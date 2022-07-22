«Полный контроль над другим живым существом»: почему дети мучают животных

О том, почему ребенок может мучать домашнюю кошку, а подросток в компании сверстников издеваться над уличной собакой, когда заканчивается игра и начинаются разговоры о склонностях к садизму, «Газете.Ru» рассказали психологи. А юристы прокомментировали, как за жестокое отношение к животным можно наказать несовершеннолетних.

Почему некоторые дети мучают животных

Как объяснила «Газете.Ru» детский психолог Центра здоровья и развития им. Св. Луки Елена Макарова, такому поведению могут способствовать два фактора: биологический и социальный.

«У ребенка нет генетической программы, чтобы кому-то доставлять боль. Если бы такое поведение было у кошки, то мы бы понимали, что оно обеспечено инстинктом выживания, так как для кошки нападение (охота) на жертву – это врожденное поведение. Но у человека такого инстинкта нет. Однако в очень небольшом проценте случаев мы можем говорить о психическом нарушении, которое может привести к возникновению садистских наклонностей», – объясняет Макарова.

По мнению психолога, чаще всего на проявление садистских наклонностей влияют социальные факторы, то есть то, что прививается с помощью воспитания.

«Отношение к миру закладывается тем, как взрослые доносят ребенку ценности нашей культуры. Одна из ее заповедей: нельзя доставлять другим какие-то значимые неприятности. Однако мы часто забываем: у детей дошкольного возраста большой познавательный интерес – это заложено законами природы.

Ребенок проявляет разное поведение – и хорошее, плохое. Но в категории «плохое» и «хорошее» его поступки укладывают взрослые. Они комментируют: вот это хорошо, это нужно повторять, а это – плохо, это повторять не стоит.

Если комментариев недостаточно или ребенок находится в той среде, где его поведение комментируют сверстники (например, смеются), то может возникнуть искажение: ребенок воспринимает негативное поведение как хорошее, веселое», – предупреждает психолог Макарова.

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Как проявление садистских наклонностей зависит от возраста

Психолог детской клиники «Прогноз» Анна Ассовская объясняет, что садистские наклонности – это получение удовольствия от причинения страданий другому человеку или животному, а также желание иметь власть, полный контроль над другим живым существом.

«Характерными чертами таких людей является отсутствие эмпатии, эмоциональная холодность, агрессивность, которая может быть ярко проявлена именно в отношении более слабых существ, аутоагрессия, манипуляция, высокомерие и ряд других черт.

Конечно, все эти черты формируются постепенно и проявляются по мере развития человека. То есть, говорить о садистских наклонностях у малышей до 3-4 лет рано», – информирует Ассовская.

Однако, по словам психолога, у дошкольников уже можно заметить некоторые настораживающие признаки. Но определить их способен только специалист на очном приеме – психолог или психиатр.

Эксперт считает, что чаще всего причина недопустимого обращения с животными кроется в окружении ребенка.

«Если малыш трех лет таскает кошку за хвост и радуется этому, то скорее всего, у него в данный момент нет альтернативной игры, которая давала бы ему такие же ощущения. Здесь может быть все, что угодно: возможно, ему не объясняют, что так с животными не играют; возможно, он видит, что другие члены семьи тоже грубо обращаются с животными; возможно, ребенка наказывают физически, и он производит те же действия с кошкой и масса других вариантов. Понятно, что надо разбираться, но вряд ли тут дело в садистских наклонностях.

А вот если то же самое делает подросток, то это повод для серьезного беспокойства», – предупреждает психолог Ассовская.

Если ребенок совершает агрессивные действия под влиянием компании, то психолог рекомендует выяснить у него, почему он выбрал такую компанию, что ценного для него в ней, как он себя чувствовал, когда совершал эти действия, что он думает о последствиях и так далее. Только после детального исследования можно сделать какие-то выводы.

По мнению психолога, определенного возраста, в котором у детей можно выявить садистские наклонности, нет.

«Но если вы не ощущаете от ребенка сочувствия ни к себе, ни к другим, видите, что ему нравится мучить животных, то непременно обращайтесь к психологам или другим специалистам, чтобы получить объективную оценку ситуации.

Лучше не заниматься диагностикой самостоятельно и не делать выводов, потому что иногда кажется, что все ужасно, а на самом деле это не так», – рекомендует Анна Ассовская.

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Какое наказание грозит тем, кто издевается над животными

По словам ведущего юриста «Европейской юридической службы» Юрия Телегина, часть 1 статьи 245 УК РФ предусматривает ответственность за жестокое обращение с животными (уличным или домашним), которое повлекло его гибель или увечье. К ответственности за это могут привлечь детей в возрасте от 16 лет.

Юрист перечислил виды наказаний, которые грозят садистам, издевающимся над животными:

— штраф в размере до 80000 или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за шесть месяцев;

— обязательные работы на срок до 360 часов, исправительные работы на срок до одного года;

— ограничение свободы на срок до одного года или лишение свободы на срок до трех лет.

«Но все эти виды наказаний могут быть назначены несовершеннолетним с определенными ограничениями. Так, например, максимальный штраф несовершеннолетнему не может превышать 50000 рублей или размера заработной платы или иного дохода несовершеннолетнего осужденного за период от двух недель до шести месяцев», – уточняет эксперт.

Также юрист отметил, что существуют отягчающие обстоятельства. Это когда преступление было совершено:

1. Группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.

2. В присутствии малолетнего, то есть ребенка в возрасте до 14 лет.

3. С применением садистских методов.

4. С публичной демонстрацией, например, в интернете.

5. В отношении нескольких животных.

Юрий Телегин сообщает, что в таком случае наказание для подростка старше 16 лет будет более тяжелым: «Такие преступления наказываются штрафом в размере от 10 до 300 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного до двух лет. Либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет. Либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет».

Юрист подчеркивает, что уголовная ответственность за жестокое обращение с животными закреплена в федеральных законах, а административная предусмотрена законодательством субъектов РФ.

«Например, частью первой статьи 5.7 «Кодекса города Москвы об административных правонарушениях» предусмотрена ответственность за жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель или увечье, если это деяние не содержит признаков преступления, предусмотренного статьей 245 Уголовного кодекса РФ. В качестве наказания за правонарушение предусмотрен штраф в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей», – уточняет Юрий Телегин.

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Можно ли наказать ребенка до 16 лет за издевательство над животными

Юрий Телегин объясняет, что ответственность за жестокое обращение с животными наступает только с 16 лет:

«До этого возраста перед законом отвечают взрослые. Родителей ребенка можно привлечь за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних к административной ответственности по ст.5.35 КоАП РФ. Но им грозит всего лишь предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 100 до 500 рублей».

Как можно заявить о преступлении против животных

Юрист Телегин подсказал, как можно подать обращение о жестоком отношении к животным.

1. Расследованием подобных преступлений занимаются органы внутренних дел, поэтому человек может сделать заявление в полицию – лучше всего в письменном виде.

2. Анонимное заявление о преступлении не может служить поводом для возбуждения уголовного дела, поэтому человек подписывает обращение.

3. Если человек делает устное заявление (например, как свидетель по телефону), это заносится в протокол.

4. Для начала расследования достаточно показаний свидетеля или потерпевшего (например, хозяина животного).

5. Но по возможности лучше приложить и другие доказательства:

– фото или видео,

– вещественные доказательства (например, предметы, которыми пытали животное или вещи со следами его крови),

– заключение и показания специалиста (например, заключение ветеринара).

Почему подросткам, совершавшим одно преступление, дают разные наказания

Например, два одноклассника 16 и 15 лет вместе издевались над животным. Будет ли наказание одинаково для обоих?

Ведущий юрист «Европейской Юридической Службы» Александр Спиридонов объясняет, что грозит нарушителям:

«15-летнего не привлекут к административной и уголовной ответственности за жестокое обращение с животными. Отвечать будут его родители по ст.5.35 КоАП РФ. А 16-летнего привлекут к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 245 УК РФ. Учитывая отягчающее обстоятельство (например, деяние в присутствии малолетнего – ребенка до 14 лет), 16-летнему может грозить штраф в размере от ста до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, или исправительные работы на срок до двух лет, или принудительные работы на срок до пяти лет, или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Но все эти виды наказаний могут быть назначены несовершеннолетним с определенными ограничениями. Это решает суд».