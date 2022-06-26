«Я иногда, правда, хочу поменьше»: 7 самых интимных высказываний звезд

Недавно Анна Седокова в ходе YouTube-шоу «Дерзкая готовка с Ляйсан» призналась Ляйсан Утяшевой, что ее новый супруг ненасытен в постели и их секс длится до двух часов. Певица вздохнула: «Я иногда, правда, хочу поменьше». А что говорят о сексе другие звезды? В подборке «Газеты.Ru» собраны 7 самых ярких высказываний знаменитостей об интимной жизни.

Рианна, 34 года

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Несмотря на популярность и любовь к откровенным нарядам, певица не любит случайные связи и стремится к постоянным отношениям. Об этом она рассказала в интервью Vanity Fair.

«Я собираюсь делать то, что делает меня счастливой, то, что мне хочется делать. Я не хочу просыпаться на следующий день, чувствуя себя дерьмом», — призналась певица.

По ее словам, после случайных связей она бы испытывала чувство вины. Рианна добавила, что это не значит, что она не человек или не испытывает влечения.

«Я возбуждаюсь, я человек, я женщина, я хочу заняться сексом. Но что мне делать — просто найти первого случайного симпатичного человека, чтобы завтра проснуться, чувствуя опустошение и вину?» — сказала певица.

Анна Семенович, 44 года

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Экс-фигуристка, певица и актриса Анна Семенович несколько месяцев назад устроила в личном Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) опрос среди фанатов. Они смогли задать артистке самые разные вопросы. Один из пользователей поинтересовался, был ли у Семенович секс на первом же свидании.

Актриса спокойно отреагировала на вопрос и ответила, что считает это абсолютно нормальным явлением.

«Было! Когда мне нравится мужчина, и пробегает химия — почему нет?» — призналась актриса.

Под ответом она прикрепила пикантное фото. Актриса позировала в нижнем белье в постели.

Бритни Спирс, 40 лет

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Бритни Спирс очень радовалась беременности, предвкушая новые ощущения от секса. Как она признавалась еще в 2013 году Instyle, половой акт в этот период «просто великолепен».

В этом году Бритни забеременела снова и написала в Instagram новое признание. Несмотря на трагический исход, — у певицы случился выкидыш, — она очень радовалась положительному тесту.

«Настало самое время для размышлений, книг, макияжа, классических фильмов, прекрасных диалогов и лучшего секса на свете», — написала Спирс.

Милош Бикович, 34 года

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В интервью с Ксенией Собчак Милош Бикович высказал мнение, что заниматься сексом не по любви, а ради удовольствия — это слабость.

«Ты занимаешься сексом, чтобы удовлетворить свои потребности: инстинкты, свои желания, похоть. Похоть — это не слабость? Это слабость, и в любом человеке она есть», — сказал актер.

По мнению Бикоша, похоть не должна руководить человеком и указывать ему, с кем ему вступать в интимную связь. В таком случае, по словам актера, похоть становится доминантным фактором в поведении, а значит — слабостью.

Дженнифер Энистон, 53 года

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От актрисы очень редко можно услышать интимные подробности о личной жизни. Но один раз Энистон позволила себе сделать немногословное признание о необычном сексе.

Его она сделала на «Шоу Эллен Дедженерес» во время игры «Было или не было».

На вопрос ведущей Эллен: «Был ли секс с пилотом в кабине самолета?» Дженнифер закрыла рот рукой со словами «О, Боже» и после замешательства подняла табличку «Было», чем вызвала гул в зале среди фанатов.

Однако подробности рассказать звезда отказалась. До сих пор не известно, была ли эта шутка.

Ольга Бузова, 36 лет

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Телеведущая, певица, актриса Ольга Бузова не раз признавалась в социальных сетях и интервью, что ей не хватает любви и тепла.

Как сообщила Бузова телеканалу НТВ, в поисках любви она постепенно познает свою сексуальность. Для этого певица записалась на уроки танцев на пилоне.

«Занятия танцами, занятия с пилоном возвращают тебя в твою реальную ролевую модель. Когда ты смотришь на себя в зеркало, видишь, что у тебя получается быть сексуальной, это раскрывает женский потенциал», — поделилась с телеканалом Бузова.

Ченнинг Татум, 42 года

close 100% стоп-кадр из фильма «Супер Майк»

Экс-стриптизер, модель и актер Ченнинг Татум рассказал о своей сексуальной жизни в одном из интервью Сosmopolitan. Как признался актер, лично для него секс — это общение.

«Это то, что обогащает вашу жизнь. Это один из самых верных способов общения, он сводит все к очень примитивному уровню», — сказал актер.

По мнению Татума, если половая жизнь наладится, то и общение между партнерами будет легким.

«Если вы можете найти один способ общения, например, секс, то вы сможете узнать, как общаться и другими способами», — заключил он.