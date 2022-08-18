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Семья и Дети

Тест: что вы знаете об истории туалетной бумаги в СССР

Проверьте, достойны ли вы звания магистра туалетных дел

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Клипиницер Борис/Фотохроника ТАСС
Сложно представить, но еще относительно недавно наши соотечественники не использовали туалетную бумагу. Масштабное производство этого средства гигиены в СССР запустили во второй половине XX века, до этого же гражданам приходилось использовать для туалетных дел газеты, предусмотрительно вырезая из нее портреты вождей. В каком году на прилавки советских магазинов стала поступать туалетная бумага? Сколько метров было в стандартном рулоне? Из какого дерева бумага выходит особенно мягкой? Проверьте свои знания на важную тему в новом тесте.

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