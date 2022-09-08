«Я завидовала тем, кто может отказаться от отбивной и мороженого. А потом поняла, чего они лишены»

Летом вышла новая книга писательницы Марии Метлицкой «От солянки до хот-дога. Истории о еде и не только». Обозреватель «Газеты.Ru» поговорила с автором о фирменных блюдах, арбузах вприкуску с хлебом и о том, кто в семье должен готовить.

– Почему вы решили написать книгу о еде?

– Время было тяжелое, все очень устали от пандемии. Я не могла взяться за драматические истории и решила написать произведение легкое, местами смешное, для всех актуальное. Думаю, в непростые времена люди нуждаются в таких книгах, чтобы немного отвлечься.

– Сейчас существует две тенденции. Первая – ругать советское детство, в том числе, и за пищевой терроризм – кормили насильно, кормили много. Вторая – с ностальгией вспоминать бабушкины пирожки и мамин суп. Как вам кажется, от чего зависит восприятие?

– Конечно, от контекста. Если суп и пирожки были вкусными, приготовленными с любовью, то и воспоминания наверняка будут приятными. Кормили детей «много и сытно» не со зла. Прошло не так много времени после войны, голода, карточек и дефицита, люди хорошо это помнили, поэтому худой ребенок считался нездоровым. Даже на картинках тех лет, например, на банках с фруктовым пюре или в книгах о еде ребенок был щекаст и явно перекормлен. Но им все любовались!

А вот питание в детских садах и пионерских лагерях – непростая история, советский общепит был, прямо скажем, не ах. Хотя бы потому, что те, кто в нем работали, в первую очередь хотели прокормить свою семью, а уж потом – вкусно накормить кого-то.

– Советские женщины готовили во многом из-за отсутствия альтернатив: было мало качественных полуфабрикатов, не существовало доставки еды, а питаться пирожками из кулинарии порой считалось дурным тоном. Почему готовят современные женщины?

– Ну, готовят не все, это дело привычки и традиций. Кто привык готовить, тот варит и печет. А кто нет – тому сейчас просто раздолье! Кулинарии, доставки – не жизнь, а малина.

– Стоит ли вообще приготовление еды таких временных и денежных затрат, зачем проводить часы на кухне, если можно отварить на пару овощи с куском рыбы?

– Не все привыкли к рыбке с брокколи на пару. Попробую я дать своему мужу такой ужин! Что будет – страшно представить (смеется). Мы люди другой эпохи и привыкли готовить и есть иначе. Котлетки с пюре, борщ на грудинке – это да! Пусть не самая полезная еда, но перевоспитывать близких – занятие пустое, поверьте.

– Психологи часто осуждают позицию, когда еду делают источником эмоций. Мол, это ведет к нездоровым отношениям с пищей и перееданию. Что вы думаете по этому поводу?

– Вот тут не соглашусь! Еда – это удовольствие, источник эмоций, и эмоций исключительно положительных! Большинство людей любят вкусно поесть.

Конечно, бывают и исключения. Сначала я таким людям завидовала: вот счастливые, спокойно могут отказаться от блинчиков, пирожков, отбивной и мороженого. А потом подумала: а ведь они так многого лишены! Лишены удовольствий, которых, кстати, не так много в повседневной жизни.

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– Как вам кажется, кухня – вообще мужская или женская территория?

– Обычная, повседневная, семейная – конечно, женская! Хотя я знаю мужчин, с удовольствием готовящих у себя на кухне. Ох, счастливые женщины их жены. А вот профессиональная кухня, скорее всего, территория мужская. По крайней мере, если посмотреть вокруг.

– Что вы обычно готовите для гостей? Как отнесетесь, если придете в гости, а на столе – все сплошь покупное?

– Раньше мне было легко испечь три пирога, сварить холодец, сделать сациви, фаршированную рыбу, паштет, форшмак и нарезать пару-тройку салатов плюс горячее. Но с возрастом все тяжелее и тяжелее даются большие и обильные застолья. И, как говорит моя подруга, все уже давно наелись и никого ничем не удивишь.

Сейчас мне очень нравится идея встреч в ресторане. Никакого изнурительного труда, никаких подач и уборок. Но ресторан случается не всегда. К большому сожалению, я не из тех хозяек, которые могут поставить на стол жареную курицу, рис и свежий салат. Я знаю, что все наедятся и будут довольны, меня никто не осудит. Но привычка – вторая натура, а переучиваться поздновато. Конечно же, я приготовлю несколько блюд. И, конечно, устану. Поэтому если в гостях меня накормят вкусными покупными блюдами, я буду с уважением смотреть на хозяйку и восхищаться ее любовью к себе.

– Часть книги вы посвятили зарубежной кухне. По вашим наблюдениям, с чем ассоциируют русскую кухню иностранцы?

– Иностранцев не спрашивала, поэтому точно сказать не могу. А вообще все разные: кто-то любит борщ, а кто-то говорит про него с недоумением: «зачем вы варите салат?»

Предполагаю, что русская кухня ассоциируется с блинами с икрой, осетриной, огромным ассортиментом, как ни в одной стране мира, супов, пельменями и обилием майонеза.

– Какие самые смешные, необычные или вредные гастрономические пристрастия у вас есть, вроде лапши быстрого приготовления или арбузов с хлебом?

– Лапша быстрого приготовления – раз в году, если какой-то аврал и нет обеда. Арбуз с хлебом не так уж плох. Помню, как в детстве, на Украине, где я проводила каникулы у родни, с ужасом смотрела на своего дядю, который ел арбуз с хлебом! И вот совсем недавно попробовала и мне понравилось. Но в принципе я довольно консервативна в своих вкусах.

– Есть ли у вас любимые кулинары, за что вы их цените?

– Пожалуй, нет. Я не смотрю кулинарные передачи – совсем нет времени, максимум, мельком, не задерживаясь. Но люблю репортажи про истории продуктовых рынков в Европе, Японии, Китае или в Латинской Америке – вот это безумно интересно! Или передачи про местные пищевые традиции, особенно в азиатских странах.