«Когда увидела, как подруга целует моего мужа, не смогла произнести стоп-слово»

Специалисты часто советуют пробовать что-то новое в постели, чтобы разжечь былую страсть или расширить представления о собственной сексуальности. Мужчины и женщины рассказали «Газете.Ru» о самых неудачных экспериментах.

Марина, 36, про хорошую слышимость в отеле

Однажды я прочитала, что секс в незнакомом месте может подарить особенные ощущения. Решили с мужем забронировать отель на выходной.

В нашем городе гостиниц немного, выбрали самую приличную на вид, взяли номер с огромной кроватью, купили вино и сыр, отвели детей к моей маме. Я даже в салон сходила, сделала укладку и макияж. Представила, как входим в отель, срываем друг с друга одежду и предаемся страсти, как в юности.

Но с самого начала все пошло не так. Сначала – очередь на заселение, потом у администратора завис компьютер, она долго не могла найти нашу бронь. Потом оказалось, что наш номер не убран, пришлось ругаться и требовать другой. Во втором, напротив, убрали очень тщательно: разило какой-то химией, я моментально начала чихать.

В третьем было все в порядке. Мы расслабились, выпили вина, начали целоваться – и за стеной зарыдал ребенок. Худшее сопровождение для секса!

Осуществить задуманное попробовали ночью, и что вы думаете: родители этого ребенка стали стучать в дверь и требовать «прекратить безобразие». В общем, никаких отелей!

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Света, 42, про кровавый секс

Мне тогда было 19 лет. Миша – первая любовь и самый популярный мальчик курса. Чтобы не ударить в грязь лицом в нашу первую ночь, пошла за советами к Арине, продвинутой соседке по общежитию, которая пыталась мне объяснить какую-то мудреную технику минета.

Опробовать решила, когда мы отмечали что-то у друзей на даче.

Сначала получалось не очень, но потом я услышала Мишин стон и воодушевилась: да я богиня любви.

Снова стон, громче, он дернулся, а я почувствовала во рту странный вкус: как будто губу разбила.

В общем, я случайно порвала ему уздечку, кровищи было – страшно вспомнить. Оставшееся время мы застирывали ледяной водой простыни, не глядя друг на друга. Спасибо тебе, дорогая Арина!

Олег, 27, про ложный автостоп

У Кундеры есть рассказ «Ложный автостоп». В нем во время поездки пара решает поиграть, что они случайные попутчики, которые понравились друг другу и пробуют секс без обязательств. Все заканчивается не очень, но моя девушка загорелась идеей попробовать что-то подобное.

Я написал ей в социальной сети: увидел фото, вы очень красивая. Она ответила что-то кокетливое и постепенно завязался диалог в стиле «мы оба несвободны, но почему бы не встретиться и не выпить кофе».

Сначала было забавно, в какой-то момент возбуждающе, а потом стало очень странно. Я представил, как Женька флиртует с посторонним мужиком втайне от меня и ужасно разозлился. У нее, как потом оказалось, возникли очень похожие чувства.

Мол, с какой легкостью я назначаю свидание незнакомке, какими комплиментами ее осыпаю. В итоге мы самым идиотским образом разругались и разговаривали сквозь зубы пару дней.

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Анна, 33, про секс втроем

Мы с Сережей были женаты первый год и бравировали, кто из нас более раскованный. Перепробовали, мне казалось, все – наряды, позы, гаджеты. И однажды зашел разговор о сексе втроем: что все мужчины его хотят, но их женщины никогда не соглашаются. Я возьми и скажи, что совершенно не против.

Третьей мы решили пригласить мою подругу – мы из одной компании, она девушка широких взглядов и всегда утверждала, что секс – это одно, а любовь – другое.

Мы выпили, много смеялись, обсуждали, какие мы смелые, но на всякий случай придумали стоп-слово.

Мы подошли к Сереже с разных сторон и начали нежно гладить его по плечам, а потом подруга его поцеловала. Когда я увидела, как он закрыл глаза от удовольствия, почувствовала себя ужасно. Забыла это несчастное стоп-слово и просто орала подруге: уходи, секса втроем не будет. После этого мы начали общаться с ней только через год, а этот случай ни разу не вспоминали.

Михаил, 36, про ролевые игры

С юности меня заводили фотосессии, где героини переодевались в стюардесс, медсестер или полицейских. Я много раз пытался уговорить жену на такое, но она каждый раз отказывалась и уверяла, что будет чувствовать себя нелепо.

Но я продолжал давить из какого-то глупого упрямства: каждый раз, когда она спрашивала, что подарить на Новый год или день рождения, я просил секс с ролевыми играми.

В конце концов, она согласилась и предстала передо мной в костюме сексуальной официантки.

Она так неловко себя чувствовала, что это ощущение передалось мне. А самое дурацкое, белая кружевная наколка на волосах напомнила мне почему-то о школьной буфетчице, которая отнюдь не была хорошей ролевой моделью, и я сдерживался, чтобы не засмеяться. Тот секс получился хуже некуда.

Елена, 36, про сон во время секса

Мой муж терпеть не мог прелюдий, а я, наоборот, очень ценила «подготовительную работу» и мечтала попробовать тантрический секс. Длинный, неторопливый, со свечами, массажем, музыкой и полумраком. Скачала тренинг, изучила все, уговорила мужа.

Предполагается, что партнеры перед ним должны быть отдохнувшие и полные сил, но этого бы пришлось ждать до старости. Вечер пятницы оказался максимально неудачным вариантом – в процессе я обнаружила, что муж уснул, да и саму меня тоже клонит в сон. Хорошо, успела задуть свечи, а то бы еще и пожар устроили.