналистам.

До Рианны у A$AP Rocky было несколько непродолжительных романов. Он встречался с Игги Азалией и Кендалл Дженнер.

close 100% Imagespace/Global Look Press

Солист группы Maroon 5 в прошлом имел много романов. Он встречался с Джессикой Симпсон, Марией Шараповой, Кэмерон Диас. В 2012 году Левин познакомился с «ангелом» Victoria's Secret Бехати Принслу. Через некоторое время пара рассталась, однако в 2013 году вновь сошлась. В этом же году они объявили о своей помолвке, а в 2014 году поженились.

В интервью для «Шоу Эллен Де Дженерес» Левин рассказал, что ему нравится быть в браке. Он любит обращаться к Бехати Принслу, называя ее женой.

«Я никогда не думал, что мне понравится быть в браке. Я сейчас постоянно использую слово жена. Произношу его без причины. И мне это нравится. Я даже подписал в телефоне Бехати как жену», — цитирует музыканта издания US Weekly со ссылкой на «Шоу Эллен Де Дженерес».

В 2016 и в 2018 году пара стала дважды родителями. Сейчас Адам Левин и Бехати Прислу воспитывают двоих детей. В 2022 году они рассказали, что ждут третьего ребенка.

Баста

close 100% bastaakanoggano/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Музыкант Василий Вакуленко (он же Баста) встретил свою жену Елену Пинскую в 2007 году. Они познакомились в ресторане, Вакуленко был в компании другой девушки. Пинская подошла к рэперу и рассказала, что ей нравится его музыка. Тот взял у нее номер телефона и пригласил на свидание. Об этом она рассказывала на своей странице в Instagram.

«После этой встречи мы виделись каждый день. Гуляли, много разговаривали обо всем и ни о чем сразу, наверно, как и все влюбленные. Через пару месяцев мы решили жить вместе. Я впервые просто наслаждалась моментом, не строила планов и даже не задумывалась, когда мы поженимся и сколько у нас будет детей», — цитирует слова Елены Пинской издание Teleprogramma.

Первое время Елена Пинская не могла привыкнуть к образу жизни музыканта. Ей не нравилось, что он работает по ночам и приглашает ее гулять, когда удобно ему.

«Он просыпался около 15.00, ложился в шесть утра, а по ночам писал музыку», — рассказывала Пинская изданию «7 Дней».

По словам Пинской, она не торопилась идти с рэпером в ЗАГС, так как до этого была замужем, брак был недолгим. Однако Вакуленко настаивал.

«Он говорил: «А зачем мы тогда вместе живем?» Также упорно он настаивал на венчании: «Я больше жениться не собираюсь!» А я все боялась. Но чувства Васи были искренними, поэтому ко мне вернулась любовь», — делилась Пинская.

Василий Вакуленко и Елена Пинская поженились в 2009 году. На свадьбе были 150 человек. В этом же году Вакуленко и Пинская стали родителями – появилась дочь Мария.

Музыкант рассказывал, что после рождения дочери его образ жизни поменялся.

«Дочь — лучшее из сделанного мною. Она изменила мою жизнь. Раньше я жил по ночам, а день ненавидел. Теперь встаю гораздо раньше и радуюсь солнцу за окнами», — признавался рэпер.

Сейчас у Елены Пинской и Василия Вакуленко двое детей — в 2013 году родилась их дочка Василиса.