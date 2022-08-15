Проблемы с почками, сердцем и нервами: почему детям нельзя кофе

Кардиолог, педиатр и невролог разъяснили, можно ли детям пить кофе, какие негативные последствия может вызвать бодрящий напиток для растущего организма и какие правила соблюдать, чтобы этого избежать. Кроме того, специалисты назвали возраст, начиная с которого можно давать ребенку кофе в ограниченных количествах. Об этом в материале «Газеты.Ru».

В каком возрасте можно начинать пить кофе

Прежде, чем ответить на вопрос, можно ли пить кофе детям, специалисты предупредили, что употребление кофе в больших количествах вредит людям в любом возрасте.

Чтобы избежать проблем со здоровьем, по мнению невролога медицинского центра Андреевские больницы «НЕБОЛИТ» Алексея Парфенова, следует ограничивать детей и подростков от употребления кофеина.

Не только кофе, но и энергетические напитки, а также кофе без кофеина (кофе, прошедший дополнительную обработку с целью частичного удаления кофеина — прим. «Газеты. Ru») содержат это вещество.

Как отметила педиатр «СМ-Клиники» Анастасия Шугаева, детям и подросткам не стоит забывать, что, согласно общим медицинским рекомендациям, употребление кофе нежелательно до 21 года.

Как добавила детский кардиолог и автор Telegram-канала @karedina_doc Екатерина Каредина, категорический запрет к употреблению кофе касается только детей, которым меньше пяти лет.

Для остальных детей и подростков противопоказания к напитку до достижения 21 года носят рекомендательный характер. Для ребенка с пяти лет можно воспользоваться формулой, заварив кофе в объеме 2,5 миллиграмма на один килограмм массы тела ребенка.

«Для детей 10-14 лет с весом тела 35-50 кг – можно 87,5-125 мг кофе в день, согласно рекомендациям канадского министерства здравоохранения. Но не стоит забывать, что кофеин есть не только в кофе, он встречается и в других продуктах: чае, шоколаде, какао», — предупредил невролог Парфенов.

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Почему нельзя пить кофе подросткам

«В подростковом возрасте кофе пить нежелательно из-за гормональной перестройки и резкого скачка роста организма», — объяснила кардиолог Каредина.

По словам врача, в переходном возрасте у детей формируется центральная нервная система. Поэтому употребление кофе может вызвать учащенное сердцебиение, нарушение сна и снижение стрессоустойчивости. Кроме того, кофе обладает мочегонным эффектом, что провоцирует вымывание кальция и калия из организма. Такие же негативные последствия могут происходить, если подросток употребляет энергетические напитки.

«Мочегонный эффект может привести к нарушению работы сердечной мышцы», — предупредила кардиолог.

По мнению педиатра, кофе без кофеина не является альтернативой, так как в нем кофеин содержится в чуть меньших количествах, чем в привычном бодрящем напитке.

«В неограниченном количестве кофе без кофеина употреблять нельзя. Чтобы чувствовать себя бодрым, подростку я советую сбалансированно питаться, высыпаться и делать зарядку по утрам», — объяснила педиатр Шугаева.

Как добавил невролог Парфенов, альтернативный бодрящий напиток для подростков — это какао и иван-чай.

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Другие последствия употребления кофеина у детей и подростков

Употребление кофе влияет на обмен веществ подросткового организма. По мнению специалистов, не стоит забывать, что содержание кофеина в напитках может привести к ряду проблем со здоровьем. Из-за этого детям не стоит пить любые энергетические напитки.

По мнению специалистов, есть и другие, менее очевидные негативные последствия, которые может вызвать кофе:

• Гипервозбудимость

• Эмоциональная лабильность

• Дефицит внимания

• Повышенное артериальное давление

• Быстрая утомляемость

• Нагрузка на почки

• Головные боли

• Гастрит

• Депрессия

Если ребенку все же хочется попробовать бодрящий напиток, стоит дать ему не растворимый кофе, а использовать для приготовления кофейные зерна. Одна чашка хорошего кофе не так сильно навредит ребенку, если напиток будет сделан качественно. Можно давать ребенку кофе в небольших порциях, смешивая его с молоком. Так, употребление кофе не станет для подростка заменой продуктов питания или целых приемов пищи и не спровоцирует негативные последствия для организма.

«Если ребенок будет пить некрепкий кофе, допустим, подросток, один или два раза в неделю, ничего страшного в этом не будет. Желательно, чтобы это было нерегулярно, плюс, небольшой объем напитка и низкая крепость», — заключила кардиолог Каредина.