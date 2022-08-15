«Если человек любит, то ревность – это нормально»: Анна Грин – о выводах за 25 лет брака

Российская певица Анна Грин замужем уже 25 лет. С мужем они познакомились в День святого Валентина, вместе воспитывают двоих детей, вместе прошли через тяжелое испытание – у их дочери диагностировали рак, когда ей было 3,5 года. Онкологию удалось победить – более 10 лет ремиссии на данный момент. Вместе они побывали в 40 странах, оба обожают дайвинг. Анна поделилась с «Газетой.Ru» мнением о правилах счастливого брака.

В семье нет одного лидера по всем вопросам

В гармоничных отношениях не должен стоять вопрос «Кто главный?» – это изначально про неравенство. У нас в семье в каких-то вопросах разбираюсь лучше я (там последнее слово за мной), в каких-то – муж (туда я не лезу).

В любом случае, все важные вопросы мы всегда обсуждаем вдвоем.

Например, муж никогда не вмешивается в вопросы лечения детей, он даже не знает, где дома лекарства лежат, какую таблетку кому дать при определенных состояниях. Или он не особо вникает в выбор школы или репетитора для детей, эти вопросы решаю исключительно я. Я же не принимаю участия в выборе автомобиля, летней или зимней резины, в решении вопросов, связанных с техническим обеспечением дома.

В комедии Шекспира «Укрощение строптивой» главная героиня говорит, что женщины «только слабостью своей сильны». Времена меняются, с ними меняются женщины и отношение к ним. В современном мире женщина может быть такой, какой она хочет быть, и это прекрасно! Свобода выбора – то, что, на мой взгляд, самое ценное сейчас.

Быт уничтожает романтику – иногда нужно отдыхать только вдвоем

Я не буду утверждать, что мы с мужем все 25 лет совместной жизни каждый вечер ужинаем при свечах. Быт есть в отношениях любой пары, и да, он зачастую романтику сводит на нет.

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Сложно каждый вечер предаваться романтическому настроению, когда рядом дети с их домашними заданиями и невыученными уроками.

Тем важнее, я считаю, для пары с каждым годом почаще находить время только для двоих.

Мы не так часто, как хотелось бы, устраиваем друг другу романтические свидания. Но можем просто сходить в ресторан на ужин, а можем взять и уехать на выходные только вдвоем, благо дети уже выросли, и можно их спокойно оставлять одних. Когда границы были открыты, могли спокойно купить билеты на балет Эйфмана и улететь в Париж или Берлин на пару дней. Или же сорваться в Питер, потусить там с друзьями.

А еще мы всегда отмечаем день нашего знакомства – 14 февраля – и день свадьбы. Причем делаем это только вдвоем!

Совместные приключения и общие интересы — это важно

Отпуск мы всегда проводим вместе. По-моему, очень важный аспект долгих счастливых отношений: общие интересы, общие увлечения, общие взгляды на комфорт.

Мы с мужем оба обожаем нырять. До рождения детей мы постоянно уезжали на дайвинг.

Горные лыжи – еще одно наше совместное увлечение, стараемся раз в год выезжать покататься. При этом нам обоим не чуждо просто поваляться на пляже, ничего не делая, потягивая коктейль или побродить по улочкам Рима или Венеции.

В этом году летали на Сахалин всей семьей, несколько дней жили в палатках на берегу океана.

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Личное пространство – необходимо

У каждого должно оставаться некое личное пространство. К примеру, меня не затащить на рыбалку. А муж даже на плато Путорана летал рыбачить. Это как раз такие необходимые мужчине поездки чисто в мужской компании.

Очень важен баланс личного и совместного. Совместного должно быть больше в семье, мне кажется.

Плохо, когда мужчина и женщина живут как соседи, а их общение ограничивается лишь общим ужином (в лучшем случае) и обсуждением поведения в школе их детей.

Разлука не укрепляет брак

Хороший брак никакая разлука не испортит, а плохой не укрепит. Кто-то живет с капитаном корабля дальнего плавания многие годы, каждый раз радуясь долгожданной встрече. А кто-то с мужем работает на одной работе, едет вместе в одной машине на эту работу, вечера все проводит вместе и не представляет себе других отношений. Как говорится, в каждой избушке свои погремушки.

У нас в семье особо длительных разлук не было, лишь рабочие командировки на несколько дней.

Максимальное время, что мы не виделись, были три недели, когда муж участвовал в гонке Париж-Дакар, а я отправилась на дайвинг-сафари в Австралию.

Ревность – это нормально

В наших отношениях и через 25 лет брака присутствует ревность. Не верю тем, кто заявляет: «А мне абсолютно все равно, с кем моя вторая половина, где и чем занимается!» Если человек любит, то ревность – это нормально.

При этом тотальный контроль – иллюзия. Подростка-то с каждым годом все сложнее и сложнее контролировать, что уж говорить о взрослом человеке.

Мое мнение – гармоничные отношения возможны лишь в атмосфере полного обоюдного доверия.

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Трудности изменили нас к лучшему

В нашей жизни был сложный период: болезнь нашей дочери. Многие пары не выдерживают таких испытаний.

Мне кажется, тот непростой момент послужил для нас некой лакмусовой бумажкой, окрасив в нужный цвет то, что нам обоим действительно дорого и ценно.

Каждый из нас в борьбе за жизнь ребенка проявил свои лучшие качества. Мы оба сильно изменились за годы лечения дочери, причем, как мне кажется (хоть это и нескромно прозвучит), в лучшую сторону.

Идеальных пар не существует. И плевать!

Существует их видимость. Да и зачем вообще гнаться за каким-то «идеалом»?

Любой идеал – искусственно навязанное чужое мнение.

Если вам двоим в ваших отношениях комфортно психологически, безопасно физически, если вы с радостью просыпаетесь утром в постели с любимым человеком, а вечером радостно торопитесь домой, зная, что ваша вторая половина ждет вас там с нетерпением – поздравляю! Вы для самих себя идеальная пара! А на мнение других можно наплевать.

Любовь – как вино

Конечно же, единого рецепта, к сожалению или к счастью, нет. Однако, помимо любви, в отношениях, на мой взгляд, должно быть уважение к партнеру, общие интересы, умение и желание идти в нужный момент на компромисс. Важно ценить и хранить то, чего вы добились вместе в этой жизни.

Ведь не зря же говорят, что любовь как вино – при правильном и бережном хранении с годами становится лишь крепче, лучше и дороже.

Он всегда на моей стороне

Что восхищает мужа во мне, я не знаю, не спрашивала. Смеюсь иногда, что серебряная свадьба-то только у меня, у него уже золотая, так как со мной – год за два.

А вот я восхищаюсь как раз его самоотверженной преданностью семье, детям. Я знаю, что ради меня и детей он свернет горы. И еще – он всегда на моей стороне! Что бы ни случилось, я знаю, что он примет мою сторону, встанет на мою защиту. С ним я чувствую себя защищенной.