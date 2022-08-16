Пластика век: есть ли риски для зрения

Пластика век, — блефаропластика, — считается одной из самых популярных пластических операций. О том, в каких случаях ее проведение оправдано и может ли операция навредить зрению, «Газете.Ru» рассказали пластический хирург Зайнаб Рабаданова и офтальмолог Владислав Филиппов.

Минус возраст и усталость

По мнению Зайнаб Рабадановой, пластического хирурга клиники «Семейная» (направление Beauty), именно морщинки на лице вокруг глаз выдают возраст человека. По словам специалиста, с запросом освежить и омолодить взгляд к пластическим хирургам сейчас приходят как женщины, так и мужчины.

«Блефаропластика – это пластическая операция, направленная на улучшение эстетического вида век. Основные показания для ее проведения – избыток кожи в виде морщин и грыж. С возрастом у людей очень часто появляются так называемые «грыжевые мешки» в области верхних и нижних век. Этому способствуют множество факторов: курение, плохой сон и т.д.

Частой причиной обращения к пластическому хирургу являются не только эстетика, но и усталость глаз: избытки кожи и выраженные грыжи мешают нормальному функционированию век, что особенно усугубляется вечером», – объяснила специалист.

Она уточнила, что в зависимости от проблем можно сделать как пластику верхних век, так и нижних или же круговую подтяжку. Операции выполняются как при общем наркозе, так и под местной анестезией. Снятие швов после операций обычно выполняется на пятые сутки.

Быстро и без осложнений

Владислав Филиппов, офтальмолог, ведущий специалист сети клиник «Семейная», рассказал об основных показаниях к блефаропластике. К ним относятся:

— нарушение положения век: их избыточное опущение (птоз) либо недостаточное смыкание;

— нарушение функции век: их неполное закрытие либо изменение направления роста ресниц;

— образования в области век;

— неэстетичный внешний вид: избыток кожи век и/или их повышенная складчатость.

Он добавил, что нарушение положения век может негативно влиять на зрение.

«При выраженном опущении века зрение затруднено, поскольку веко препятствует попаданию света в глаз. При неполном закрытии век или при росте ресниц в сторону глаза значимо повышается риск травмы роговицы, которая может привести к ее воспалению или помутнению, что, в конечном счете, значительно снижает зрение. Поэтому в первых двух случаях операция не только не вредит зрению, но и позволяет его сохранить, а иногда и улучшить», – рассказал врач.

По его словам, это же касается образований на веках: такие образования, особенно крупные, могут вызывать нарушение функции век и угрожать не только зрению, но и самому глазу.

«Если же говорить об «операциях красоты», то при отсутствии осложнений они тоже никак не влияют на оптику глаза, его световоспринимающую часть (сетчатку) и проводящие пути (зрительный нерв), то есть само по себе их проведение опасности для зрения не несет», – успокоил врач.

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Он добавил, что незначительные риски существуют всегда, как при любой операции на глазах или их придаточном аппарате (веках, мышцах, слезных путях и др.)

«Подавляющее большинство операций на веках проводят с применением специальной «распорки», которая не дает глазу моргать – блефаростата.

Если в момент его установки непреднамеренно травмировать роговицу глаза, это может вызвать временное снижение зрение на период восстановления от этой травмы.

Как правило, длительность этого периода составляет от 8 часов до 4-5 суток с момента операции», – объяснил Филиппов.

Он добавил, что важным условием для сохранения качества зрения является достаточное увлажнение роговицы во время операции. Как правило, оно достигается либо частым закапыванием капель во время манипуляций, либо применением специальных защитных контактных линз. Использование последних является и профилактикой травмы при установке блефаростата.

«Еще одним важным фактором является результат операции. Причем не только внешний вид век, но и их правильное положение и нормальная функция – подвижность и закрытие.

Если операция привела к нарушению функции или положения век, нельзя исключать риски и для зрения.

К счастью, все описанные выше негативные моменты редки в практике. Опыт большинства хирургов и новые технологии хирургии позволяют проводить блефаропластику быстро, практически бескровно и без осложнений», – подытожил врач.