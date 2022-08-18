Тест: что вы знаете об истории туалетной бумаги в СССР

Сложно представить, но еще относительно недавно наши соотечественники не использовали туалетную бумагу. Масштабное производство этого средства гигиены в СССР запустили во второй половине XX века, до этого же гражданам приходилось использовать для туалетных дел газеты, предусмотрительно вырезая из нее портреты вождей. В каком году на прилавки советских магазинов стала поступать туалетная бумага? Сколько метров было в стандартном рулоне? Из какого дерева бумага выходит особенно мягкой? Проверьте свои знания на важную тему в новом тесте.