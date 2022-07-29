Прикорм, объятия и замена молока водой: как отучить ребенка от ночного кормления

Чтобы отучить ребенка от ночного кормления, нужно запастись терпением и быть готовым в дневное время тщательно следить за рационом малыша. Педиатр Евгения Замахина и невролог Алексей Парфенов в беседе с «Газетой.Ru» объяснили, как отказаться от ночных кормлений и успокоить малыша в случае, если пробуждения за полночь становятся не потребностью, а привычкой.

В каком возрасте дети перестают есть по ночам

«Объем желудка у детей невелик, метаболизм высокий, поэтому дети, особенно первого года жизни, едят чаще, чем взрослые. Большинство детей едят ночью до года, некоторые до 2-х или даже 3-х лет. Это естественно. Однако по мнению специалистов, к 9-12 месяцам ребенок уже может обходиться без питания 10-12 часов», — отметила педиатр Европейского медицинского центра Евгения Замахина.

По словам врача, если родители не хотят отучать ребенка от ночных приемов пищи, то они могут продолжать кормить его при пробуждении, однако нужно понимать, что это постепенно станет привычкой, а не потребностью.

Как добавил невролог медицинского центра «Андреевские больницы – НЕБОЛИТ» Алексей Парфенов, нельзя отказаться от ночных кормлений за короткое время. Для ребенка до года кормление ночью — не только потребность в еде, но и потребность в наличии тактильного контакта с матерью.

«Телесный контакт стараемся заменять игрой, объятиями. Постепенно переводим вектор внимания ребенка на другие способы быть в контакте с мамой. Это как раз происходит с года до полутора лет, когда ребенок проходит этап сепарации от мамы», — объяснил Парфенов.

Как отучить ребенка от ночных кормлений грудью

Педиатр Замахина подчеркнула, что отучать от ночных кормлений следует поэтапно. Можно начать с сокращения количества кормлений грудью в течение дня.

«Необходимо отучить ребенка от груди во время засыпания, то есть разделить ассоциацию «еда — сон». Ночью желательно постепенно сокращать время кормления, затем сделать грудь менее доступной, постепенно от ночи к ночи увеличивать расстояние между мамой и ребенком, в итоге переложив его в свою кроватку», — отметила врач.

Как добавила Замахина, не стоит после ночного пробуждения младенца сразу же давать ему грудь. Следует успокоить малыша поглаживанием и укачиванием.

По мере взросления ребенка будет вводиться прикорм, что даст возможность родителям в дневное время включать в рацион ребенка все необходимые питательные вещества, чтобы он не испытывал голод ночью.

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«Прежде чем отказаться от ночных кормлений, нужно понять, готов ли ребенок к этому. Если малыш хорошо ест днем, съедает свою норму в течение дня, прибавляет в весе, то в ночных кормлениях нет необходимости», — добавила педиатр.

Замахина подчеркнула, что если родители уже ввели прикорм, следует на ужин покормить ребенка медленно перевариваемыми углеводами, например кашей. Это снизит вероятность того, что ребенок будет просыпаться ради ночных приемов пищи.

Как добавил невролог Парфенов, вместе с отучением от груди мать может поспособствовать процессу развития малыша.

«Отказ от ночных приемов пищи стимулирует развитие речи, переход от сосательных движений к жевательным, стимулирует развитие моторики языка и формирование речевых навыков», — объяснил невролог.

Как отучить ребенка от ночного кормления из бутылочки

По мнению педиатра, молочные смеси не так полезны, как грудное молоко. Это может стать для родителей одним из веских поводов отказаться от ночных кормлений из бутылочки.

«Любое кормление ночью вреднее, чем днем — в связи с риском развития кариеса, так как ночью вырабатывается меньше слюны, чтобы смывать пищевые остатки. Кроме того, кариес чаще развивается от кормлений молочной смесью в ночное время, чем от кормлений грудным молоком, так как молочные смеси содержат больше углеводов», — отметила педиатр.

В остальном, по словам врача, рекомендации по отучению ребенка от бутылочки точно такие же, как и от кормления грудью. По ее словам, есть несколько общих советов от специалистов, помимо перечисленных методов, которые помогут отучить ребенка от ночного кормления:

• Физическая активность, больше прогулок в течение дня.

• Вечернее купание.

• Раздельный сон ребенка, в своей кроватке.

Как добавил невролог Парфенов, если ребенок капризничает и продолжает просить бутылочку, можно попробовать сначала перейти на менее калорийную жидкость во время ночных приемов пищи.

«Если такое поведение связано с переживанием какого-то стресса, то рекомендуется заменить кормление на что-то менее калорийное, например, на воду», — заключил невролог.

По словам доктора Замахиной, процесс отучения от груди и бутылочки всегда индивидуален. Как предупредила врач, ребенок может негативно среагировать на этот процесс. Если все вышеперечисленные методы не помогают отучить ребенка от ночного кормления, следует отложить попытки на некоторое время.

«Скорее всего, он еще недостаточно повзрослел и не готов к отмене ночных приемов пищи», — объяснила педиатр.

В таких случаях врач советует вернуть привычный для младенца режим, чтобы не нарушить его психоэмоциональное состояние, и попробовать отучить ребенка от ночного кормления еще раз через несколько недель.