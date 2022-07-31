«Я всегда ищу трудных гениев»: 5 звезд, переживших множество разводов

Свадьба Дженнифер Лопес и Бена Аффлека взбудоражила сеть. В СМИ еще долго обсуждали фото с торжества и медовый месяц пары. Для Дженнифер Лопес брак стал четвертым. А какие звезды пережили больше трех разводов? Об этом в подборке «Газеты.Ru».

Алла Пугачева, 4 развода

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У 73-летней Аллы Пугачевой было 4 развода. Первым мужем певицы стал литовец Миколас Орбакас. Они поженились в 1969 году, певице тогда было 20 лет. У пары родилась дочь Кристина Орбакайте. Брак продлился 4 года.

«Женился после 3 курса. То есть, я не нюхал жизни», — признался экс-супруг Примадонны в интервью в документальном фильме «Великолепная Алла».

Вторым супругом Примадонны стал кинорежиссер Александр Стефанович, они поженились в 1976 году, однако уже в 1980 развелись.

Третий супруг — продюсер Евгений Болдин. Брак продлился 8 лет. Мирно у знаменитостей разойтись не получилось.

«Ничего не хочу слышать о ней. Не говорю о ней ничего. Все далеко в прошлом. У нее своя семья, у меня — своя», — заявил Болдин в программе «Ты не поверишь» на телеканале НТВ.

Четвертым избранником певицы стал Филипп Киркоров. После 11 лет брака Примадонна и певец развелись, но остались в хороших отношениях.

За Максима Галкина Пугачева вышла в 2011 году. Недавно появились слухи о том, что они хотят развестись.

«Мне зачитали, что мы с Максом разводимся. Нет», — возмутилась певица во время интервью на форуме в Музее еврейского народа в Тель-Авивском университете.

Мартин Скорсезе, 4 развода

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У 79-летнего режиссера «Острова проклятых», «Таксиста» и «Последнего искушения Христа» было 4 развода.

Первый брак продлился шесть лет. В союзе с однокурсницей Ларэйн Бреннан родилась дочь Кэти.

В 1975 году режиссер женился на писательнице Джулии Кэмерон. У пары родилась дочь Доменика. Внезапная слава Скорсезе и растущая зависимость Кэмерон от алкоголя стали причинами развода знаменитостей.

«Я потеряла Мартина [Cкорсезе] и всех наших общих друзей», — цитирует Book Page мемуары писательницы.

В третий раз Скорсезе женился на актрисе Изабелле Росселлини, брак продлился три года.

«Мне не повезло в любви. Я всегда ищу трудных гениев, которые чем-то напоминают мне мою собственную семью. Потом, через несколько лет, они уходят от меня, и я не понимаю, почему», — призналась Росселини в интервью для сборника о моде от издательства Assouline.

Четвертой избранницей Скорсезе стала кинопродюсер Барбара Де Фина, они вместе работали над многими картинами, в том числе, над «Казино» и «Последним искушением Христа».

В 1999 году режиссер женился на телепродюсере Хелен Моррис, пара до сих пор вместе. От этого брака родилась дочь Франческа.

Гэри Олдман, 4 развода

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Знакомый многим как комиссар Джеймс Гордон из «Темного рыцаря» и Сириус Блэк из киновселенной «Гарри Поттера», 64-летний актер разводился четыре раза.

Гэри Олдман впервые женился на актрисе Лесли Мэнвилл. В браке родился сын Алфи, но уже через три года стало известно о разводе знаменитостей.

Второй женой актера стала Ума Турман. Брак продлился всего два года.

«Мы встретились, когда мне было 18 лет. Он был на 12 лет старше. Это был безумный роман, который закончился так, как должен был. Он был моей первой любовью. У меня не было предыдущего опыта», — призналась актриса в одном из интервью изданию Vanity Fair.

Третьей женой Гэри Олдмана стала фотограф Доня Фиорентино. В браке родились двое сыновей, однако через четыре года после свадьбы пара распалась. Они познакомилась с Гэри Олдманом на встрече анонимных алкоголиков в 1996 году. Фиорентино и Олдман быстро влюбились друг в друга, и через четыре месяца после знакомства избранница актера забеременела их первым ребенком, мальчиком, которого назвали Гулливер. После того, как их брак распался, Фиорентино вышла заму за режиссера «Загадочной истории Бенджамина Баттона» и «Бойцовского клуба» Дэвида Финчера.

В четвертый раз Олдман женился на джазовой певице Александре Эденборо, ему на тот момент было 50 лет, ей — 20. Через шесть лет супруга инициировала развод. Гэри Олдман в официальном заявлении назвал причину разрыва:

«У нас с Алексой было несколько замечательных лет вместе, но у нас большая разница в возрасте, и в конечном итоге эта разница неизбежно выявила разные интересы в образе жизни», — приводит слова актера издание Los Angeles Times.

В 2017 году актер женился в пятый раз. Избранницей стала писательница Жизель Шмидт. Гэри Олдман и Жизель Смит до сих пор вместе.

Лолита Милявская, 5 разводов

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В 1984 году Лолита вышла замуж впервые. Избранником стал ее однокурсник Александр Беляев.

Когда певица встретилась с шоуменом и продюсером Александром Цекало, у них начался тайный, но бурный роман. Вскоре певица развелась с Беляевым, но не ради продюсера, а ради московской прописки, и в 1986 году заключила фиктивный брак с Виталием Милявским, чтобы жить с Цекало в столице.

«Товарищ рассказал, что его знакомому Виталию Милявскому позарез нужно продать две комнаты в коммуналке, возьмет недорого. Но при коммунистах был единственный способ продать жилье – оформить фиктивный брак», — призналась изданию StarHit Лолита.

Фиктивный брак продлился около года. Третьим мужем певицы стал Цекало. В браке, который продлился 12 лет, родилась дочь Ева, но, как оказалось позже, не от Александра.

По признанию Лолиты, она не раз изменяла Цекало. По ее словам, у нее даже были отношения с бандитом, который впоследствии погиб в перестрелке.

«Я делала вид, что уходила гулять с собакой. Был потрясающий роман, но очень короткий», — призналась певица во время You-Tube шоу «50 вопросов».

Четвертым мужем Лолиты в 2004 году стал предприниматель Александр Зарубин. Пара распалась через пять лет.

В пятый раз певица вышла замуж за фитнес-тренера Дмитрия Иванова. Через 10 лет у пары начался долгий бракоразводный процесс. Причинами Лолита называла нарциссизм экс-супруга и измены с его стороны.

В 2021 году на шоу «Новогодняя маска» 58-летняя певица заявила, что в шестой раз вышла замуж, тайно сыграв свадьбу.

Памела Андерсон, 6 разводов

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В январе 2022 года 55-летняя актриса и модель, знакомая многим по сериалу «Спасатели Малибу», подала на развод с четвертым мужем. При этом браков у Памелы было шесть: за двух своих избранников актриса выходила замуж повторно.

Первым мужем Пэм в 1994 году стал барабанщик Томми Ли, с которым они поженились через несколько недель после знакомства в клубе. У пары родились двое сыновей. Однако вскоре знаменитости развелись.

За музыканта Кида Рока актриса вышла замуж в 2001 году. А потом еще раз в 2006-м. Вскоре после второй свадьбы пара сообщила о разрыве. Одной из причин издания называли выход фильма «Борат».

«[Кид Рок] начал кричать на Пэм, говоря, что она унизила себя, и говоря ей: «Ты просто шлюха! Ты шлюха! Как ты могла сниматься в этом фильме?» — на глазах у всех. Было очень неловко», — приводит слова источника New York Post.

Четвертый брак Памелы Андерсон с продюсером Риком Саломоном продлился меньше года. Через несколько лет пара снова сошлась и сыграла свадьбу, но вскоре знаменитости объявили об окончательном разрыве.

У актрисы был роман с магнатом Джоном Питерсом, однако так и не известно, была ли у них свадьба, поскольку сначала влюбленные объявили, что обручились, а уже через 12 дней объявили о разрыве.

Новым избранником актрисы стал телохранитель Дэн Хайхурст. Пара сошлась во время пандемии и сыграла свадьбу дома. Как призналась актриса изданию Daily Mail, они постоянно были вместе во время локдауна, поэтому год карантина показался ей семью годами совместной жизни.

«Этот год вместе показался мне семью», — пошутила актриса в интервью.

Не прожив с мужем и года после торжества, Памела Андерсон подала на развод.

«Памела начала узнавать о Дэне все, и хорошее, и плохое. Она разлюбила его, потому что Дэн оказался не тем парнем, которым она его раньше считала», — процитировало свой источник издание ET.