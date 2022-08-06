«К кредитам склонны те, кто боится ответственности за деньги»

По статистике ВЦИОМ, более половины россиян имеют непогашенные кредиты. Финансовый консультант Татьяна Волкова, коуч Анна Оганесян и психолог-расстановщик Юлия Хадарцева рассказали «Газете.Ru» о скрытых опасностях потребительских кредитов.

Живем сегодняшним днем

Татьяна Волкова, сертифицированный финансовый консультант, инвестор, считает, что мир живет в эпоху потребления, когда большинству людей кажется абсолютно нормальным покупать все в кредит:

«Такой подход — следствие работы маркетологов. Они хорошо потрудились, пропагандируя идею жить здесь и сейчас, а платить потом. Эта мысль находит отражение и в ярких рекламных заголовках на сайтах, и на телевидении. В магазине повсюду развешены баннеры, рекламирующие «невероятно выгодные» кредитные программы.

Эту идею неразумного потребления в нас закладывали десятилетиями. Она прижилась у огромного количества людей, и их число продолжает расти.

Повсеместно через СМИ нам навязывают страхи: живем сегодняшним днем, будешь экономить — и жизнь пройдет мимо, поэтому оформляй кредитку!»

По мнению специалиста, опасность состоит в том, что люди, попадая на такой крючок, утрачивают важные финансовые приоритеты. А именно — сбережение части средств, формирование активов и создание реальной подушки безопасности в виде собственных накоплений.

«Кроме того, в те же кредитные карты вшиты непосильные процентные ставки, которые могут доходить до 70% годовых. Огромное количество людей даже не интересуются этим фактом. Ведь во главе угла у них находится льготный период, возможность снятия средств, получение денег здесь и сейчас. А ведь фокус внимания стоило бы держать как раз на стоимости обслуживания кредита, но никак не на сиюминутном удовольствии», — говорит Волкова.

По ее словам, здесь также присутствует тонкий психологический расчет. «У большинства людей может однажды наступить период, когда экстренно нужны деньги. Тогда человек вспомнит про кредитную карту. А дальше многие из обывателей, вероятнее всего, выпадут из льготного периода.

Тогда баснословные проценты будут начислены на все время использования средств.

Знаю примеры, когда человек брал кредитку на 99 тысяч рублей, а выплатил по ней более 900 тысяч рублей с учетом набежавших процентов.

Кто чаще всего попадается на кредитный крючок? Люди финансово безграмотные, не имеющие навыков планирования и составления бюджета. Им может казаться, что кредиты небольшие, но в итоге из таких мизерных сумм складывается серьезная нагрузка, с которой человек может не справиться», — предупреждает Волкова.

Она уточняет, что непомерные кредиты могут иметь и люди, которые по меркам общества зарабатывают выше среднего.

«Вне зависимости от достатка нужно мыслить прагматично и развивать осознанность в вопросах финансов. Например, каждую покупку можно рассматривать сквозь призму собственных трудозатрат. Рассчитать, что она, например, обойдется в месячный доход. Если мыслить в таком ключе, то многие эмоциональные покупки будут отпадать.

Что касается ситуации в целом, решить ее можно только одним способом — прекратить пользоваться мелкими потребительскими кредитами и кредитными картами. Даже если сейчас у вас есть определенная задолженность по ней, то рекомендую либо занять денег у родственников, либо взять потребительский кредит под более низкий процент и закрыть карту. А далее вернуть долги и с текущего момента развивать в себе навык финансового планирования — до тех пор, пока он не станет вашей привычкой», — заключает Волкова.

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И риск, и благо

Анна Оганесян, executive-коуч бизнес-школы Максима Белухина Present Perfect, считает, что потребительские кредиты невозможно оценивать однозначно в системе «хорошо или плохо».

«Как бывший банковский сотрудник, я хорошо знаю, что они и благо, и риск одновременно. Например, в миссии крупнейшего банка страны звучит фраза «реализовывать устремления и мечты клиентов». И это действительно одна из задач кредитов — помочь уже сегодня позволить себе тот уровень комфорта, о котором мечтаешь, не дожидаясь, когда получится накопить на желаемое.

Когда у человека есть стабильная работа, финансовый план и понимание, как и когда он сможет вернуть заемные средства, кредитование становится хорошим выходом для того, чтобы ускорить реализацию планов.

Однако если речь идет о вредной привычке брать кредиты, чтобы закрыть предыдущие, то получается замкнутый круг», — говорит Оганесян.

Она добавляет, что кредит зачастую создает ложное ощущение наличия денег на счете, что расслабляет разум, а неприятности наступают, когда человек перестает справляться с выплатами, что не может не приводить к серьезным стрессам и депрессиям.

«Тревожные люди в меньшей степени склонны брать кредиты — боятся тратить лишнее. К кредитам склонны, например, те, кто боится ответственности за деньги.

Такие люди даже если зарабатывают, сразу все спускают. У них с детства в голове установка «деньги — это плохо», и они склонны бессознательно от них избавляться.

А еще — инфантильные личности, не способные планировать будущее, надеющиеся на авось и других людей», — отмечает Оганесян.

По словам эксперта, повышение собственной финансовой грамотности и баланс между кредитованием и инвестированием могут предотвратить попадание в неприятные истории, особенно когда внешняя ситуация становится мало предсказуемой.

По мнению Юлии Хадарцевой, психолога-расстановщика, кредиты — это вопрос энергии или эмоций, которых нам не хватает. «В глобальном плане кредиты и любые сверхтраты — это почти всегда про нехватку эмоций. Когда человек пытается деньгами компенсировать недостаток любви или чувство своей значимости. Отсутствие радостей в жизни он старается «заткнуть» ненужными покупками. И здесь очень важно поработать именно с этой глубинной проблемой», — считает эксперт.