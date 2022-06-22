«Намного полезнее, чем другие сладости»: как выбрать качественное мороженое

Лето традиционно считается сезоном мороженого. Только как выбрать качественный продукт, чтобы было не только вкусно, но и полезно? С какого возраста этим десертом можно кормить детей и правда ли, что при больном горле о мороженом лучше забыть? Об этом «Газете.Ru» рассказали врачи: гастроэнтеролог, диетолог и педиатр.

Кому можно есть мороженое

Как рассказал терапевт, гастроэнтеролог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Сергей Лопатин, мороженое намного полезнее, чем другие сладости (покупные конфеты, магазинная выпечка или печенье).

«Но только если речь идет о качественном мороженом с натуральным составом без «химии» и заменителей молочного жира. В таком лакомстве содержатся полезные аминокислоты, витамины A, D, E и группы B, минералы – кальций, магний, фосфор.

Поэтому мороженое можно есть практически всем. Но в адекватном количестве и при отсутствии некоторых заболеваний.

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Кроме того, мороженое, как и многие сладости, стимулирует выработку эндорфинов – гормонов счастья. Так что этот десерт можно смело использовать для борьбы с плохим настроением», – объясняет доктор Лопатин.

Что должно присутствовать в составе качественного мороженого

Маргарита Будасси, диетолог, специалист направления фитнес-тестирования XFIT в России рекомендует:

«Обращайте внимание на длину состава продукта – чем он короче, тем лучше!

По такой характеристике можно определить добросовестного производителя и не бояться употреблять десерт в пищу.

Идеальный состав мороженного включает в себя: молоко цельное, сухое или сливки, яичный желток или сливочное масло, сахар или сироп.

Возможны и различные варианты наполнителей: какао, шоколад или шоколадная крошка, ягоды, фруктовый сок, кокосовая стружка, орехи. Если вам не нравится или не подходит для здоровья коровье молоко или сахар, то мороженое, например, из кокосового молока с безопасным сахарозаменителем (эритрит или стевия) также должно быть простым по составу».

При этом диетолог подчеркивает, что в любом случае не стоит употреблять мороженое чаще одного-двух раз в неделю, поскольку это высококалорийный продукт.

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Какие ингредиенты не должны присутствовать в мороженом

Диетолог Маргарита Будасси перечислила нежелательные составляющие в десерте:

«Постарайтесь избегать трансгенные жиры (трансизомеры жирных кислот), пальмовое масло, искусственные красители, синтетические ароматизаторы, консерванты и стабилизаторы, усилители вкуса. Продукт, произведенный из свежего и качественного сырья, не нуждается в дополнительном украшении синтетическими добавками».

Какое мороженое самое полезное

По мнению гастроэнтеролога Сергея Лопатина, самой полезной разновидностью мороженого является натуральный сорбет.

«Его готовят из фруктов без добавления сахара, красителей и консервантов. Концентрация витаминов и минералов в этом десерте еще выше. Впрочем, полностью восполнить необходимый запас полезных веществ с помощью одного сорбета нереально. Для этого потребовалась бы, как минимум, тонна лакомства. Кроме того, в составе сорбета нет основополагающего элемента фруктов – клетчатки.

Иными словами, в качестве диетической замены другим десертам сорбет подойдет отлично, но альтернативой свежим фруктам не станет», – уточняет Лопатин.

С какого возраста мороженое можно давать детям

Как сообщила педиатр, аллерголог-иммунолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Елена Грек, для совсем маленьких детей мороженое считается слишком тяжелой едой.

«Само молоко дети усваивают хорошо, но с переизбытком сахара и консервантами их пищеварительной системе справиться трудно. Продукт с высокой жирностью также может навредить поджелудочной железе ребенка.

Поэтому постепенно вводить мороженое в рацион ребенка следует не раньше, чем в три года.

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Не забывайте обращать внимание на состав продукта: для малышей лучше выбирать десерт на натуральном молоке без шоколада, орешков, фруктов или других добавок. Молочное мороженое имеет меньший процент жирности по сравнению с пломбиром и мороженом на сливках. От продуктов с «заменителями молочного жира» лучше отказаться вовсе. Вместо натурального молока в них кладут смесь растительных жиров, вредных для ребенка», – рекомендует доктор Грек.

Кому вредно есть мороженое

Сергей Лопатин предупреждает, что даже качественный продукт с хорошим составом можно включать в рацион далеко не всем:

«Мороженое противопоказано людям с непереносимостью лактозы и обострением хронических болезней желудочно-кишечного тракта. Пациентам с сахарным диабетом и с ожирением налегать на этот десерт я бы также не советовал.

Мороженое – это все-таки высококалорийный продукт с большим количеством сахара. Благодаря «быстрым» углеводам оно провоцирует так называемые инсулиновые качели. После порции мороженого уровень сахара в крови сначала резко повышается, а через пару часов не менее стремительно падает. Человека заново накрывает чувством голода и желанием что-нибудь съесть. А это прямой путь к набору лишних килограммов».

Правда ли, что мороженое нельзя есть, когда болит горло

Многие считают мороженое вредным для больного горла. Так ли это на самом деле? Доктор Лопатин отвечает на этот вопрос:

«В этой точке зрения есть как доля истины, так и доля преувеличения. Воспаление в горле вызывает не холод как таковой, а бактерии и вирусы. Однако при определенных условиях мороженое действительно может ускорить развитие болезни. Оно охлаждает поверхностную пленку слизистой, защищающей горло. На этом фоне вирусы могут начать размножаться быстрее и провоцировать другие заболевания ротоглотки.

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Тем не менее, если соблюдать умеренность и не глотать мороженое огромными кусками, ничего страшного с горлом не случится».

Как понять по внешнему виду, что мороженое есть нельзя

Диетолог Маргарита Будасси предостерегла от употребления некачественного продукта: «Выбирайте мороженное, обладающее однородной консистенцией без комочков жира или льда. Поврежденная упаковка и форма могут говорить о нарушении правил хранения и транспортировки. Глазурь на эскимо должна быть целая и гладкая, ломающаяся, а не крошащаяся при откусывании».