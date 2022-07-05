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Семья и Дети

«Каждая пятая женщина страдает этим недугом»: как справиться с варикозом летом

Врач Чижевская объяснила, как укрепить сосуды и избежать варикоза

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Freepik.com
В жару организм испытывает повышенные нагрузки, и вены ног – не исключение. Ольга Чижевская, глава компании «Подиатр», и флеболог Олими Ширинбек рассказали «Газете.Ru», как избавиться от тяжести и неприятных ощущений в ногах при варикозе.

Чем опасен варикоз

Врач-хирург, руководитель Центра флебологии «СМ-Клиника», доктор медицинских наук Олими Ширинбек рассказал, что варикоз, расширение и извитость подкожных вен в настоящее время приобретает характер эпидемии, поскольку каждая пятая женщина и каждый десятый мужчина страдает этим недугом.

По словам специалиста, варикозная болезнь сопровождается такими признаками, как отеки, тяжесть и утомляемость ног, тянущие ноющие боли в области икр.

Эти проявления, как правило, усиливаются во второй половине дня и в жаркое время года.

Он добавил, что варикоз представляет собой не только косметическую проблему. «Опасность варикоза в его осложнениях – тромбозах вен ног, трофических язвах, кровотечении из варикозных вен ног. Поэтому при обнаружении признаков варикоза необходимо показаться врачу-флебологу», – посоветовал специалист.

Ольга Чижевская, исполнительный директор Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии», глава компании «Подиатр», эксперт ФормТотикс, добавила, что жара создает дополнительную нагрузку на всю сердечно-сосудистую систему, а при недостатке жидкости кровь становится гуще.

«В результате венозный кровоток затрудняется и образуется застой, который может усилить и без того неприятные ощущения тяжести и отечности в ногах», – добавила эксперт.

Что делать с приходом жары

Ольга Чижеская привела ряд рекомендаций, который помогут облегчить состояние ног:

• Утром и вечером обливайте ноги холодной водой или принимайте контрастный душ.

• Соблюдайте питьевой режим. В особенности, если не представляете себе летние дни без чашечки кофе (кофеин повышает риск дегидратации).

• Не давайте ногам затекать, когда сидите. Чаще двигайте ими: болтайте, вытягивайте, отводите в стороны, вращайте стопами, выпрямляйте и поджимайте пальцы ног. Вставайте со стула каждые полчаса, чтобы пройтись на цыпочках и/или пятках.

• Сидеть тоже нужно правильно! Помните, что в подколенной ямке у нас проходят две крупные артерии, так что, когда мы кладем ногу на ногу, мощный поток крови превращается в слабую струйку. Это приводит к серьезному застою крови, провоцируя ухудшение состояния вен.

• Возьмите за привычку перед сном, лежа в постели, поднимать ноги вертикально и совершать разминочные круговые движения стопами. Можно практиковать асану из йоги – Випарита Карани (поза перевернутой свечи).

• Не забывайте про водные процедуры: за 40 минут, проведенных в воде, кровообращение в периферических венах восстанавливается в той же степени, что и после 8-часового ночного сна.

Плавая, вы разгружаете вены, избавляясь от тяжести в ногах и отеков. Идеальный «аквафитнес» для вен – подводная ходьба.

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David Parry/Global Look Press

Можно просто маршировать на месте, поднимая колени повыше.

Как снизить риски развития варикоза

Олими Ширинбек рассказал, что для снижения риска варикоза необходимо избегать малоподвижного образа жизни с длительным сидением и стоянием на рабочем месте и не забывать про лечебную физкультуру, «венозную гимнастику», направленную на усиление тонуса мышц ног.

«Важное значение имеет исправление так называемой биомеханики стопы у пациентов с плоскостопием. Для этого необходима консультация врача-ортопеда и подбор индивидуальных ортопедических стелек. Езда на велосипеде, плавание, контрастный душ, ходьба – все это укрепляет мышцы ног и способствует улучшению кровообращения», – рассказал врач и добавил, что при ухудшении ситуации могут понадобиться медикаментозная терапия либо лечение с помощью современных технологий: клеевая, лазерная и радиочастотная облитерация вен и различные варианты склеротерапии.

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